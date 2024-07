Ces nombreux artistes chanteront à la cérémonie d'ouverture des JO... Des surprises annoncées

Le secret est encore bien gardé à quelques heures du début de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Si la présence d'Aya Nakamura est bien confirmée, des stars venues d'outre-Atlantique pourraient aussi performer sur la Seine.

C'est le secret le mieux gardé des Jeux olympiques. Les douze tableaux de la cérémonie d'ouverture sont tenus secrets par l'organisation des Jeux. Dans un entretien donné au Parisien, Thierry Reboul, directeur des cérémonies, assure que la surprise doit être préservée, et que très peu d'informations circulent, y compris en interne, pour éviter toute fuite. Les chanteurs et danseurs ne connaissent que les informations qui les concernent et aucune répétition en costume ou sur la Seine n'a été organisée. "On n'est pas la Nasa non plus, mais on fait très attention. Si on fait une présentation partielle, on écrase tout de suite le fichier", explique Thierry Reboul.

Qui pour chanter ?

On connaît tout de même l'identité de l'une des chanteuses qui performera sur le fleuve parisien. Après des rumeurs et des polémiques racistes, Aya Nakamura devrait bien être présente pour cet événement planétaire, aux côtés des quelques 10 500 athlètes qui défileront sur les bateaux de chaque délégation. Si elle devrait bien reprendre deux de ses tubes, Djadja et Pookie, la star ne devrait pas s'attaquer aux titres d'Édith Piaf comme cela a pu être évoqué, mais bien à un autre monument de la chanson française : Charles Aznavour. Sa prestation pourrait avoir lieu sur le pont des Arts. Le Parisien et franceinfo avancent également qu'elle devrait être accompagnée par la Garde républicaine.

Mais les deux noms qui suscitent le plus d'effervescence ces derniers jours sont ceux de deux autres stars internationales qui semblent avoir traversé l'Atlantique pour l'occasion. Aperçues toutes les deux cette semaine dans la Ville Lumière, la Canadienne Céline Dion et l'Américaine Lady Gaga pourraient bien user de leurs cordes vocales ce vendredi soir sur les quais de Seine parisiens ! Les rumeurs rapportent que Céline Dion pourrait interpréter l'Hymne à l'amour d'Édith Piaf, tandis que Lady Gaga pourrait se voir confier La Vie en Rose. Rappelons que son interprétation dans le film A Star is Born avait été particulièrement saluée par la critique il y a quelques années.

Dans un article publié 48 heures avant l'événement, Le Parisien indique que le metteur en scène Thomas Jolly a bien réussi à réunir les trois chanteuses pour le grand show prévu le long de la Seine puis aux abords du Champ de Mars. Juliette Armanet, elle, devrait être accompagnée du pianiste Sofiane Pamart, comme l'a révélé L'Équipe, avant que Le Parisien confirme l'information mercredi soir. La chanteuse lyrique franco-suisse Marina Viotti pourrait pour sa part livrer une prestation originale avec le groupe de rock metal Gojira, originaires des Landes. Annoncé "dans le plus simple appareil sous une énorme cloche", Philippe Katerine ne devrait cependant pas chanter. Le nom de Cerrone a également été évoqué. D'après le journal L'Équipe, la cérémonie d'ouverture accueillera "au moins une artiste internationale (qui) devrait aussi interpréter une chanson française sur le thème du music-hall". Enfin, deux danseurs étoiles de l'Opéra pourraient se produire ce vendredi 26 juillet. Une seule certitude à ce stade, le spectacle, qui doit durer 3h45, s'annonce riche en surprises.

L'animation confiée à Laurent Delahousse

Pour les personnes qui n'auront pas la chance de pouvoir assister à la cérémonie d'ouverture au bord de la Seine, elle sera diffusée partout dans le monde. En France, la diffusion des images est réservée à Eurosport et France 2. Thierry Reboul confie que Laurent Delahousse animera la soirée. Le visage du 20 heures de France 2 sera accompagné d'une coanimatrice dont l'identité n'est toujours pas connue.

Près de deux milliards de téléspectateurs devraient assister au show en direct à travers le monde. Il sera produit par OBS, la filiale du CIO qui supervise la captation des JO. Selon les informations du Parisien, c'est le réalisateur britannique Simon Staffurth qui sera aux manettes, après avoir déjà officié à Rio en 2016, à Pyeongchang en 2018, à Tokyo en 2021 et à Pékin en 2022. C'est lui qui avait également assuré la réalisation des funérailles de la reine Elizabeth II.