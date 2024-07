Pascal Obispo : sa tournée arrêtée, ce que l'on sait de sa santé

Après l'annulation de cinq concerts, Pascal Obispo a évoqué sur les réseaux sociaux des "cas de force majeure". Mais une commune où devait se tenir l'un des spectacles parle plutôt de "raison de santé".

Pascal Obispo est-il malade ? De quoi souffre-t-il ? Est-ce grave ? Les questions fusent ce mardi 30 juillet 2024 alors que le chanteur de 59 ans a annulé pas moins de cinq concerts consécutifs ces derniers jours, tous prévus entre le 24 et le 29 juillet. Il faut dire que si Pascal Obispo a évoqué "des cas de force majeure" pour justifier l'annulation de ces spectacles, la mairie de Sainte-Maxime, dont la commune s'apprêtait à recevoir le célèbre artiste, a révélé que celui qui est actuellement en tournée pour célébrer ses trente ans de carrière avait annulé le concert pour une "raison de santé".

Aucune autre information n'a depuis fuité concernant le mal dont souffrirait Pascal Obispo. On ignore encore totalement s'il s'agit d'une entorse ou d'une maladie plus grave. Un indice pourrait laisser penser que ce souci de santé ne serait que passager, puisqu'après l'annulation de ses concerts prévus à Arcachon le 24 juillet et à Jullouville le 25, le chanteur avait donné rendez-vous à ses fans le lendemain, vendredi 26 juillet, à Dax, assurant alors que "tout [allait] beaucoup mieux". Mais cette hypothèse reste à confirmer.

D'autant que ce concert du 26 juillet n'a finalement jamais eu lieu. Et tandis que les équipes de l'interprète de Lucie ont depuis annulé les spectacles prévus à Perpignan le 28 juillet et Sainte-Maxime le 29 juillet, Pascal Obispo a indiqué sur Instagram espérer revenir sur scène "pour la fin des festivals fin août". Sans donner plus d'informations, le chanteur a également remercié ses fans dans un dernier post publié dimanche pour leurs "messages bienveillants de rétablissement". De quoi confirmer, semble-t-il, le problème de santé. Et Pascal Obispo d'ajouter : "On va (et je l'espère de tout mon cœur !) remonter la pente et revenir dans la galaxie des galactiques encore plus forts !"