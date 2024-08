SCH : drogue, règlement de compte.. Les enquêteurs déjà sur une piste après la fusillade à la Grande Motte

14:16 - Des tirs dans une zone très fréquentée

Les tirs qui visaient le rappeur SCH et son équipe ont eu lieu sur la route qui longe la plage du Grand Travers entre La Grande-Motte et Carnon. Il s'agit d'une zone d'ordinaire très fréquentée par les touristes et les riverains mais cette attaque à l'arme à feu a eu lieu un peu avant 6 heures du matin, à un moment où les environs sont déserts. A cette heure, cette portion de route reste fermée aux passants. Les policiers et les gendarmes des deux communes en bloquent l'accès, alors que les premières constatations sont en cours. Le préfet et le procureur de la République de Montpellier se sont rendus sur place.