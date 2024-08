Pavel Durov : des indices graves et concordants de son implication dans un délit

Après quatre jours de garde à vue, le fondateur de Telegram, Pavel Durov, a été mis en examen par deux juges d'instruction et remis en liberté sous contrôle judiciaire. Il est notamment reproché au fondateur de la messagerie cryptée une série d'infractions relevant de la criminalité en bande organisée.

PDG de la messagerie cryptée Telegram, Pavel Durov a été mis en examen ce mercredi par deux juges d'instruction après quatre jours de garde à vue pour une série d'infractions relevant de la criminalité organisée, a fait savoir la procureure de Paris, Laure Beccuau dans un communiqué. Remis en liberté, le milliardaire franco-russe doit néanmoins se conformer à un lourd contrôle judiciaire qui l'oblige, entre autres, à pointer deux fois par semaine au commissariat, à respecter l'interdiction de quitter le territoire, ainsi qu'à verser un cautionnement de 5 millions d'euros.

L'homme d'affaires âgé de 39 ans, qui a célébré le 14 août dernier les 11 ans de sa messagerie, avait été interpellé samedi dernier au soir à l'aéroport du Bourget avant d'être placé en garde à vue. Dans le viseur de la justice française depuis plusieurs mois, celle-ci reproche en effet à la plateforme de messagerie cryptée son absence quasi totale de coopération en matière de réquisitions judiciaires, à l'inverse des autres plateformes concurrentes X (ex-Twitter) et Meta qui ont, depuis longtemps, mis en place avec les autorités des canaux de communication.

Une enquête préliminaire déclenchée en début d'année

En début d'année, une enquête préliminaire avait été déclenchée par la section J3 du parquet de Paris dédiée à la cybercriminalité et confiée à l'Office mineurs (Ofmin) de la police judiciaire avant que l'Office anti-criminalité et l'Office national antifraude (Onaf) rattaché aux douanes ne prennent la relève, rapporte Libération. Par la suite, un mandat de recherche avait été émis en mars à l'encontre de Pavel Durov, ainsi que de son frère Nikolaï, qui n'est autre que le cofondateur de Telegram. Dans les mains des juges d'instruction depuis le 8 juillet, ces derniers avaient ouvert une information judiciaire contre X, les investigations étant confiées à l'Onaf et au Centre de lutte contre les criminalités numériques (C3N) de la gendarmerie.

Deux jours après l'arrestation de Pavel Durov, Emmanuel Macron s'était, sur son compte X, fendu d'un tweet pour réfuter toute "décision politique" dans l'arrestation de ce dernier. De son côté, Telegram a assuré respecter les réglementations européennes en vigueur et notamment le Digital Services Act (DSA), expliquant que son fondateur "n'a rien à cacher". L'annonce de l'arrestation de Pavel Durov avait également suscité une vague d'indignation sur les réseaux. Des hashtags #FreeDurov avaient émergé, et des avions en papier, le symbole représentant la société, déposés devant l'ambassade de France à Moscou. La Russie elle-même avait mis en garde la France contre "toute tentative d'intimidation".