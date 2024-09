Le message de Kate Middleton à tous les malades du cancer

Kate Middleton a délivré un beau message pour annoncer la fin de sa chimiothérapie.

Ce 9 septembre, Kate Middleton, atteinte d'un cancer, a annoncé la fin de son traitement de chimiothérapie dans une vidéo sur X. "Alors que l'été touche à sa fin, je ne peux pas vous dire à quel point c'est un soulagement d'avoir enfin terminé mon traitement de chimiothérapie", a-t-elle écrit dans sa légende accompagnant des images de ses vacances en famille en pleine nature.

Une nouvelle rassurante alors qu'elle avait annoncé le 22 mars dernier être atteinte d'un cancer, sans en dévoiler la nature. Elle suivait alors une chimiothérapie préventive. Ce lundi, la princesse de Galles se confie sur la façon dont elle a traversé cette épreuve avec sa famille : "Les neuf derniers mois ont été incroyablement difficiles pour nous en tant que famille. La vie telle que nous la connaissons peut changer en un instant et nous avons dû trouver un moyen de naviguer dans les eaux tumultueuses et sur la route inconnue".

Elle a ainsi souhaité partager ce vécu : "Le parcours du cancer est complexe, effrayant et imprévisible pour tout le monde, en particulier pour vos proches. Avec humilité, cela vous met également face à vos propres vulnérabilités d'une manière que vous n'aviez jamais envisagée auparavant, et avec cela, une nouvelle perspective sur tout". Une maladie qui lui a rappelé, ainsi qu'au prince William, l'importance "des choses simples de la vie", qui sont "tout simplement aimer et être aimé".

Encore un long chemin vers la guérison

Kate Middleton n'est toutefois pas totalement encore guérie, mais elle compte bien se battre. "Même si j'ai terminé ma chimiothérapie, mon chemin vers la guérison et le rétablissement complet est long", rappelle la princesse de Galles. Elle assure pouvoir tout de même bientôt participer à quelques événements publics.

Elle n'a, en effet, pas été beaucoup vue ces derniers temps. Elle était simplement apparue au tournoi de Wimbledon et avait tourné une vidéo avec son mari adressée aux athlètes britanniques des Jeux olympiques 2024. Kate Middleton a remercié les personnes qui l'ont soutenue et a conclu en s'adressant aux personnes qui traversent une épreuve similaire : "À tous ceux qui poursuivent leur propre parcours contre le cancer, je reste à vos côtés, main dans la main. De l'obscurité peut surgir la lumière, alors laissez cette lumière briller".