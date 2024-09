Koba LaD condamné à la prison, pour combien de temps ?

Mis en examen pour "homicide et blessures involontaires aggravés" après le décès d'un de ses passagers dans un accident de la route survenu mi-septembre, le rappeur Koba LaD a été condamné à de la prison ferme dans une autre affaire ce mercredi.

Le rappeur Koba LaD a été condamné ce mercredi 25 septembre à deux ans de prison, dont un avec sursis. L'artiste de 24 ans, dans la tourmente depuis la nuit du 10 au 11 septembre dernier, jour de son implication dans un accident de la route mortel, était jugé par le tribunal correctionnel de Paris pour une tout autre affaire. Dans ce dossier, il était accusé de violences en boîte de nuit. Des faits qui remontent à novembre 2022. Le tribunal a acté que la prison ferme pourrait être aménagée sous forme de port de bracelet électronique. Absent à l'audience ce mercredi, Koba LaD a également été interdit de porter une arme durant les cinq prochaines années et fait l'objet d'une peine d'inéligibilité de trois ans, détaille franceinfo.

Il y a quelques semaines de cela, le dramatique accident de la route impliquant le rappeur avait coûté la vie au passager avant, un certain William Dogbey, né en 1994, avec qui Koba LaD collaborait. La passagère arrière ainsi que le conducteur du poids lourd percuté par la berline sportive de luxe conduite par le chanteur avaient, eux, été "légèrement blessés", selon le parquet. Comme le révélait Le Parisien, le rappeur de 24 ans, qui avait été placé en garde à vue le 12 septembre à l'issue de son hospitalisation, a depuis été mis en examen pour "homicide involontaire aggravé" et "blessures involontaires aggravées". "Aggravés" car le chanteur était, semble-t-il, sous l'emprise de stupéfiants au moment des faits qui lui sont reprochés. Koba LaD a également été placé en détention provisoire.

Ce que l'on sait des circonstances de l'accident mortel

Dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 septembre, l'artiste a été pris en charge par les secours après avoir percuté un poids lourd qui stationnait au niveau de la station essence Total sur l'A86, à Créteil, dans le Val-de-Marne. La collision entre la berline du rappeur et le poids lourd a causé la mort de l'un des passagers donc, et blessé la troisième passagère ainsi que le conducteur du camion.

Jeudi 12 septembre, le parquet de Créteil indiquait que l'artiste, qui "était bien le conducteur" du véhicule, était sous l'emprise de stupéfiants au moment des faits. L'accident serait survenu après la crevaison d'un des pneus de la voiture du rappeur qui "se serait engagé sur la voie d'une station d'essence" et a percuté l'arrière d'un poids lourd, selon les précisions de Midi Libre. D'après Le Dauphiné Libéré, le rappeur serait arrivé "à pleine vitesse". L'enquête ouverte pour "homicide involontaire par conducteur" et "blessures involontaires par conducteur" a été confiée à la CRS autoroutière.

Un précédent accident de la route en 2020

Ce n'est pas la première fois que le rappeur est l'auteur d'un accident de la route. Koba LaD, de son vrai nom Marcel Junior Loutarila, avait été impliqué dans un accident de circulation en 2020 à Marseille, rappelle Le Dauphiné Libéré. Il avait fui les lieux, mais s'était ensuite présenté à la police trois jours plus tard. L'artiste avait écopé de trois mois de prison avec sursis, 140 heures de travaux d'intérêt général et d'une suspension de quatre mois de son permis de conduire.

Koba LaD se dit "dévasté"

Dans une story publiée sur son compte Instagram, le rappeur a adressé un message à la famille de William Dogbey ainsi qu'à ses fans : "Je suis dévasté par la perte tragique de mon ami Will et depuis mardi soir je pense avant tout à chaque seconde à sa famille, son épouse et ses enfants, avec qui je partage l'immense tristesse et le deuil." Il ajoute qu'il sera "là pour sa famille jusqu'à la fin de [ses] jours", terminant son message par : "Repose en paix mon frère Will."

Dans un entretien accordé au Parisien ce 24 septembre, le père de William Dogbey s'est dit sans haine envers le rappeur. "Il y a deux vies brisées. Celle de William qui ne reviendra pas. Et celle de Koba. Pour lui, il appartient à la justice de décider de dire le droit. Mais je n'ai pas de colère envers lui", a confié Luc Dogbey, alors que les obsèques de son fils doivent avoir lieu dans les prochains jours. Et d'insister : "Je sais que c'est un accident et que ce n'était pas volontaire. Il a 24 ans. Ce qui lui arrive est aussi dramatique pour lui."