Bruno Pelat : qui est le compagnon d'Iris Mittenaere, accusé de violences ?

Bruno Pelat et l'ex-Miss France Iris Mittenaere sont en couple depuis quelques semaines seulement. Le jeune homme, fils d'un grand dirigeant d'entreprise très fortuné, est soupçonné de violences conjugales.

Âgé de 22 ans, Bruno Pelat est depuis cet été le petit ami de l'ancienne Miss France Iris Mittenaere. Leur relation avait été rendue publique par la presse People dont Gala et Voici et les deux jeunes gens ne s'étaient pas opposés à la diffusion de ces informations, même si les paparazzis n'avaient pas osé publié des photos de Bruno Pelat. Selon les informations de Close, Bruno Pelat est un jeune homme très riche, issu d'une famille ayant fait fortune dans l'immobilier.

Le magazine people écrit même que le compagnon d'Iris Mittenaere est "héritier d'un homme d'affaires", et précise que son père, qui dirige un groupe puissant dans l'immobilier, "fait partie des 100 plus riches familles de France", ce qui situe la fortune de Bruno Pelat à plusieurs dizaines de millions d'euros. Selon Voici, le couple formé par Iris Mittenaere et Bruno Pelat passe beaucoup de temps "dans le luxueux appartement" du jeune homme à Montmartre ou "dans des lieux paradisiaques à travers le monde".

Iris Mittenaere n'a jamais voulu parler publiquement de sa relation avec ce jeune homme, de 9 ans son cadet, pour ne pas s'exposer à indiscrétions et conserver autant que possible sa vie privée à l'abri des paparazzis. Sa relation précédente, avec Diego Glaoui, avait été très médiatique et l'ancienne Miss France avait laissé entendre que son couple avait souffert considérablement de la manière dont la presse et les médias s'étaient précipités sur leur histoire d'amour.

Bruno Pelat risque cependant d'être davantage exposé dans la presse nationale, dans les colonnes Police / Justice, que dans les colonnes People ces prochains jours. Selon Le Parisien, le compagnon d'Iris Mittenaere a été placé en garde à vue mardi 24 septembre pour des suspicions de violences sur sa conjointe n'excédant pas 8 jours d'ITT, dans un commissariat du XVIIIe arrondissement de Paris. Une garde à vue qui a été ordonnée à la suite d'un signalement de violences décrites comme "légères" subies par Iris Mittenaere, qui a été prolongée mercredi, preuve que les accusations et les soupçons des policiers nécessitent des investigations et un interrogatoire poussé. Iris Mittenaere a porté plainte contre Bruno Pelat ce mercredi.