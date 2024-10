La belle-fille d'Emmanuel Macron chroniqueuse de Cyril Hanouna pour une raison bien précise

Tiphaine Auzière, la belle-fille du président de la République, est la nouvelle chroniqueuse de l'émission Touche pas à mon poste depuis le mois d'octobre 2024. Une recrue inattendue pour l'équipe de Cyril Hanouna.

Cyril Hanouna a mis la main sur une nouvelle recrue, et pas des moindres, seulement quelques semaines après la rentrée de Touche pas à mon poste : Tiphaine Auzière. Son nom ne parle peut-être pas à la majorité, mais il s'agit de la fille de la Première dame et donc... de la belle-fille d'Emmanuel Macron. Les fidèles de l'émission de C8 auront remarqué que la parente par alliance du président de la République a déjà fait plusieurs apparitions sur le plateau de TPMP : le mercredi 2 octobre et à nouveau ce mercredi 9 octobre. Avant ça, Tiphaine Auzière avait déjà fréquenté le plateau de TPMP mais uniquement en tant qu'invité au moment de la sortie de son livre Assises. C'était en mai dernier et rien depuis ne laissait penser à un recrutement de la juriste et écrivaine par l'émission de C8.

La régularité des apparitions de Tiphaine Auzière dans l'émission n'avait pas été annoncée jusqu'au mercredi 9 octobre au détour d'une phrase de Cyril Hanouna : "On reçoit Tiphaine Auzière, notre avocate, comme chaque semaine". Le recrutement est désormais officiel et elle a accepté une mission bien précise. Tous les mercredi, la fille de Brigitte Macron prendra place parmi les chroniqueurs de TPMP et toutes les semaines elle abordera un thème en particulier : le droit.

Logique compte tenu de la profession de la chroniqueuse. Pour ses premières interventions dans l'émission de C8, Tiphaine Auzière s'est penchée sur le procès de Mazan et la victime Gisèle Pélicot, puis sur la délinquance des mineurs mise sur la table après la mort d'un chauffeur VTC à Marseille tué par un adolescent de 14 ans, lequel avait été mandaté pour assassiner une autre personne selon l'enquête.

Du droit... et de la politique ?

Au programme des interventions de Tiphaine Auzière de TPMP : des décryptages et des précisions sur des questions de droit soulevées par des sujets politiques ou des faits divers. L'avocate s'en tient à des explications sur le fonctionnement du système juridique ou des constats en citant des statistiques du ministère de la Justice ou bien des éléments liés à une actualité. Pas d'analyse politisée de sujets juridiques en vue a priori, mais les politiques en matière de sécurité ou touchant au milieu judiciaire ayant déjà été mises en avant par le gouvernement, la question pourrait rapidement se poser.

Or, si elle est avocate, Tiphaine Auzière est aussi engagée en politique. Pas étonnant au vu de l'identité de son beau-père. Sans surprise, c'est auprès du parti présidentiel Renaissance que la quadragénaire a œuvré, surtout lors de la première campagne présidentielle d'Emmanuel Macron puis dans les années qui ont suivi. La nouvelle chroniqueuse semble moins engagée auprès du parti depuis le début du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Ses préférences politiques, compatibles avec celles du chef de l'Etat, pourraient-elle transparaître au fil de ses intervenions sur TPMP ? L'avenir le dira, mais Tiphaine Auzière ne semble pour l'heure pas vouloir prendre le chemin d'une chronique trop politique.

Si la belle-fille d'Emmanuel Macron fait désormais partie de l'équipe de TPMP, reste à savoir combien de temps cette collaboration durera. L'émission phare de C8 ne devrait plus être disponible sur la TNT à compter du 28 février. La chaine du groupe Canal+, qui a été condamnée à payer plus de 7,6 millions d'euros en raison de dérapages souvent commis sur le plateau de Cyril Hanouna, n'a pas été retenue pour la réattribution des fréquences en 2025. Elle a toutefois fait appel de la décision et saisi le Conseil d'Etat pour tenter de rester sur la TNT.

Tiphaine Auzière a tout de même cinq mois devant elle pour livrer ses chroniques sur une chaine de la TNT, du moins si la collaboration ne prends pas fin avant... TPMP a effectivement eu d'innombrables chroniqueurs, au cours de ses quinze saisons, et certains ne sont restés que quelques mois sur le plateau.