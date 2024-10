Kanye West accusé d'agression sexuelle, d'autres faits pourraient lui être imputés

L'ancienne assistante de Kanye West qui avait déjà porté plainte contre lui pour licenciement abusif et violences sexuelles, l'accuse désormais d'agression sexuelle.

Après les accusations d'agressions sexuelles et de trafic sexuel contre le rappeur et producteur P.Diddy, c'est au tour de Kanye West d'être accusé d'agression sexuelle. Une ancienne assistante entre 2021 et 2022, Lauren Pisciotta, l'accuse de l'avoir droguée puis agressée sexuellement lors d'une soirée de P.Diddy, dans un studio à Santa Monica. Une plainte a été déposée le 8 octobre dernier au tribunal du comté de Los Angeles.

Agression sexuelle et soumission chimique ?

Cette dernière aurait commencé à se sentir mal après qu'un assistant, sur ordre de Kanye West, lui ait servi un verre d'alcool, mélangé "à une drogue non identifiable", précise-t-elle. Les faits remonteraient à 2021. Le lendemain matin, l'ex-assistante de l'artiste s'est réveillée sans aucun souvenir de la veille, "désorientée" et "moins en contrôle de son corps et de sa parole". Elle dit s'être sentie "physiquement malade, confuse", et "honteuse" de ne pas être en capacité de se rappeler des faits survenus la veille.