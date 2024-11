Visite du pape en France : pourquoi François préfère la Corse et pas Notre-Dame

Le pape se rendra en Corse dimanche 15 décembre pour son 47e voyage, après avoir refusé l'invitation du président à la cérémonie de réouverture de Notre-Dame de Paris.

Le pape François se rendra en Corse dimanche 15 décembre. Le Vatican a confirmé samedi 23 novembre ce 47e voyage hors d'Italie, qui a lieu une semaine en retard. Un retard qui n'est pas sans explications. Il arrivera sur l'île de Beauté une semaine après les cérémonies de réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris… où François a refusé de se rendre !

Un voyage très polémique, donc, rapporte Le Figaro. Pour beaucoup, ce court séjour à Ajaccio est un camouflet. Pourtant, c'est une visite historique. Aucun pontife ne s'est déplacé en Corse. Et cette annonce met fin à plusieurs semaines de suspens : des "ajustements d'ordre administratif et diplomatique" devaient être fait avant d'officialiser la venue, explique Mgr Bustillo, archevêque d'Ajaccion. Un voyage qui se fera sur la journée. Le pape, âgé de 87 ans, devrait arriver à 9 heures à l'aéroport international d'Ajaccio, et repartir à 18h15, peu après la cérémonie de départ. Selon le programme, François prononcera un discours à 11 heures 20, et une messe en plein air aura lieu dans l'après-midi, à laquelle des milliers de Corses sont attendus.

Toucher des croyants "longtemps méprisés par l'Église"

Ce qui a motivé sa visite sur l'île de Beauté est avant tout le congrès "La religiosité populaire en Méditerranée" au Palais des Congrès et d'Exposition d'Ajaccio. Il s'agit d'un thème pastoral qui lui est cher, indique Le Figaro : la piété populaire désigne les formes simples et anciennes d'expression de la foi catholique, comme les processions publiques derrière des statues de la Vierge ou de saints locaux, ou les pèlerinages. Pour le pape, ce sont des formes de spiritualité "des gens du peuple qui ont été longtemps méprisées dans l'Église", explique le journal. S'il se veut pontife réformateur sur plusieurs points, il reste traditionnel sur ce thème, puisqu'il s'agit pour lui de toucher des populations ignorées par l'Église catholique, d'autant plus depuis les réformes de l'Église dans les années 1960. À cela s'ajoute l'amitié de François pour le cardinal Bustillo, 55 ans, archevêque d'Ajaccio qu'il a nommé l'an passé.

Si ces motivations expliquent le déplacement en Corse, elles ne justifient pas son refus d'aller à Paris. Pourquoi préférer cet événement plutôt que la réouverture tant attendue de Notre-Dame ? François n'a pas précisé les raisons pour lesquelles il a décidé de bouder la cérémonie parisienne. Il avait pourtant reçu une invitation du président de la République, Emmanuel Macron.

La cérémonie doit avoir lieu le 8 décembre, avec notamment la consécration du nouvel autel par Monseigneur Ulrich. La célèbre cathédrale avait brûlé le 15 avril 2019, dans un feu qui avait détruit sa charpente, sa toiture, et sa flèche. Les travaux ne sont toutefois pas entièrement terminés : la couverture de plomb de la base de la flèche et la réinstallation des statues des apôtres et des saints sont prévues pour 2025.