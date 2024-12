Cette chanson française que tout le monde connaît est un plagiat

Un célèbre artiste français été condamné en Italie pour avoir plagié une chanson interprétée par Gianni Nazzaro. En guise de dommages et intérêts, il devra payer 30 000 euros.

C'est désormais acté, le chanteur Gilbert Montagné et son parolier Didier Barbelivien ne toucheront plus un seul centime pour cette célèbre chanson des années 1980. D'après les informations de L'Informé, l'affaire remonte à 2012. À cette époque, Gianni Nazarro décide de porter plainte contre les deux artistes pour plagiat. En effet, le chanteur napolitain est l'interprète d'"Une fille de France", un titre dont les sonorités rappellent celles du tube qui a participé à rendre célèbre Gilbert Montagné : "On va s'aimer". Pour la justice italienne, il s'agit bien d'un plagiat.

Selon BFMTV, durant dix ans, Gilbert Montagné et Didier Barbelivien ont refusé de reconnaître le litige et de verser les droits d'auteur à Michel Cywie et Jean-Max Rivière à l'origine d'"Une fille de France". Plus tard, ils sont finalement rattrapés par la justice italienne qui décide d'assigner en justice le chanteur, son parolier, leurs sociétés d'édition ainsi que la SACEM pour bloquer leurs royalties. Les Italiens demandent également 1,67 million d'euros de rattrapage de droits d'auteur, indique Le Figaro.

Le 9 octobre 2024, la cour d'appel de Paris statue à son tour sur l'affaire et rend un arrêt en faveur de Gianni Nazzaro, alors décédé depuis plus de trois ans. Gilbert Montagné et Didier Barbelivien sont donc condamnés à verser 30 000 euros de dommages et intérêts aux héritier du chanteur italien et à renoncer à leurs royalties sur le morceau "On va s'aimer".

Un retour de bâton plein d'ironie pour Gilbert Montagné qui avait lui-même porté plainte en 2009 contre Flunch pour le plagiat de cette même chanson. En effet, dans l'une de ses publicités, l'enseigne de restauration avait repris le titre "On va s'aimer" pour le transformer en "On va Fluncher". L'artiste français avait cette fois remporté la bataille judiciaire, touchant 30.000 euros de dommages et intérêts dans la foulée.