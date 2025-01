Mort du photographe italien Oliviero Toscani : ces 3 photos qui ont choqué et marqué sa carrière

Connu pour ses campagnes engagées, notamment en collaboration avec la marque United Colors of Benetton, le photographe Oliviero Toscani s'est éteint à l'âge de 82 ans. Retour sur 3 photos emblématiques du milanais.

Oliviero Toscani n'est plus. L'iconique photographe italien, notamment connu pour ses campagnes de publicité choc pour la marque United Colors of Benetton est mort à l'âge de 82 ans, des suites d'un longue maladie, l'amylose, ce lundi 13 janvier 2025. "C'est avec une immense tristesse que nous annonçons la nouvelle, notre Oliviero bien-aimé a entamé son prochain voyage", écrit sa famille dans un communiqué.

Né en 1942 à Milan, Oliviero Toscani est devenu au fil des années une figure emblématique de la photographie et de la publicité. Il a notamment collaboré avec La Croix Rouge, Chanel, Toyota, ou encore le club de football de l'Inter Milan. "Je déteste la photographie artistique", clamait-il en 2010. Effectivement, pendant l'intégralité de sa carrière, il n'a eu cesse de de donner un autre sens à son travail. "Pour l'ensemble, pour l'engagement, ce n'est pas une photo qui fait l'histoire, c'est un choix éthique, esthétique et politique", indiquait-il dans les colonnes de Il Corriere.

1991 : le sulfureux baiser entre une nonne et un prêtre

Provocateur, en avance sur son temps et totalement décomplexé, il marque particulièrement les esprits grâce à une stratégie de communication incisive et souvent particulièrement saignante, sans avoir peur de scandaliser, jusqu'à être censuré dans son propre pays et au delà des frontières italiennes.

Sida, racisme, tolérance, luttes diverses... Aucun sujet ne lui fait peur, et c'est aussi ça qui dérange. En 1991, il signe la très remarquée campagne "Priest and run", pour la marque Benetton. On distingue le baiser d'une nonne et d'un prêtre qui va choquer lors de sa sortie. Avec ce type de campagne, Toscani souhaite exploiter des sujets de société clivants et sensibiliser. Le plaisir charnel est-il incompatible avec les principes religieux ? Une proposition qui avait suscité l'indignation de l'Église catholique. L'été dernier, il confiait à Corriere della Sera avoir "toujours été libre". "J'ai trop vécu, trop bien vécu, je suis gâté. Je n'ai jamais eu de maître, de salaire", avait-il expliqué. Preuve d'un recul certain sur sa carrière.

1989 : Toscani et la lutte contre le racisme

Toujours pour Benetton, deux ans plus tôt, en 1989, il décidait de représenter une paire de mains (une blanche et une noire), liées par des menottes. Ici, Benetton et Toscani entendent lutter en faveur de la tolérance et du respect des différences, en s'engageant contre le racisme, l'une des luttes principales du duo dans leurs propositions publicitaires.

Si cette publicité ne fait pas partie des visuels provocants de la part du Milanais, elle contribue en revanche à l'affirmation d'un style et sa volonté de mise en avant de marqueurs forts, en l'occurence, l'égalité et la lutte contre le racisme.

2007 : le scandale "No Anorexia", interdite en Italie

Oliviero Toscani propose en 2007 une campagne de publicité choc pour la marque de vêtements italienne No-L-ita, avec un slogan "No Anorexia". Sûrement la plus dérangeante de sa carrière pour l'opinion publique. L'étudiante en théâtre Isabelle Caro apparaît nue, squelettique et devient une véritable star. Elle décèdera en 2010, à Paris, après d'importants efforts de sensibilisation sur l'anorexie. Une campagne qui avait provoqué un véritable tollé en Italie, elle a tout simplement été interdite.

"L'image est choquante pour tous, en particulier pour tous les malades, et est instrumentalisée à des fins commerciales", déclarait à l'AFP le président de l'IAP ( l'Institut d'Autodiscipline Publicitaire), Giorgio Floridia. Le photographe italien avait lui dénoncé une "censure". En France, le Bureau de Vérification de la publicité (BVP) avait déconseillé aux afficheurs français d'utiliser le visuel dans l'Hexagone.