Ce groupe iconique de la culture gay va chanter pour Trump à son investiture

Le 20 janvier aura lieu la cérémonie d'investiture de Donald Trump. Le programme est en préparation, mais un célèbre groupe de musique a déjà confirmé sa participation.

Lundi 20 janvier, Donald Trump va être investi président des Etats-Unis. La cérémonie se prépare. Parmi les invités, le président élu a convié plusieurs dirigeants étrangers qui devraient être de la partie tels la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni, le Premier ministre hongrois Viktor Orban ou encore Javier Milei, président de l'Argentine. Côté français, Eric Zemmour, président de Reconquête, se rendra à la cérémonie accompagné de sa compagne eurodéputée Sarah Knafo.

Plusieurs stars seront présentes pour animer la cérémonie et les différents événements autour. Carrie Underwood viendra auprès du 47e président des États-Unis et devrait interpréter le titre patriotique America The Beautiful. Elle devrait se produire peu de temps avant que le président prête serment au Capitole. "J'aime notre pays et je suis honoré d'avoir été invité à chanter lors de l'investiture et de faire partie de cet événement historique", a déclaré Carrie Underwood dans un communiqué. Lors des différents événements autour de l'investiture, d'autres artistes sont attendus comme le chanteur country Lee Greenwood, le chanteur d'opéra Christopher Macchio et les rappeurs Waka Flocka et Fivio Foreign.

La surprenante participation de Village People, soutien de Kamala Harris

Un groupe iconique va aussi faire son grand retour. Les Village People ont, en effet, annoncé qu'ils chanteront lors des festivités et notamment leur célèbre tube Y.M.C.A. Le fondateur du groupe, Victor Willis, a défendu ce choix : "Nous savons que cela fera des mécontents, mais nous pensons que la musique doit vivre sans considération politique", a-t-il expliqué ce lundi 13 janvier sur sa page Facebook. Selon lui, l'objectif de leur participation est de rassembler. "Notre chanson Y.M.C.A. est un hymne mondial qui, espérons-le, pourra rassembler le pays après une campagne tumultueuse et divisée au cours de laquelle notre candidate favorite a perdu", a-t-il justifié, faisant référence à leur soutien à Kamala Harris.

Le groupe devrait se produire lors de l'un des bals d'investiture et lors du discours de victoire le 19 janvier. Cette décision est assez inattendue. Les ayants droits du groupe avaient, en effet, lors de la campagne présidentielle 2020, menacé de poursuivre Donald Trump pour l'usage non autorisé de leurs morceaux lors de ses meetings. Le milliardaire avait pris l'habitude d'effectuer quelques petits pas de danse sur la musique. Depuis sa victoire, les ventes du tube des Village People ont d'ailleurs explosé.