Hanouna a-t-il payé une somme folle pour rencontrer Donald Trump et Elon Musk ? Une mystérieuse soirée en question

L'animateur a assuré qu'il serait présent à une soirée organisée par Trump en février prochain. Avec la certitude de le rencontrer...

Cyril Hanouna, qui réunit plus de deux millions de téléspectateurs chaque soir, voit les choses en grand et à l'international : il espère se rapprocher du milliardaire Elon Musk et du président américain élu Donald Trump dont il ne tarit plus d'éloge depuis plusieurs mois, a fortiori depuis la victoire du duo de milliardaires début novembre. L'animateur de Touche pas à mon poste (TPMP) s'est d'ailleurs vanté, en préambule de son émission du lundi 13 janvier d'avoir été invité à une soirée exclusive organisée à Mar-a-Lago, le fief du républicain en Floride, le 18 février prochain, soit dans les premières semaines du nouveau mandat de Donald Trump.

Un dernier coup d'éclat pour l'animateur star de la chaîne C8, dont l'exclusion des canaux de la TNT est annoncée pour le 1er mars. Malgré cette échéance, Cyril Hanouna est bien décidé à marquer une nouvelle fois les esprits. Il a ainsi confié sur le plateau de TPMP prévoir un rendez-vous de "vingt minutes en tête-à-tête" avec Donald Trump et le chef de son "département pour l'efficacité gouvernementale". "C'est (sûr) à 90%… Pour l'instant c'est confidentiel", a-t-il ajouté. Plus si confidentiel désormais.

Une place payée 100 000 dollars ou une "invitation d'honneur"

L'annonce a fait grand bruit auprès des internautes, surpris que l'animateur ait pu être convié à un tel événement. Hôtel de luxe, tapis rouge, smokings... tout y est. Une rumeur a ainsi rapidement enflé sur les réseaux sociaux, avançant que le trublion de la TNT aurait "acheté" son "invitation", rapporte Le HuffPost. Et pour cause : à la date du 18 février, la billetterie du Mar-a-Lago Club propose des formules à plusieurs milliers de dollars pour participer à la "Celebrate American Exceptionalism 2025".

La soirée en question est en effet organisée non pas par Donald Trump, mais par America's Future, une association considérée comme conservatrice et connue pour relayer des théories conspirationnistes du mouvement QAnon. Reste que cette organisation est dirigée par l'ancien conseiller à la sécurité nationale des Etats-Unis lors du premier mandat du futur ex-président. Parmi les formules proposées, celle nommée "Epoch Presidential Partership" donne accès à une entrevue avec le président pour la modique somme de... 100 000 dollars.

Cyril Hanouna a démenti l'information selon laquelle il aurait payé (très cher) pour être de la soirée et il s'est appuyé sur les déclarations de Jacob Safar, son "contact" à Mar-a-Lago, pour justifier sa présence. Ce dernier dit avoir été l'intermédiaire entre l'animateur de TPMP et les organisateurs de la soirée lors d'une intervention dans l'émission de "Baba". Sans toutefois préciser les missions qu'il effectue et pour qui il travaille. "Tu es 'invité d'honneur' Cyril. On demande [pour ces soirées] à avoir des personnalités d'un peu partout [...] et tu faisais partie des noms qui étaient dans la liste", a-t-il assuré en direct dans Touche pas à mon poste.

Hanouna évoque des échanges avec Musk

L'animateur a également profité de la présence de son "contact" dans son émission pour soutirer quelques informations sur le patron de X : "Depuis l'élection, Elon Musk est là à toutes les soirées. Il n'en a raté aucune, mais il ne s'annonce jamais", précise Jacob Safar, appuyant à demi-mot la possibilité d'une rencontre entre le milliardaire américain et Cyril Hanouna.

De son côté, le présentateur n'a jamais dissimulé ses efforts pour entrer en contact avec le directeur de Tesla. "En fait on essaie vraiment de se mettre en relation, Elon Musk et moi. (...) On s'envoie des vidéos d'hommes d'affaires, voilà. Il répond par un intermédiaire et il lui fait passer des vidéos. J'espère un jour le rencontrer", a-t-il déclaré en décembre sur TPMP.