Grève à l'école jeudi 13 janvier : quelle est l'ampleur de la mobilisation ?

Plus de la moitié des écoles fermées ce jeudi 13 janvier ? C'est ce que prévoit le premier syndicat du primaire pour cette journée de grève des enseignants. Voici où sont organisées les manifestations.

[Mis à jour le 12 janvier 2022 à 15h20] A 3 semaines de la présidentielle 2022 C'est désormais une certitude : la grève des enseignants ce jeudi 13 janvier sera très suivie par le corps professoral. Dans quelle ampleur ? Il faut attendre les données officielles du ministère de l'Education, qui ne seront disponibles que ce jeudi en milieu de matinée, mais il est clair que le mouvement sera suivi. Suivant les projections premier syndicat du primaire, le SNUipp-FSU, "plus de 75% des enseignants et enseignantes" seront en grève, et "plus de la moitié des écoles seront fermées. Les professeurs sont appelés à faire grève en contestation du protocole sanitaire mis en place dans les établissements scolaires avec peu de moyens pour soutenir une telle logistique.

Le syndicat SNUipp-FSU est à l'origine de cet appel à la grève, il a été rejoint par la plupart des autres syndicats enseignants : la FCPE, SE-UNSA, SNES-FSU, Snalc, CGT Educ'action, SUD Education, FO et le SGEN-CFDT. Il s'agit là d'une "mobilisation historique" pour exprimer "un ras-le-bol occasionné par des conditions de travail qui se dégradent encore davantage avec la pagaille monstre créée par les différents protocoles sanitaires mais aussi par le mépris et les mensonges permanents du ministre de l'Education", cingle le SNUipp-FSU dans un communiqué.

La FCPE, la fédération des parents d'élèves, a aussi jugé bon d'appeler à soutenir ce mouvement et a demandé aux parents de ne pas mettre leurs enfants à l'école. "D'habitude, nous, les parents, nous essayons de tempérer les choses. Mais cette fois, nous serons les premiers à nous mobiliser face à ces belles histoires qu'on nous raconte depuis deux ans. [...] C'est un rendez-vous historique, l'ensemble de la communauté éducative veut que l'Etat mette enfin les moyens" a indiqué au Parisien Carla Dugault, co-présidente de la FCPE. Les parents d'élèves ont déjà été prévenus, si tout a été fait dans les règles, de la fermeture - ou non - de la classe de leur enfant ce jeudi par les responsables d'établissement.

A l'appel des syndicats, les enseignants sont appelés à quitter les classes pour manifester dans la rue. Des cortèges doivent s'élancer dans les grandes villes de France. C'est à Paris, Lyon et Marseille que les cortèges devraient être les plus étoffés ce jeudi 13 janvier 2022. Le syndicat Unsa Education a mis en ligne une carte de France avec l'ensemble des manifestations d'enseignants recensées pour cette journée du 13 janvier. Nous la relayons ci-dessous :

À Paris, le cortège doit s'élancer à 14h au jardin du Luxembourg, où siège le Sénat. C'est dans cet hémicycle que le texte de loi sur le pass sanitaire est examiné cette semaine.

À Lyon le cortège partira à 14h du DSDEN du Rhône jusqu'à la préfecture.

À Marseille, les manifestants partent à 10h30 de la Porte d'Aix

À Lille, début de la manifestation à 14h30 porte de Paris

A Bordeaux, le cortège s'élance à 12h place de la Victoire

A Nantes, la manifestation démarre à 11h place du maréchal Foch

Pourquoi les enseignants font-ils grève ce jeudi 13 janvier ?

La circulation très active de l'épidémie et la multiplication des cas de contamination et de cas contact a poussé le gouvernement a établir une stratégie de freinage articulée autour des tests. En cas de détection d'un cas de Covid dans une classe, tous les élèves doivent procéder à 3 autotests sur 5 jours. Malgré les assouplissements apportés au protocole sanitaire à l'école (pas de test PCR, pas de renouvellement du processus dans les 7 jours notamment), les syndicats estiment que le gouvernement fait reposer l'effort pour contrer l'épidémie de manière intenable sur les enfants et le corps enseignants. "C'est un casse-tête", a dénoncé Nageate Belahcen sur France Info, qui a listé plusieurs revendications très concrètes : "On demande des moyens matériels supplémentaires pour protéger les élèves et personnels éducatifs. [...] On demande aussi des masques chirurgicaux pour les élèves, ça devient un budget pour les familles. On demande soit des créneaux prioritaires pour les élèves et leurs familles, soit des tests salivaires. On demande que le budget de l'école soit prioritaire car la situation le demande". La FCPE demande aussi que des capteurs de CO2 et des purificateurs d'air soient installés dans les établissements et souhaite que l'exécutif lève tous les obstacles administratifs : "On est entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire que le gouvernement nous renvoie aux collectivités et les collectivités nous renvoient au gouvernement. Ce n'est pas à nous de prendre ce genre de décision", a tancé Nageate Belahcen.

La CGT ne dit pas autre chose, dans son communiqué de presse mis en ligne sur son site Internet : "Malgré une amplification jamais vue de l'épidémie, l'École ne bénéficie pas de l'organisation protectrice qui serait nécessaire pour assurer la sécurité des élèves, des personnels et de leurs familles. Les retours au compte- gouttes des élèves générant des aménagements pédagogiques rendent difficiles les conditions d'apprentissage. Pénurie des remplacements, gestion des tests et des absences des élèves dégradent fortement les conditions de travail".

Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Education nationale, regrette que les enseignants renoncent aux cours ce jeudi 13 janvier. "Je sais qu'il y a beaucoup de fatigue, de nervosité. [...] C'est dommage d'avoir une journée qui va perturber davantage le système", a-t-il commenté sur BFMTV mercredi, considérant qu'"on ne fait pas grève contre un virus".