Pascale Mitterrand : une accusation de viol contre Nicolas Hulot, des révélations dans un livre

PASCALE MITTERRAND. En 2008, Pascale Mitterrand avait déposé plainte contre Nicolas Hulot pour viol. La petite-fille de François Mitterrand évoquait des faits à la fin des années 1990, classés sans suite. Des révélations avaient été faites dans un livre paru en septembre 2021.

[Mis à jour le 25 novembre 2021 à 16h34] Près de quatre ans après, son nom a ressurgi. Pascale Mitterrand est revenue, malgré elle, sur le devant de la scène médiatique. En cause : de nouvelles accusations de viol et harcèlement sexuel contre Nicolas Hulot qui doivent être dévoilées au grand jour jeudi 25 novembre 2021 par cinq femmes, dans un numéro exceptionnel du magazine "Envoyé spécial". Des révélations sur des faits présumés qui auraient eu lieu à la fin des années 1980, soit bien avant ceux pour lesquels Pascale Mitterrand avait porté plainte en 2008 contre l'ancien présentateur vedette.

A cette époque, la fille de l'ancien président de la République, François Mitterrand, s'était rendue dans un commissariat pour dénoncer un viol qu'elle aurait subi à l'été 1997 lors d'un séjour chez ce défenseur de la cause écologique. Le dossier avait été classé sans suite par le parquet de Saint-Malo, les faits étant prescrits. Pour Nicolas Hulot, il s'agissait d'une "relation consentie". Si l'affaire était restée secrète à l'époque, elle avait été révélée au grand jour le vendredi 9 février 2018 dans une enquête de l'éphémère magazine Ebdo.

Ce jeudi soir, ce ne sera donc pas la première affaire d'agression sexuelle dans laquelle Nicolas Hulot est accusé. L'article de 2018 avait raconté le dépôt de plainte, cachant l'identité de l'accusatrice, bien que rapidement dévoilé par d'autres médias. Avant la parution de l'enquête, Nicolas Hulot était montré au créneau sur BFMTV/RMC au micro de Jean-Jacques Bourdin pour contester les faits supposés, sans citer la personne concernée. Si le dossier avait vite été enterré, Nicolas Hulot recevant le soutien du gouvernement et ne démissionnant pas, de nouveaux éléments ont été dévoilés en septembre 2021.

Pascale Mitterrand, sa rencontre avec Nicolas Hulot

En juin 1997, alors qu'elle vient d'intégrer l'agence de presse Sipa, Pascale Mitterrand se voit proposer, à 19 ans, d'aller réaliser un reportage photo exclusif dans la nouvelle demeure du présentateur de l'émission "Ushuaïa". Paru en septembre 2021, le livre de Jean-Michel Apathie Les Amateurs (Flammarion) revient sur cet épisode et apporte un nouvel éclairage.

L'auteur retranscrit les propos de Bérengère Bonte, journaliste ayant écrit sur Nicolas Hulot, lors d'un colloque, au cours duquel elle diffuse une interview de Gökşin Sipahioğlu, fondateur de l'agence de presse Sipa : "Je rencontre Sipahioğlu le 26 novembre 2009, chez lui, dans le 15e arrondissement de Paris. [...] Il m'intéresse parce qu'il a fait travailler Nicolas Hulot dans les années soixante-dix. Dans la conversation, il revient toujours sur son sujet de prédilection : les femmes. [...]Et voilà ce que me dit Sipa… : 'Nicolas Hulot, un jour, voit dans un journal que la petite-fille de Mitterrand est photographe à Sipa Press. Il a vu la photo, il m'a appelé tout de suite : 'est-ce que tu peux m'envoyer cette fille pour faire un reportage ?'"

Le récit de la journaliste, mis en forme dans l'ouvrage, se poursuit au fil des lignes : "donc, Nicolas Hulot voit la photo de la petite-fille de François Mitterrand, il appelle Sipa et il lui dit : tu me l'envoies. C'est Nicolas Hulot qui l'a choisie. Elle, elle ne veut pas y aller. Elle veut être accompagnée. Ce que Sipa dit à Hulot, mais Hulot lui dit : "Non, non, elle vient toute seule." Et Sipa conclut : "Elle est partie une semaine chez lui, en Corse, il ne l'a pas laissée faire des photos à l'intérieur. Mais elle était contente, elle a dit que c'était bien."

Si personne ne sait ce qu'il s'est réellement passé sur place, il n'en demeure pas moins que la diplômée d'un Bac pro photographie en revient affectée. En 2000, elle par alors en Inde pour la Fondation France Libertés (la fondation de Danielle Mitterrand), où elle photographiera les "intouchables". Une façon, peut-être, de s'éloigner du tumulte.

Pascale Mitterrand, petite-fille de François Mitterrand

Pascale Mitterrand est l'aînée des enfants de Gilbert Mitterrand, le fils cadet de François et Danielle Mitterrand. Cette photographe de profession est également la soeur de Justine et Guillaume Mitterrand, autres petit-enfants de l'ancien président décédé en 1996. Ancien membre du Parti socialiste, député entre 1981 et 1993 puis entre 1997 et 2002, Gilbert Mitterrand est aujourd'hui président de la Fondation France Libertés, rebaptisée Fondation Danielle-Mitterrand depuis le décès de cette dernière en 2011. Il est aussi administrateur de l'Institut François-Mitterrand et enseigne le droit à l'université Paris XIII.

Aujourd'hui âgée de 44 ans, Pascale Mitterrand a refait sa vie à l'étranger, avec une famille et des enfants. La photographe a toujours veillé à rester dans l'ombre, s'astreignant à la plus grande discrétion et n'apparaissant que lors d'expositions ou événements photographiques confidentiels, ou encore, par exemple, lors des obsèques de sa grand-mère Danielle Mitterrand, en 2011. Exposée médiatiquement en 2018 lorsque l'affaire a éclaté, elle est, depuis, retournée dans l'ombre.