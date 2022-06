"Élisabeth Borne : son résultat aux législatives, le baromètre de la majorité ?"

ELISABETH BORNE. La Première ministre, Élisabeth Borne, est également candidate aux élections législatives dans le Calvados. Elle doit donc composer entre la campagne et son rôle de chef du gouvernement, marqués par plusieurs scandales. Son résultat sera donc particulièrement scruté pour la crédibilité de la majorité.

[Mis à jour le 11 juin 2022 à 11h46] Élisabeth Borne, nommée Première ministre il y a seulement un mois, passe déjà un test important pour sa crédibilité et celle de la majorité, puisqu'elle est candidate aux élections législatives, pour la première fois de sa carrière dans le 6e circonscription du Calvados, où elle se présente sous l'étiquette La République en Marche (Ensemble!). Son résultat sera donc particulièrement scruté, puisque traditionnellement, le Premier ministre est le fer de lance des autres candidats pour mener la majorité à l'Assemblée.

Néanmoins, Élisabeth Borne n'a que peu de chance de perdre au niveau local, dans sa circonscription du Calvados, car " parachutée " dans un territoire favorable. C'est à l'échelle nationale que le risque est plus important pour la majorité. En effet, les derniers sondages ont donné la "Nouvelle union populaire, écologique et sociale" (Nupes) au coude-à-coude avec le groupe de la majorité présidentielle. Si Ensemble! venait à s'imposer durant ces élections législatives, Élisabeth Borne disposerait d'une crédibilité, au sein même de son camp et de ses alliés, comme François Bayrou et Édouard Philippe, en tant que cheffe du gouvernement. Au contraire, en cas de défaite ou de victoire limitée, elle serait sûrement menacée et son poste avec.

Tout fraîchement nommée Première ministre, Elisabeth Borne a dû mener une double campagne, locale et nationale. Cette dernière étant marquée par de nombreux dossiers brûlants en ce début de quinquennat (le pouvoir d'achat avec des aides très attendues pour limiter les effets de l'inflation, une nouvelle réforme des retraites ou de l'éducation, la planification écologique promise par Emmanuel Macron...).

Le chemin de croix a déjà débuté pour Elisabeth Borne

Cette campagne des législatives n'aura pas été de tout repos pour Élisabeth Borne, confrontée, dès le choix de son gouvernement, à l'affaire Damien Abad, nommé ministre des Solidarités, accusé de viol. Une affaire révélée par Mediapart, seulement deux jours après sa nomination, ce qu'il a contesté avec " la plus grande force ". Sur la sellette, il a finalement été maintenu dans le gouvernement. Et puis, beaucoup plus récemment, ce sont les incidents autour du Stade de France, lors de la finale de la Ligue des champions, qui ont marqué le début d'exercice de la Première ministre

Les incidents aux abords du Stade de France, lors de la finale de Ligue des champions, le 28 mai, auront également bien coupé la campagne législative d'Élisabeth Borne. Le coup d'envoi du match avait été retardé d'une demi-heure, avec l'impossibilité pour des centaines de supporters, avec des billets valides, d'entrer dans le stade. La police avait également fait usage de gaz lacrymogènes pour disperser les personnes autour du stade, montrant une organisation désastreuse aux yeux du monde. Le préfet de police a fini par le reconnaître cette semaine, après les dénégations du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et l'argument des faux billets qui a peiné à convaincre.

L'annonce de la suppression des images de vidéosurveillance de la soirée au Stade de France n'ont pas aidé le gouvernement à gérer cette polémique. Ils ont été accusés, notamment par l'opposition, de ne pas s'être assurés que toutes les images seraient conservées, voire de " destruction de preuves " pour couvrir d'éventuels manquements des organisateurs et des forces de l'ordre, parlant même de " scandale d'État ".

Les abus présumés des forces de l'ordre au Stade de France, dénoncés par une large partie de la gauche, ont fait écho à la mort d'une passagère d'un véhicule dans le 18e arrondissement de Paris lors d'un contrôle de police samedi dernier. Les policiers, qui ont ouvert le feu sur le véhicule, ont également blessé le conducteur. Élisabeth Borne aura encore une fois été obligée de monter au créneau après que le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon a écrit sur les réseaux sociaux que "la police tue". "Je trouve très choquante la façon qu'a Jean-Luc Mélenchon de s'en prendre systématiquement à la police avec des propos totalement outranciers", a commenté la Première ministre, évoquant "une enquête judiciaire en cours" et "une enquête de l'IGPN". "Les policiers, s'ils sont en état de légitime défense, ils peuvent ouvrir le feu", a-t-elle rappelé. Le conducteur du véhicule, soupçonné de refus d'obtempérer, a depuis été mis en examen.

Cheffe de file et candidate, Elisabeth Borne aura tenté tant bien que mal de mener campagne dans ce contexte particulier, se révélant souvent inaudible. La Première ministre, qui a multiplié les interventions dans les médias et les déplacements sur le terrain, a terminé par une poignée de raids éclair à Versailles ou encore dans les Côtes-d'Armor cette semaine. Lors d'un meeting à Vire mercredi soir, dans la 6e circonscription du Calvados où elle est elle-même candidate, la Première ministre à de nouveau mis l'accent sur le pouvoir d'achat et sur les mesures promises par le gouvernement pour répondre à l'inflation qui est en train de gagner le pays.

Après avoir assuré que l'Etat ne gagnait aucun argent sur les taxes sur les carburants, en pleine flambée des prix de l'essence, la patronne du gouvernement a redit son intention de "protéger le pouvoir d'achat", notamment avec le "bouclier tarifaire" (sur les prix de l'électricité et du gaz) prolongé jusqu'à la fin de l'année et coûtant "20 à 25 milliards de dépenses" pour l'Etat. Elisabeth Borne est aussi revenue sur l'aide aux plus modestes promise dès septembre face à la hausse des prix, avec le versement direct d'une indemnité d'urgence en attendant un "chèque alimentation", ainsi que sur la revalorisation de 4% de toute les retraites en juillet.

Tirant sans doute les leçons de la présidentielle où le sujet a été mis en avant tardivement, la Première ministre tente ainsi de marteler que le gouvernement agit pour le portefeuille des Français, à la fin d'une campagne atone. Une campagne des législatives dominée médiatiquement par Jean-Luc Mélenchon et la Nupes qui n'ont eu de cesse de fustiger le bilan et les intentions du gouvernement dans le domaine social. Dernière preuve en date : le tollé provoqué par Elisabeth Borne elle-même lors d'un échange à la radio avec une personne handicapée mardi.

Les affres de la politique nationale n'auront pas empêché Elisabeth Borne de mener une campagne "de terrain" dans le Calvados selon son entourage. Une fois le nouveau gouvernement nommé, elle a en effet décidé de maintenir sa candidature dans le 6e circonscription du Calvados : au Palais Bourbon, dès le mardi 17 mai, lors d'une rencontre avec les députés de la majorité elle a tenté de motiver ses troupes. "Je vois que vous êtes tous sur le terrain pour porter notre projet. Je suis aussi en campagne, je le dis, je continue cette campagne !"

Jamais élue, l'ancienne ministre du Travail, originaire de Normandie, a en effet été elle même investie dans la 6e circonscription du Calvados, qui avait placé nettement en tête Emmanuel Macron aux deux tours de la présidentielle (31 % des voix au premier tour). Elle fait face à Noé Gauchard, étudiant écologiste de 22 ans qui représente la Nupes dans cette circonscription et à Jean-Philippe Roy pour le Rassemblement national. Alain Touret, le député LREM sortant, quitte quant à lui ses fonctions après trois mandats de député depuis 1997. Il avait été élu il y a 5 ans avec 68% des suffrages.

Dans un sondage Ifop-Fiducial publié cette semaine, Elisabeth Borne a été donnée gagnante avec une première place au premier tour et 39% des suffrages. Noé Gauchard (Nupes) a été crédité de 26% des voix quand Jean-Philippe Roy (RN) a été donné à 15% des suffrages. Les autres candidats de la circonscription sont tous sous les 10%, les privant a priori de toute chance d'accéder au second tour.

Qui est Elisabeth Borne ? Biographie Express

Avant d'être nommée Première ministre, Elisabeth Borne était ministre du Travail dans le gouvernement Castex, après avoir occupé les portefeuilles des Transports et de la Transition écologique depuis 2017. Relativement peu connue des Français, ce qui peut constituer "un atout" dans ses nouvelles fonctions, elle l'était toutefois "plus que ne l'étaient Édouard Philippe et surtout Jean Castex" à leur arrivée à Matignon.

Diplômée de Polytechnique, technicienne tenace, jugée loyale, Elisabeth Borne est en tout cas perçue par la Macronie comme ayant fait ses preuves au gouvernement pendant tout le dernier quinquennat. Cette ancienne directrice de cabinet de Ségolène Royal, qui fut aussi préfète et dirigeante de grandes entreprises publiques comme la RATP, a également le mérite d'appartenir à l'aile gauche de la majorité, un atout à l'approche des législatives et à l'heure où s'annoncent de nouvelles réformes sociales, à commencer par "la mère des batailles" sur les retraites.

Sa nomination a toutefois été perçue avec circonspection par certains membres du parti présidentiel, partageant l'avis de nombreux piliers de l'opposition sur un point : Elizabeth Borne est avant tout une haute-fonctionnaire, avec un sens de l'Etat qui confine à la loyauté administrative. Le profil de cette ingénieure ne serait à leurs yeux "pas assez politique" et devrait laisser toute la place à Emmanuel Macron dans ce périmètre.