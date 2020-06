"Sondages des municipales (2e tour) : dans les grandes villes, les derniers chiffres"

Ce 2e tour des élections municipales ne manque pas de suspense ni d'enjeux. Le point sur les derniers sondages publiés cette semaine, avant la fin de la campagne électorale.

Quelle drôle de campagne... Les candidats engagés dans ce 2e tour des élections municipales ont dû tenter de convaincre les électeurs en respectant les consignes de sécurité imposées dans cette crise sanitaire, sans meeting notamment. Mais c'est désormais terminée, la campagne de ce 2e tour s'est achevée ce vendredi 26 juin à minuit. Les électeurs ont eu le loisir (et ont encore un peu de temps) de consulter les programmes des candidats de leur commune. Ce qui est certain, c'est que même s'ils changent d'avis, aucun nouveau sondage ne peut être publié dans la presse jusqu’à 20 heures ce dimanche et la publication des premières estimations du premier tour du scrutin. Pour prendre la mesure des rapports de force exprimés dans cette campagne, il faut donc consulter les enquêtes d'intention de vote publiés cette semaine. Le point dans les principales villes de France.

C'est un sondage Elabe-Berger pour BFMTV qui est venu clore la campagne des municipales 2020 à Paris. Les résultats de cette enquête diffusée le 24 juin, donnaient Anne Hidalgo (PS et EELV) en tête des intentions avec 44% des sondés, devant Rachida Dati, créditée quant à elle de 35%. Agnès Buzyn (LREM) arrivait en troisième position avec 18% des intentions de vote.

Le dernier sondage sur les résultats des élections municipales à Marseille a été publié le 19 juin par BVA pour Europe1 et La Tribune. Il plaçait Michèle Rubirola (EELV et alliés de la gauche, sous l'étiquette Printemps marseillais) en tête avec 35% des intentions de votes, suivie par Martine Vassal (LR) à 30% et Stéphane Ravier (RN, 20%).

Dans la capitale des Gaules, les sondeurs se sont uniquement intéressés à l'élection à la métropole. Le dernier sondage a été réalisé par Ifop-Fuducial pour Lyon Capitale et Sud Radio, publié le 22 juin. Il donnait le candidat EELV Bruno Bernard à 37%, le LR François Noël Buffet, soutenu par Gérard Collomb, à 32%, David Kimelfeld était donné à 26% des intentions de vote.

A Toulouse, le dernier sondage publié en vue des élections municipales à Toulouse vient d'Ifop-Fiducial pour Sud Radio et la Dépêche du Midi, publié le 25 juin. C'est Antoine Maurice qui arrivait en tête, devant Jean-Luc Moudenc, avec une toute petite avance (50,5% d'intentions de vote contre 49,5% pour le maire LR sortant).

Le dernier sondage sur les municipales à Montpellier a été effectué par Ifop pour La Gazette et Midi Libre et a été dévoilé le 23 juin. Il donnait Michel Delafosse (PS, PCF, Parti Radical de Gauche) à 40% des intentions de vote devant Philippe Saurel (maire sortant) à 35%, et Mohel Altrad (SE) à 25%.

Le dernier sondage sur les élections municipales à Lille a été publié le jeudi 17 juin par Ifop-Fiducial pour La Voix du Nord. Martine Aubry arrivait en tête des intentions de vote au premier tour avec 39%, devant l'écologiste Stéphane Baly à 37%, puis la LREM Violette Spillebout à 24%.

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Le dernier sondage publié au sujet des élections municipales à Bordeaux est un sondage Ipsos pour France Bleu et Sud Ouest. Il a été dévoilé le 18 juin 2020 et donnait le maire sortant Nicolas Florian (LR allié à LREM) à 49% des intentions de vote. La liste de Pierre Hurmic (EELV, PS, PRG, PC) était donnée deuxième avec 40% des voix, devant la liste de Philippe Poutou (NPA, LFI) à 11%.