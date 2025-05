Élections municipales 2026 : dates, premiers sondages et fonctionnement... Tout savoir

Les prochaines municipales ont lieu en mars 2026. Résultat des sondages, fonctionnement, voici ce qu'il faut avoir en tête sur ces élections.

A n'en pas douter, les élections municipales de 2026 seront un rendez-vous important pour les Français, tout indique qu'il s'agira d'un scrutin à forts enjeux. Les partis politiques préparent déjà ce rendez-vous électoral qui sera le dernier à l'échelle nationale avant l'élection présidentielle 2027 - à moins qu'une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale n'engendre de nouvelles élections législatives avant cette échéance.

Les élections municipales sont les élections qui, avec la présidentielle, mobilisent le plus les citoyens français. Le scrutin peut changer les orientations des politiques des communes, bien sûr, mais aussi celles des intercommunalités auxquelles elles sont liées.

Si les municipales sont avant tout un scrutin local - chaque commune ayant sa propre campagne, ses propres élus, ses propres problématiques - les résultats de ces élections donneront un aperçu significatif des rapports de force politiques à deux ans de la présidentielle. Les résultats des partis politiques, ceux du Rassemblement national, du bloc central et des partis de gauche devraient influencer les alliances, les stratégies et même les candidatures pour les scrutins suivants.

Quelles sont les dates des élections municipales 2026 ?

Les élections municipales doivent avoir lieu au mois de mars 2026, mais les dates des deux dimanches de vote n'ont pas encore été communiquées par le ministère de l'Intérieur. La date précise doit être fixée au moins 3 mois à l'avance, selon la loi électorale, mais elle est généralement donnée durant l'été précédent l'année des élections.

Quels sont les premiers résultats des sondages ?

Un sondage Ifop/Ouest-France publié le 11 mai 2025 sur les élections municipales 2026 donne déjà quelques éclairages sur le scrutin. Premier enseignement, qui devrait peser le jour du scrutin, 56% des Français souhaitent que leur maire actuel soit réélu aux prochaines municipales. Le "souhait de réélection" est même de 64% dans les communes de moins de 3 500 habitants, de 61 % dans celles de moins de 20 000 habitants. Il est en revanche un peu plus faible (46%) dans les plus grandes villes. Quelques sondages d'intentions de vote ont déjà été faits localement sur les municipales 2026, comme à Paris ou à Lyon.

Comment fonctionnent les élections municipales ?

Le scrutin municipal est dit "de liste". Les électeurs votent donc pour une liste avec autant de noms sur la liste que de sièges à pourvoir, composée pour moitié d'hommes et de femmes. A l'issue du premier tour, si une liste a récolté la majorité absolue des suffrages exprimés (50 % des voix plus une), elle remporte directement la moitié des sièges du conseil municipal. Et la deuxième moitié des postes est répartie à la proportionnelle entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés (y compris celle qui est arrivée en tête).

La liste qui a réalisé le meilleur score est donc largement favorisée par ce mode de scrutin "avec prime majoritaire" dans les résultats des municipales. Si aucune liste n'a obtenu plus la majorité absolue, un second tour doit être organisé. Sont autorisées à participer à ce 2e tour toutes les listes ayant recueilli plus de 10% des voix. Mais il est possible de modifier ces listes en les fusionnant avec une liste qui a fait plus de 5% des suffrages exprimés. A la fin du 2e tour, les sièges sont répartis de la même manière que décrit plus haut (prime majoritaire à la liste arrivée en 1re position puis répartition à la proportionnelle des sièges restants).

Une fois tous ces conseillers municipaux élus, il leur reste une chose à faire : choisir le maire en leur sein. Dans la majorité des cas, la tête de liste sera bien évidemment celui que ses "collègues" éliront. Mais à Paris, Lyon et Marseille, où il existe des maires d'arrondissement, la désignation du premier édile est faite par l'ensemble des conseillers municipaux des différents secteurs.