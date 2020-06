A cause du Covid, 29% des électeurs ne pensent pas aller voter au 2e tour des municipales [SONDAGE]

EXCLUSIF - La crise sanitaire et la peur du coronavirus va bien impacter la participation au 2e tour des municipales en France. 3 électeurs appelés aux urnes sur 10 se disent réticents à aller voter le 28 juin.

Sauf recrudescence surprise de l'épidémie de coronavirus sur le territoire, les Français auront bien désigné leur maire et leurs conseillers municipaux à la fin du mois de juin. L'exécutif, après consultation de l'opposition et du Conseil scientifique, a jugé préférable d'organiser le 2e tour des élections municipales le dimanche 28 juin, pour tourner la page de ce scrutin, bouleversé par la crise sanitaire. Evidemment, compte tenu des circonstances, les craintes que l'élection soit marquée par une abstention très forte ont rapidement émergé. Et selon le sondage, effectué pour Linternaute.com par l'institut Yougov, elles sont manifestement fondées.

20% des personnes interrogées indiquent que "la crainte du Covid-19" va les retenir d'aller voter au 2e tour des municipales (11% répondent avec "certitude", 9% répondent "probablement"). Si l'on ne s'intéresse qu'aux électeurs appelés aux urnes pour le 2e tour - en excluant donc les personnes résidant dans une ville où l'élection s'est achevée dès le 1er tour -, alors ce taux grimpe à 29%. Cliquez sur le sondage pour l'agrandir :

A noter que les Français semblent assez peu concernés par la campagne du second tour. Ils sont en effet plus nombreux à se dire "non intéressés" qu'"intéressés" par la reprise du débat politique dans leur commune.

42% de Français souhaitent remaniement ministériel

Notre sondage met aussi en évidence, sans véritable surprise, que les Français sont nombreux à souhaiter un remaniement du gouvernement à l'issue du 2e tour des élections municipales. 42% s'y disent favorables, 31% ne le souhaitent pas et 27% n'ont pas d'avis sur la question. A noter que les les Français ayant voté pour Marine Le Pen au 2e tour de la présidentielle sont 56% à se dire favorables à un remaniement, tandis qu'ils ne sont que 38% parmi les électeurs d'Emmanuel Macron.

Enfin, 70% des Français se disent défavorables à ce que le Premier ministre (candidat au Havre) ou Gérald Darmanin (élu à Tourcoing) puissent cumuler leurs fonctions au gouvernement avec leur mandat de maire ; 17% se disent favorables et 13% sont sans avis.

Ce sondage a été effectué du 3 au 4 juin 2020, sur un échantillon de 1043 personnes représentatives de la population française âgée de plus de 18 ans. Il a été réalisé en ligne, sur le panel propriétaire de Yougov. Les données sont pondérées pour être représentatives des adultes français.