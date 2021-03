Discours de Macron : écoles fermées, déplacements limités... Tourtes les annonces détaillées

MACRON. Emmanuel Macron s'est adressé solennellement à la Nation, ce mercredi 31 mars. Voici toutes les annonces de son discours et son allocution en intégralité.

20:42 - Tenir pour "nos aînés" et "nos enfants" "Je sais pouvoir compter sur mes chers compatriotes. Je sais qu'il y a beaucoup de lassitude, de fatigue. Nous pouvons nous dire que nous aurions pu faire mieux, que nous avons commis des erreurs. Tout cela est vrai, mais nous avons appris et nous nous sommes à chaque fois améliorés. Alors oui, aujourd'hui, pour le mois qui vient, il nous faut mobiliser, nous mobiliser pour nos aînés et les plus fragiles et nous mobiliser pour nos enfants pour les protéger et leur permettre de continuer à apprendre et leur préparer le pays, le continent, le monde auquel ils ont droit. Nous tiendrons unis et déterminés".

20:25 - "Nous commencerons à rouvrir le pays à partir de la mi-mai" "Je reviendrai vers vous prochainement pour préciser un agenda de réouverture et pour que chacun puisse se projeter. Dès la mi-mai, nous commencerons à rouvrir certains lieux de culture. Nous autoriserons sous conditions l'ouverture de terrasses et nous allons bâtir, entre la mi-mai et le début de l'été, un calendrier de réouverture progressive pour la culture, le sport, le loisir, l'événementiel, nos cafés et restaurants".

20:23 - Tous les Français de plus de 18 an, vaccinés à la fin de l'été "D'ici à la fin de l'été, tous les Français de plus de 18 ans qui le souhaitent pourront être vaccinés. Parce que c'est la clé pour renouer avec la vie, la clé pour rouvrir notre pays»

20:22 - Les nouvelles dates du calendrier vaccinal "Si vous avez plus de 55 ans et souffrez de diabète, de surpoids ou d'hypertension, vous pouvez prendre rendez-vous chez votre médecin pour vous faire vacciner avec AstraZeneca. Si vous avez plus de 75 ans, vous avez déjà peut être reçu des appels. L'ensemble des plus de 75 ans qui n'ont pas réussi à obtenir un rendez-vous seront appelés par l'assurance maladie. A partir du 16 avril la vaccination sera ouverte aux personnes de plus de 60 ans. A partir du 15 mars, elle le sera aux personnes de plus de 50 ans. A la mi-juin, à tous les Français de moins de 50 ans."

20:19 - "Vacciner, vacciner, vacciner sans répit" "Le vaccin est efficace, il l'est au bout de 15 jours après la première dose. Notre enjeu principal c'est d'accélérer encore et encore avec une stratégie claire : continuer à avoir de plus en plus de doses en continuant nos achats et en produisant en France. Nous allons devenir le premier continent au monde à produire le plus de vaccins. Ensuite c'est vacciner le plus vite possible ceux qui en ont le plus besoin, ceux qui risquent de développer des formes graves, c'est ainsi que nous sauverons des vies. Nous mettons tout en oeuvre pour vacciner sans répit, sans jour fériés, le samedi le dimanche comme la semaine"

20:17 - Le droit au chômage partiel pour les parents d'élèves "Les parents qui devront garder leurs enfants et ne peuvent pas télétravailler auront droit au chômage partiel. Pour les commerçants, les indépendants... Tous les dispositifs actuellement en vigueur seront prolongés"

20:15 - Les écoles fermés et le calendrier scolaire adapté "L'éducation de nos enfants n'est pas négociable". "Nous allons fermer durant trois semaines les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. La semaine prochaine les cours se feront à la maison, sauf pour les enfants de soignants et quelques autres professions, de même que pour les enfants souffrant de handicap. Les deux semaines suivantes, la France entière sera placée en vacance de printemps. La rentrée aura lieu le 26 avril, physiquement pour les écoles maternelles et primaires, à distance pour les collèges et les lycées. Le 3 mai, les collégiens et lycéens pourront retrouver les cours en physique avec des jauges adaptées. Les étudiants pourront continuer de ses rendre à l'université un jour par semaine."

20:11 - Les mesures de freinage renforcées étendues à tout le territoire métropolitain "Les règles en vigueur dans les 19 départements en vigilance renforcés seront étendues à tout le territoire métropolitain dès samedi soir et pour quatre semaines. (...) Si nous faisons le choix de toucher tout le territoire métropolitain c'est parce qu'aucune région n'est épargné. Chacun doit veiller non pas à s'enfermer mais à limiter au maximum les contacts avec les autres. Le couvre-feu à 19h sera maintenu. Le télétravail, sans doute la mesure la plus efficace, sera systématisé. Les commerces seront fermés. Les citoyens qui souhaitent changer de région pour s’isoler pourront le faire pour ce week-end de Pâques"

20:10 - "Notre stratégie a eu des effets, mais trop limités" "Deux semaines après (les mesures décidées dans 19 départements), notre stratégie a eu des effets, mais trop limités. Nous sommes en train de subir une accélération de l'épidémie à cause du variant qui risque de nous faire perdre le contrôle. (..) Nous devons fixer un nouveau cap. Nous ne devons pas céder à la panique, au déni. Pour continuer à protéger la vie au présent, nous devons pour les mois à venir fournir chacun un effort supplémentaire. C'est ce que je vous demande collectivement ce soir."

20:09 - "Monter notre capacité à un peu plus de 10.000 lits dans les prochains jours" "Nous devons pour les mois à venir fournir chacun un effort supplémentaires. L'effort des soignants mobilisés depuis un an. Pour augmenter encore le nombre de personnes en réanimation sans trop déprogrammer, ils seront appuyés par des renforts supplémentaires, les volontaires, les étudiants en médecine, la réserve sanitaire seront mobilisés. Le nombre de lits en réanimation a déjà été porté à 7000. Nous voulons monter notre capacité à un peu plus de 10.000 lits dans les prochains jours."

20:06 - 44% des patients en réanimation ont moins de 60 ans "Nous faisons face à une nouvelle donne. Nous sommes entrés dans une course, d'un côté la vaccination et de l'autre la propagation du virus sous une toute nouvelle forme, la variant qui a fait apparaître une épidémie dans l'épidémie. Aucune région métropolitaine n'est épargnée. Le virus est plus contagieux mais aussi plus meurtrier, 44% des patients en réanimation ont aujourd'hui moins de 60 ans".

20:03 - Trois principes : sécurité, équilibre, responsabilité "Nous allons tenir encore et essayer de faire le point sur l'épidémie, les prochaines étapes. Si nous restons unis, solidaires si nous savons nous organiser, nous verrons le bout du tunnel". "Nous avons opté depuis le début de cette année 2021, nous suivons trois principes, la sécurité, l'équilibre en prenant en compte les conséquences des décisions, et la responsabilité, faire confiance , préférer aux contraintes pour le civisme de chacun."

19:57 - Le discours d'Emmanuel Macron sur toutes les chaînes d'information ce mercredi Le discours du président est retransmis sur toutes les chaînes d'information en continu ce soir, mais aussi sur les principales chaînes, comme lors de ces sept précédentes interventions similaires. Il est probable que le nombre des téléspectateurs dépasse les 20 millions, comme lors de ses interventions précédentes. Bien entendu, le discours est à suivre en vidéo en tête de cet article.

19:53 - Les élèves du premier degré en présentiel et ceux du secondaires en distanciel pour la semaine du 26 avril Le service politique de BFMTV apporte une précision sur les prochaines annonces d'Emmanuel Macron. Après une semaine de cours, organisés en distanciel dès mardi, et deux semaines de vacances pour tous les établissements scolaires, tous niveaux confondus, une différence de traitement s'applique pour la semaine du 26 avril entre certains élèves. Pour cette quatrième semaine les élèves de maternelles et de primaires retourneront à l'école en présentiel, tandis que les élèves des collèges et des lycées resteront en distanciel.

19:51 - Emmanuel Macron s'exprime dans moins de 10 minutes Le discours d'Emmanuel Macron démarrera à 20h00 très précisément, aucun retard n'est attendu. Son intervention est à retrouver en tête d'article, en vidéo. Les principales annonces seront retranscrites dans ce fil d'actualités, pour que vos ne ratiez rien de cette allocution.

19:38 - Jean Castex précise aux ministres : "Les mesures vont être difficiles" "Les mesures vont être difficiles" a alerté Jean Castex auprès des ministres lors d'une visio-conférence avant les annonces télévisées d'Emmanuel Macron. Et d'ajouter : "Les écoles vont être concernées". Une précision qui va dans le sens du scénario présumé et présenté cet après-midi. Pour rappel, les informations de BFMTV, confirmées par des sources d'autres médias, les établissements scolaires de tous niveaux seront fermés dès vendredi soir. Une semaine de cours sera organisée en distanciel avant une période de vacance de trois semaines pour les tous les élèves.

19:29 - La fermeture des écoles, une décision de Macron plus acceptable pour les Français ? Le choix de la fermeture des écoles semble être un moindre mal pour le gouvernement, convaincu que le confinement strict ne sera pas acceptable ni pour la population, ni pour l'économie. La fermeture des écoles, présentée comme une mesure de "dernière nécessité" permet de montrer une action de l'exécutif forte mais réfléchie, et certainement plus acceptable. Si le refus de confiner depuis le début de l'année est critiqué et considéré comme un "pari perdu", la fermeture des écoles pourrait être un "pari gagné". Le sondage Harris Interactive pour LCI réalisé après la confirmation de l'allocution de ce soir indique que 72% des sondés sont favorables à "la fermeture des écoles et la mise en place à distance dans les zones où le virus circule le plus".

19:16 - La fermeture des écoles, une mesure aux conséquences multiples Emmanuel Macron va très probablement expliquer pourquoi il a décidé avec le gouvernement - et le ministre de l'Education national plus particulièrement - de fermer les écoles en France pour 4 semaines, en profitant des 2 semaines de vacances scolaires. La mesure qui serait insaturé sur l'ensemble du pays avec une fusions des zones de vacances auraient des répercutions pour les élèves mais aussi pour les parents, qui vont devoir s'organiser pour la garde de leurs enfants. Ce type de mesures a très clairement des répercutions multiples et des précisions seront attendues : les crèches seront-elles concernées par cette fermeture ? Quel dispositif dans les lycées, alors que le baccalauréat approche ? Emmanuel Macron pourrait apporter quelques réponses à des questions concrètes dès ce soir, dans moins d'une heure.

19:12 - Début mars, Macron misait sur "quatre à six semaines" à tenir, l'échéance est repoussée Début mars, Emmanuel Macron faisait miroiter une amélioration "d'ici quatre à six semaines". Les rendez-vous était pris avec beaucoup d'optimisme mais nous y voilà, et il semblerait que l'échéance soit repoussée de quatre nouvelles semaines. Les prévisions de l'époque reposaient sur les projections de l'avancée de la campagne de vaccination, aujourd'hui le constat est toujours le même, les injections ne suivent pas le rythme annoncé en raison des retards à répétitions et des livraisons moins fournies que prévu. La vaccination si elle reste aux yeux de tous la solution contre l'épidémie, en attendant que ses effets se fassent ressentir, la prise de mesures de restrictions, plus fortes, paraît nécessaire. Elles devraient être annoncées ce soir. Emmanuel Macron devrait cependant les accompagner de nouvelles projections pour indiquer aux Français que le bout du tunnel s'approche.