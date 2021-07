DIRECT. Discours de Macron : pass sanitaire et vaccination obligatoire au centre des annonces

MACRON. Suivez en direct vidéo le discours d'Emmanuel Macron ce lundi 12 juillet, dès 20h. Vaccination obligatoire des soignants, extension du pass sanitaire... Retrouvez dans notre grand direct ce que l'on sait déjà du contenu de cette allocution.

19:32 - La fin de la gratuité des tests PCR à partir du mois d'octobre Au sujet de la gratuité des tests PCR, le service politique de BFMTV indique que le remboursement des tests n'aura plus lieu à partir du mois d'octobre. En revanche, il n'est pas précisé si tous les tests ou seulement ceux dits "de confort" seront payants.

19:29 - Le pass sanitaire imposé dans les trains et les avions, selon BFMTV Selon les informations de BFMTV, le chef de l'Etat doit annoncer ce soir dans son allocution de 20h l'extension de l'utilisation du pass sanitaire dans les avions et les trains pour tous les passagers et les personnels de bord au début du mois d'août 2021. Une nouvelle mesure très forte, mais Emmanuel Macron et le gouvernement qui doit attendre l'aval du conseil d'Etat.

19:27 - Le pass sanitaire étendu aux établissements recevant du public L'utilisation du pass sanitaire va être étendu dans de nombreux établissements recevant du public notamment ceux à caractère socio-culturel comme les restaurants, les cinémas, les théâtres, et certainement ceux revêtant une visée sportive telles les salles de sports ou les installations comme les stades, les gymnases, etc. L'AFP a recueilli cette information auprès de sources gouvernementales, ce 12 juillet.

19:23 - Contrôle et sanction du non-respect de l'obligation vaccinale à partir de la mi-septembre Selon les informations de BFMTV, des contrôles auront lieu à partir du 15 septembre auprès des soignants et des sanctions sont à prévoir pour ceux refusant de de se faire vacciner.

19:19 - Après le discours de Macron, une fronde des soignants ? De nombreuses personnes travaillant dans les hôpitaux ou dans les services infirmiers ont déjà fait savoir qu'elles ne souhaitaient pas se faire vacciner contre le Covid-19, avec comme principal argument que le recul sur les vaccins déployé n'est pas suffisant - un argument jugé caduc par de nombreux confrères médecins eu égard à la littérature désormais dense sur le sujet. Il est très probable que des soignants expriment un fort mécontentement à l'annonce d'Emmanuel Macron sur la vaccination obligatoire. Le chef de l'Etat doit donc faire preuve de pédagogie ce soir dans son allocution.

19:13 - Emmanuel Macron va annoncer l'obligation vaccinale pour les soignants Cela ne fait aucun doute, la vaccination obligatoire pour les soignants va être annoncée ce soir lors du discours d'Emmanuel Macron. Reste à savoir à partir de quand les professionnels de santé concernés devront être vaccinés, s'ils seront les seuls, si l'obligation sera conditionnée à un taux de couverture vaccinale ou si elle entrera en vigueur immédiatement et si les soignants refusant de se plier à l'obligation risque quelque chose. Un projet de loi dont on ne connait pas les modalités ni les précisions sera transmis demain au Conseil d'Etat, dès le lendemain de l'annonce de la mesure aux Français.

19:09 - Plus de 700 000 personnes concernées par la vaccination obligatoire Selon les informations de France Info, le projet de loi préparé pour rendre obligatoire la vaccination à un certain nombre de personne devrait concerner plus de 700 000 personnes : en plus de tous les personnels soignants, les personnes travaillant dans le cadre de l'aide à la personne à domicile seraient concernées, qu'elles travaillent dans le public ou bien dans le privé. Cette annonce, la plus forte sans doute du discours d'Emmanuel Macron, semble faire consensus chez les épidémiologistes. Mais elle sera dès ce soir très commentée.

19:03 - Emmanuel Macron doit expliquer dans son discours comment rendre obligatoire la vaccination des soignants Le chef de l'Etat est donc désormais attendu sur le projet de loi qui sera transmis au Conseil d'Etat sur la vaccination obligatoire des soignants demain. Cette haute instance juridique examinera le texte pour identifier des parties du projet pouvant contrevenir au droit français. L'exécutif a donc préférer agir ainsi, selon France Info et BFMTV ; ce qui signifie que le chef de l'Etat et la majorité mesurent à quel point ce projet de loi peut revêtir une dimension polémique et juridiquement complexe. Dans son discours, Emmanuel Macron doit donc expliquer pourquoi il veut rendre la vaccination obligatoire chez les personnels soignants mais aussi à quoi ces derniers s'exposent s'ils refusent de se faire vacciner. Il n'est pas exclu que les soignants qui refusent la vaccination soient suspendus de leurs fonctions. Sur ce point, le président doit apporter des éclaircissements.

19:02 - Quelles réponses doit apporter Emmanuel Macron dans son discours ce soir ? Les proches du gouvernement ont indiqué qu'Emmanuel Macron comptait aborder plusieurs sujets lors son intervention, ce soir à 20h autant sur le plan sanitaire qu'économique. Après les quelques fuites et les hypothèses émises ces derniers jours, les Français seront particulièrement attentifs aux réponses du président de la République sur l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale, l'extension de l'utilisation du pass sanitaire - deux points pour lesquels un projet de loi sera transmis au Conseil d'Etat demain -, la fin de la gratuité pour les tests PCR "de confort", la mise ne place de nouvelles restrictions aux frontières et le cap qu'il souhaite donner à la fin de son mandat.

18:49 - Le discours de Macron sous forme d'interview télévisée ? L'intervention d'Emmanuel Macron ce soir pourrait prendre la forme d'une interview télévisée selon les informations distillées par des proches de l'exécutif dans les médias depuis plusieurs jours. Si tel est le cas, les noms des journalistes qui auront à charge d'interviewer le chef de l'Etat ne sont pas connus, mais rien n'a été confirmé. Jusqu'à présent, dés qu'il s'agissait de faire le point sur la situation sanitaire, Emmanuel Macron a privilégié l'allocution solennelle et l'exception du 29 avril lorsqu'il s'est entretenu avec les journalistes de la presse quotidienne locale.

18:35 - Les annonces de ce soir décidées ce matin lors du Conseil de défense exceptionnel Le chef de l'Etat a présidé ce matin un conseil de défense sanitaire exceptionnel, quelques jours seulement après celui organisé mercredi dernier. C'est lors de cette réunion, à laquelle ont été conviés les ministres concernés directement par la crise sanitaire, que les ultimes arbitrages ont été rendus sur les mesures à prendre pour endiguer la reprise épidémique. D'après les quelques fuites, Emmanuel Macron devrait annoncer l'obligation de vaccination pour les soignants, au moins, et l'extension du l'utilisation du pass sanitaire pour ce qui est de la crise sanitaire et l'extension de la garantie jeune en plus de vanter la santé économique et les projets imaginés pour la relance.

18:22 - Le projet de loi sur l'obligation vaccinale transmise au Conseil d'Etat demain Selon les informations de BFMTV, fournies par des sources concordantes, le projet de loi sur l'obligation vaccinale et l'extension du pass sanitaire sera transmis demain au Conseil d'État. Les professionnels de santé seront concernés par la vaccination obligatoire mais impossible de dire si l'obligation s'appliquera également à d'autres professions.

18:08 - Un huitième discours pour Emmanuel Macron En un an et demi de crise sanitaire, le président de la République s'est adressé aux Français à huit reprises pour faire le point sur l'évolution de la situation épidémique et souvent annoncer un nouveau tour de vis sur les restrictions sanitaires. Une fois n'est pas coutume, le contenu de l'intervention de ce soir devrait aussi s'apparenter à un resserrage de vis pour lutter contre la progression du variant Delta. Emmanuel Macron pensait en avoir fini avec les allocutions centrées autour du Covid-19 après la décrue lente mais sûre du nombre de cas, ce discours devait initialement se contenter de donner une perspective optimiste aux citoyens pour les prochains mois jusqu'à l'élection présidentielle de 2022.

17:53 - L'élargissement du pass sanitaire très probable A quelques heures du discours d'Emmanuel Macron, une information vient donner du crédit à l'hypothèse de l'élargissement de l'utilisation du pass sanitaire. Ce soir, les parlementaires de la majorité seront réunis à l'Elysée, autour du président pour la réception de fin de session parlementaire et nouveauté : ils devront présenter un pass sanitaire valide pour entrer dans l'enceinte du bâtiment et se rejoindre aux festivités.