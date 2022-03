"DIRECT. Discours de Macron : suivez son allocution sur la guerre en Ukraine"

DISCOURS MACRON. Emmanuel Macron prend la parole ce mercredi 2 mars pour faire part de l'évolution de la situation en Ukraine, des sanctions retenues contre la Russie et du soutien français apporté à l'Ukraine. Il est certain qu'il n'officialisera pas sa candidature à l'élection présidentielle.

20:06 - Le président Vladimir Poutine "a choisi la guerre" Le président Poutine "a choisi la guerre de manière délibérée". "Il n’y a pas de troupes ou de bases de l’OTAN en Ukraine. La Russie n’est pas agressée, elle est l’agresseur. (...) Cette guerre est le fruit d’un esprit de revanche né d’une lecture révisionniste de l’histoire de l’Europe", affirme Emmanuel Macron.

20:03 - "J’adresse au président Volodymyr Zelenski le soutien fraternel de la France", déclare Emmanuel Macron Emmanuel Macron débute son discours en adressant son soutien au président ukrainien. "Les forces russes assiègent les villes les plus importantes » de l’Ukraine. "Les jours qui viennent seront vraisemblablement de plus en plus durs. Des centaines de milliers de réfugiés fuient. J’adresse au président Volodymyr Zelenski le soutien fraternel de la France", a-t-il indiqué.

20:01 - Emmanuel Macron commence son allocution Le président de la République s’adresse aux Français au sujet de la guerre en Ukraine.

19:55 - Le discours d'Emmanuel Macron va débuter Emmanuel Macron va s’exprimer dans quelques minutes. Le président de la République évoquera la situation ukrainienne dans une allocution diffusée ce mercredi 2 mars à 20 heures.

19:43 - Le contexte de la prise parole d'Emmanuel Macron Obligé d'enfiler son costume de chef de guerre, Emmanuel Macron se consacre totalement au dossier ukrainien, enchaînant les échanges avec les parties prenantes, les réunions multilatérales, les tweets de soutien à l'Ukraine. Omniprésent sur le dossier ukrainien, Emmanuel Macron est aspiré par cet agenda international qui ne laisse que peu de place aux autres sujets. Avec le Kremlin, pendant des semaines, le chef de l'État a gardé espoir jusqu'au bout. A Moscou, le 7 février, après un entretien de cinq heures avec le maître du Kremlin, il se félicitait d'avoir obtenu des "garanties de désescalade" et un cessez-le-feu dans le Donbass qui n'ont jamais été respectés. Même constat pour les 30 000 combattants russes qui devaient rentrer à la maison après dix jours d'exercices en Biélorussie : en fin de compte, ils sont restés sur le front ouest de l'Ukraine. Ainsi, après ses efforts patients, mais vains pour réchauffer la relation avec Moscou, le président a désormais pris fait et cause pour l'Ukraine. Un rôle qui le conforte selon le dernier sondage quotidien de l'Ifop pour LCI, Paris Match et Sud Radio. Crédité de 28%, Emmanuel Macron, qui ne s'est toujours pas déclaré candidat, consolide sa position de favori. Loin devant Marine Le Pen en deuxième position avec 16% des intentions de vote.

19:25 - Macron parle après un Conseil de défense Pour rappel, l'allocution d'Emmanuel Macron intervient alors que le chef de l'Etat a réuni mercredi matin un Conseil de défense consacré au conflit, avec cinq ministres - Jean-Yves Le Drian (Affaires étrangères), Barbara Pompili (Transition écologique), Bruno Le Maire (Economie) Florence Parly (Armées) et Gérald Darmanin (Intérieur).

19:22 - La guerre en Ukraine contrecarre les plans d'Emmanuel Macron pour la présidentielle L'invasion de l'Ukraine par la Russie a radicalement changé la donne. Pris par une intense activité sur le front de la guerre en Ukraine, des Conseils de défense aux multiples appels téléphoniques, Emmanuel Macron n'a toujours pas annoncé officiellement sa candidature à l'élection présidentielle. Avec une crise qui évolue en permanence , le bon moment est difficile à choisir. Même si aucune date officielle n'a encore été annoncée pour sa déclaration de candidature, le 16 février a d'abord circulé. Puis c'est la fin du mois de février qui a été avancée avec, notamment, la date du vendredi 25 février, veille de la venue d'Emmanuel Macron au salon de l'Agriculture. Le calendrier suit pourtant son cours. Le chef de l'État a jusqu'au vendredi 4 mars pour officialiser sa candidature à la présidentielle, à travers l'envoi de sa déclaration de patrimoine, d'intérêts et d'activités au Conseil constitutionnel. Le scrutin est prévu les 10 et 24 avril prochains.

19:11 - Pas d'annonce de candidature au programme confirme Attal "Le président s’adresse aux Français ce soir sur la guerre en Ukraine et il n'y aura pas d'expression ni sur la campagne ni sur sa candidature", a confirmé Gabriel Attal dans la journée. Mais "il va y avoir une campagne, et beaucoup de sujets nationaux sont liés au conflit, comme la souveraineté alimentaire, l'indépendance énergétique et donc l'énergie nucléaire", a commenté le porte-parole. Les équipes du futur candidat préparent un grand meeting où le président sortant annoncerait le cap qu'il propose pour les cinq prochaines années, ainsi que la publication d'un programme qui est déjà finalisé, indique un cadre de la majorité.

18:51 - Emmanuel Macron salué par les électeurs sur sa gestion de la crise entre l'Ukraine et la Russie À un peu plus d'un mois du premier tour de l'élection présidentielle, la guerre en Ukraine a totalement paralysé une campagne présidentielle déjà moribonde. Selon un sondage Harris Interactive pour RTL et M6, publié le 28 février, pour 65% des électeurs, la guerre jouera même un rôle important lors de leur vote. Emmanuel Macron, qui va prendre la parole ce mercredi 2 mars à 20 heures, est largement salué puisque 58% des Français le considèrent "à la hauteur". Les autres candidats à la présidentielle, dont certains ont exprimé des positions pro-Poutine avant le déclenchement de la guerre, le 24 février dernier, sont jugés plus sévèrement. Jean-Luc Mélenchon est à la hauteur pour seulement 29% des Français. Viennent ensuite Marine Le Pen (28%), Valérie Pécresse (27%) et Éric Zemmour (26%).

17:55 - Un conseil de défense consacré à la guerre en Ukraine avant l'allocution du président L'annonce du discours d'Emmanuel Macron, ce soir à 20 heures, survient à l'issue d'un conseil de défense consacré à la guerre en Ukraine. Réuni par le chef de l'État mercredi matin avec cinq ministres - Jean-Yves Le Drian (Affaires étrangères), Barbara Pompili (Transition écologique), Bruno Le Maire (Économie) Florence Parly (Armées) et Gérald Darmanin (Intérieur), ce conseil a eu pour but de faire un point sur la situation en Ukraine. "Nous allons tout mettre en œuvre pour faire cesser cette guerre. Notre stratégie tient en trois piliers : faire payer la guerre au prix fort, un soutien total au peuple ukrainien et une mobilisation maximale au niveau national, européen et mondial", a indiqué Gabriel Attal. Le porte-parole du gouvernement a indiqué qu'il ne s'exprimerait pas sur le sujet ukrainien laissant à Emmanuel Macron la primeur des annonces. "Nous savons que ce sujet préoccupe les concitoyens. Il détaillera l'action qui est menée au niveau national, européen ainsi que les perspectives et les conséquences que nous pouvons attendre en Europe et en France", a-t-il ajouté.

17:01 - Lors de son discours, Emmanuel Macron ne devrait pas se déclarer candidat ce soir Emmanuel Macron s'adressera aux Français ce soir à 20h lors d'une allocution télévisée, mais il ne devrait pas se déclarer candidat à l'élection présidentielle. Le discours du président de la République serait exclusivement consacré à la guerre en Ukraine. À l'issue du conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal a confirmé qu'"il n'y aura pas de déclaration de candidature" pendant l'allocution d'Emmanuel Macron. Alors qu’il ne reste que deux jours au président de la République sortant pour se déclarer candidat à sa réélection, le 28 février, le parti La République en marche avait annoncé le report du premier meeting de campagne, initialement prévu samedi 5 mars à Marseille.

16:03 - Quels sujets va aborder Emmanuel Macron lors de son discours ? Selon son entourage cité par franceinfo, le ton de l'allocution d'Emmanuel Macron s'annonce "grave" et devrait durer 10 à 15 minutes. Le président de la République abordera la dureté du conflit entre l'Ukraine et la Russie depuis le 24 février. Les conséquences concrètes que la guerre entraînera pour les Français notamment concernant le coût de l'énergie seront également évoquées par le président de la République. Le chef de l'État devrait également revenir sur le transfert de l'ambassade de France en Ukraine de Kiev à Lviv, ville dans l'ouest du pays, ainsi que sur la situation des ressortissants français sur place.