DIRECT. Discours de Macron : une conférence de presse centrée sur l'UE... et sa candidature ?

MACRON. Le chef de l'Etat s'exprime ce jeudi devant les journalistes à l'Elysée, en conférence de presse, à 16h. Emmanuel Macron a prévu un discours sur la présidence française à venir de l'UE, mais il profitera de cet instant pour parler entre les lignes de ses ambitions personnelles.

Annonces du 9 novembre Emmanuel Macron organise une conférence de presse ce jeudi 9 décembre 2021, à l'Elysée, devant quelques dizaines de journalistes, à 16h. Un événement consacré à la présidence française du Conseil de l'Union européenne, qui commence le 1er décembre, pour 6 mois.

Son discours d'introduction doit être consacré aux projets qu'il entend chapoter sur la scène européenne : relance économique, plan d'action contre l'épidémie de Covid, initiatives pour apaiser les tensions avec la Russie et, dans une moindre proportion, le Royaume-Uni.

A quelques mois de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron n'est pas dupe, il sait que les journalistes auront beaucoup de questions sur son agenda intérieur, et sur sa candidature - très probable - pour un second mandat. Le président pourrait aborder le sujet de la vaccination, de la protection sociale, de l'assurance chômage, éventuellement de la réforme des retraites. Mais le chef de l'Etat devrait aussi insister sur un point, en européen convaincu : l'avenir de la France est intrinsèquement lié à celui de l'UE, un message qui sera l'un des marqueurs de sa campagne à venir.

Retrouvez en direct sur cette page le discours d'Emmanuel Macron, l'ensemble de la conférence de presse, et les dernières actualités sur cet événement dans notre fil d'actualités.

13:27 - Emmanuel Macron va parler de la relation franco-allemande cet après-midi Le chef de l'Etat ne peut parler de l'Union européenne sans parler du couple franco-allemand, qui se transforme avec l'arrivée au pouvoir d'Olaf Scholz. Emmanuel Macron le reçoit ce vendredi, puisque le chancelier a décidé d'effectuer son premier déplacement officiel à l'étranger en France, à Paris. Il aura donc comme premier interlocuteur officiel le président français, avant de rencontrer ensuite dans la journée, à Bruxelles, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil Charles Michel. Emmanuel Macron devrait rappeler que le prochain sommet européen se tient la semaine prochaine et que le nouveau chancelier peut compter sur l'appui de la France sur l'ensemble des dossiers à aborder. 13:10 - En parlant d'Europe, Emmanuel Macron parlera des dangers de l'extrême droite Le chef de l'Etat mesure sans doute très bien le poids croissant pris par les thématiques de l'extrême droite dans cette campagne présidentielle qui s'ouvre. Dans cette perspective, Emmanuel Macron devrait glisser dans son discours un message très clair en défendant sa vision de l'Europe : une Europe des solidarités et de l'intégration, menacée par les nationalismes et les populismes souverainistes. Le chef de l'Etat sera de cette conférence de presse une tribune pro-européenne, martelant la position qui fut déjà la sienne lors de la dernière campagne présidentielle, insistant sur la nécessité pour l'UE d'être forte pour être un interlocuteur de poids face à la Chine et aux Etats-Unis. Le président français aura très vraisemblablement un mot pour Angela Merkel, remplacée dans les fonctions par Olaf Scholz, ce qui lui permettra d'insister sur la nécessité, selon lui, de maintenir une ligne d'unité entre la France et l'Allemagne, fondement de l'union politique européenne.

Au-delà de la présentation de grands principes, c'est sur l'agenda européen et le calendrier des sommets qu'Emmanuel compte insister dans cette conférence de presse, compte tenu des nombreux dossiers délicats - la situation ukrainienne, les tensions avec le Royaume-Uni, la crise biélorusse concernant les migrants. Mais cette prise de parole du président français intervient aussi alors que l'Europe traverse avec difficulté une nouvelle vague épidémique. Le chef de l'Etat sera amené à parler de la gestion de la crise sanitaire, des vaccins et de coordination européenne sur le sujet.

Invité le 6 décembre à l'Odéon-Théâtre de l'Europe, pour les 25 ans de l'institut Jacques Delors, Emmanuel Macron a déjà donné des éléments sur la feuille de route qu'il compte présenter ce jeudi en conférence de presse. "Relance, puissance, appartenance", a-t-il résumé ce lundi soir. Pour le chef de l'Etat, il est capital pour la France de s'appuyer sur un plan de relance à l'échelle de l'Union, de consolider une institution qui permet au pays de discuter à la table des grandes puissances - la Chine, les Etats-Unis, l'Inde - et de réaffirmer notre "sentiment d'appartenance" à l'Europe, qui "s'est étiolé", a-t-il estimé lundi.

Cette conférence de presse d'Emmanuel Macron doit aussi être perçue comme une manière de capter l'attention des Français au moment où LR a lancé sa campagne avec l'investiture de Valérie Pécresse et après le meeting mouvementé d'Eric Zemmour. Le chef de l'Etat ne compte pas laisser le champ libre à ses adversaires politiques, déjà entrés en campagne pour l'élection présidentielle, et compte bien profiter de cette grand-messe à l'Elysée pour marquer sa différence avec ses rivaux : en insistant sur son attachement à l'Union européenne d'abord, qui fait partie de l'ADN de La République en Marche, en présentant ses priorités en matière de développement économique, industriel, en matière de coopération militaire et sur le sujet de la lutte contre le réchauffement climatique. Et pour envoyer un message aux Français : il faudra un cap clair et un patron à l'Elysée pour porter la voix de la France sur la scène internationale. Comprendre : aucun autre prétendant à la présidence français n'est en mesure de le faire aussi bien que lui.

Les précédentes allocutions d'Emmanuel Macron

"Le gouvernement consulte", "l'exécutif travaille en bonne intelligence avec les acteurs locaux et les autorités sanitaires..." Emmanuel Macron ponctue régulièrement ses interventions publiques de ces petites phrases censées rappeler que les corps intermédiaires et l'ensemble de son gouvernement sont associés dans la gestion de cette crise sanitaire. Mais c'est pourtant bien lui qui tranche, fait-il aussi savoir et c'est lui qui tient à effectuer ses "adresses" aux Français, arborant alors une attitude et un ton hiératiques, en endossant le costume de père de la Nation. Retrouvez sur cette page l'ensemble des discours effectués par Emmanuel Macron depuis le 12 mars dernier.

Emmanuel Macron a tenu à s'adresser aux Français mardi, comme il s'y était engagé, pour faire le point sur la situation sanitaire. Il a donc salué dans son discours les efforts de tous, mis en garde contre le début de la 5e vague de Covid en Europe, avec une mesure forte et concrète : les plus de 65 ans doivent se faire administrer une 3e dose de vaccin pour sauvegarder leur pass sanitaire. Emmanuel Macron a ensuite pris le temps de développer sa vision de l'avenir du pays, laissant entendre qu'il sera sera candidat en 2022 : nécessité de mener une réforme des retraites, mais pas avant la fin du quinquennat, renforcement de l'UE, volonté de construire de centrales nucléaires nouvelles, d'accéder au plein emploi en France. Et encore une fois des annonces concrètes : davantage de contrôles sur les chômeurs, de nouvelles règles d'indemnisation pour les demandeurs d'emploi. Voici les principales annonces d'Emmanuel Macron :

Sur le Covid, Emmanuel Macron a confirmé que la 3e dose de vaccin sera nécessaire pour le prolongement du pass sanitaire chez les plus de 65 ans et les personnes atteintes de comorbidités après le 15 décembre. Le chef de l'Etat a aussi annoncé une campagne de rappel courant décembre pour les 50-64 ans. "Nous n'en avons pas terminé avec la pandémie", a lancé Emmanuel Macron, exhortant les 6 millions de Français toujours pas vaccinés à le faire. Le prêt garanti par l'Etat sera quant à lui prolongé jusqu'à juin 2022.

Sur les retraites, la réforme sera bien repoussée a confirmé Emmanuel Macron. Le président de la République a expliqué que "les conditions ne sont pas réunies pour lancer la réforme des retraites", mentionnant "la situation sanitaire" et "le souhait unanime exprimé par les organisations syndicales de concentrer les efforts sur le besoin de concorde". Emmanuel Macron a tout de même appelé tout de même à lancer un "débat démocratique ès 2022", avant l'élection présidentielle, pour "prendre des décisions claires". Et il indique qu'"à [s]es yeux, il faudra travailler plus longtemps, harmoniser le régime public et privé".

Sur le chômage, Emmanuel Macron a exprimé dans son allocution son souhait de ne "pas viser 7% de chômage, mais bien le plein emploi". Il a confirmé l'entrée en vigueur d'un des derniers volets de la réforme de l'assurance chômage : "A partir du 1er décembre, une nouvelle étape va s'engager. Il faudra travailler au moins six mois dans les deux dernières années pour être indemnisé", a-t-il annoncé. Une durée qui est aujourd'hui de quatre mois. "Les demandeurs d'emploi qui ne démontreront pas une recherche active d'emploi verront leurs allocations suspendues", a-t-il aussi rappelé.

Sur le nucléaire, Emmanuel Macron a indiqué qu'il entendait "continuer de développer les énergies renouvelables" mais aussi "relancer la construction de réacteurs nucléaires". Le tout dans le but d'être "à la hauteur de nos engagements au moment de la COP26" autrement dit d'"atteindre en 2050 la neutralité carbone" et de "garantir l'indépendance énergétique de la France". Le développement de "petits réacteurs modulaires" avait déjà été annoncé via le plan d'investissement France 2030.

Sur l'Union européenne, dont la France prendra la présidence tournante en janvier pour six mois, Emmanuel Macron s'est posé en europhile convaincu. "Sans l'UE nous n'aurons pas pu disposer si vite du vaccin. Nos partenaires ne sont pas des étrangers. Nos voisins sont confrontés aux mêmes vagues que nous connaissons", a-t-il estimé. Il a donné trois grands axes à cette présidence : "protéger nos frontières extérieures", "réguler les géants du numérique", "bâtir une stratégie crédible pour baisser nos émissions de Co2".

Une pique à Eric Zemmour à la fin de son discours ? Face "à la soumission, aux dogmes, aux obscurantismes, au retour du nationalisme", le chef de l'Etat a opposé une France qui "embrasse l'avenir" et continue "d'assumer sa part d'universel". Comme une réponse, sans le nommer, au presque-candidat de la droite radicale qu'il pourrait affronter lors d'un second tour en mai prochain selon les sondages. "Croyons en nous, nous le méritons", a conclu le chef de l'Etat, à la toute fin de son allocution.

Le 12 juillet 2021, Emmanuel Macron s'est une nouvelle fois adressé aux Français, dans un cadre particulier. C'est depuis le Grand Palais éphémère, avec la Tour Eiffel en fond, que le chef de l'Etat s'est exprimé. Voici ce qu'il fallait en retenir :