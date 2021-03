"DIRECT. Discours de Macron à 20h : pas de confinement strict, mais des mesures "pragmatiques" ?"

MACRON. Les décisions ont été prises ce mercredi matin en conseil de défense Covid-19 ; Emmanuel Macron les annoncera à 20h, lors d'un discours de pédagogie et empreint de gravité. L'option du confinement strict semble avoir été écartée.

14:27 - La fermeture des écoles, possible annonce d'Emmanuel Macron ? Le fermeture des écoles est sur la table et pourrait faire l'objet de l'allocution présidentielle ce soir. Il s'agirait d'une option privilégiée par l'exécutif, mais par personnellement par Emmanuel Macron, et le président de la République a déjà fait preuve d'une volonté de fer pour éviter le confinement, qui ne semble plus être à l'ordre du jour. Le chef de l'Etat tenait sensiblement le même discours pour les écoles et affirmait ne pas vouloir les fermer ou alors "en dernière nécessité". La question est alors : le gouvernement est-il au pied de mur et contraint de décider, contre l'avis du ministre de l'Education et apparemment d'Emmanuel Macron, de fermer les établissement scolaires ? Et si oui, pour combien de temps ? Nombre d'enseignants déplorent les conditions dans lesquelles ils font classes et demandent des moyens efficaces pour faire respecter les gestes barrières ainsi que leur vaccination pour assurer une continuité pédagogique, à défaut ils réclament la fermeture des établissements. 13:58 - Dans son discours, Emmanuel Macron va parler de la campagne de vaccination Il ne fait aucun doute que le chef de l'Etat, dans un discours de pédagogie, expliquera pourquoi la vaccination fait partie de la stratégie globale de son gouvernement dans la lutte contre le Covid-19 en France. Si Emmanuel Macron a décidé de ne pas confiner le pays, en allant contre les recommandations du conseil scientifique, c'est qu'il a rapidement considéré que la vaccination des plus fragiles pouvaient permettre de soulager les hôpitaux suffisamment pour ne pas instaurer des restrictions strictes. Pour le président de la République, la campagne de vaccination est donc décisive dans le cap qu'il s'est fixé. Gabriel Attal, à la sortie du conseil des ministres, n'a pas dit autre chose. "Le président a rappelé le formidable espoir que constitue la vaccination", la qualifiant de "lumière au bout du tunnel". "Près de 8,3 millions de Français ont reçu une dose de vaccin", a aussi indiqué le porte-parole du gouvernement. 13:51 - "Des semaines difficiles devant nous", prévient le gouvernement Gabriel Attal, en conférence de presse post-conseil des ministres, a insisté sur ce point : "La situation épidémique dans notre pays est préoccupante. Nous avons des semaines difficiles devant nous", a-t-il dit, faisant référence au nombre de contaminations au Covid très élevé au quotidien. "C’est dans ce contexte que le président de la République s’exprimera ce soir", a-t-il ajouté. Rappelons ici que la troisième vague de l'épidémie est considérée par les médecins comme pire que la deuxième, avec des services de réanimation plus surchargés et un niveau continu et très élevé d'interventions auprès de malades touchés par le coronavirus. 13:28 - "Le facteur clé de nos décisions reste la situation dans nos hôpitaux", assure le gouvernement Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, s'est exprimé à l'issue du conseil des ministres. Il n'a pas voulu répondre aux questions précises des journalistes et laisse le chef de l'Etat annoncer les restrictions nouvelles qui seront mises en place. Mais il a insisté sur la ligne et la disposition d'esprit dans laquelle Emmanuel Macron a tranché : "Nous freinons l'épidémie autant que nous pouvons, en prenant en compte les situations locales, la dynamique nationale. Nous le faisons en tenant compte de la dynamique de l’épidémie, avec toujours en tête les conséquences de nos décisions sur le moral de nos compatriotes, sur l’éducation de nos enfants et sur l’activité dans notre pays. Le facteur clé de nos décisions reste la situation dans nos hôpitaux. Une chose est claire : la France ne refusera pas un malade, le tri des patients n'est pas une option et ne sera jamais une option". 13:18 - Pas de confinement strict annoncé ce soir ? L'hypothèse se renforce Le discours d'Emmanuel Macron ne devrait pas amorcer de virage radical sur la stratégie de lutte contre l'épidémie, même si le président doit fixer un nouveau cap. Le service politique de LCI rapporte dans cette perspective une confidence provenant d'un membre de l'exécutif : "Emmanuel Macron sera pragmatique, comme il l’a toujours été depuis le début de la gestion de la crise. Il faut des mesures efficaces sanitairement, acceptées socialement, mais aussi protéger économiquement et psychologiquement. Emmanuel Macron est là pour annoncer des mesures, donner un cap et expliquer une trajectoire", indique cette source bien informée. Le chef de l'Etat entend donc déployer des mesures d'équilibre, qui devraient donc laisser des marges de liberté dans les déplacements. Il est donc d'ores et déjà établi que les annonces d'Emmanuel Macron feront des déçus, sans doute du côté des responsables hospitaliers qui réclament des restrictions strictes. 12:59 - Emmanuel Macron attaché au "freiner sans enfermer" C'est désormais une certitude, l'allocution du chef de l'Etat est organisée ce mercredi 31 ars car la situation exige, selon l'exécutif, de nouvelles mesures de restrictions. Mais il apparait peu vraisemblable qu'Emmanuel Macron remette en question le mot d'ordre répété à l'envi depuis la mi-mars : "freiner l'épidémie sans enfermer". Si confinement nouveau il y a, il est donc probable qu'il soit mis en place sous une forme singulière, le chef de l'Etat ayant plusieurs indiqué qu'il ne croyait plus au confinement strict entre quatre murs. Il s'agit là d'une des principales attentes et de l'un des principaux enjeux de ce discours : la France peut-elle vraiment se retrouver confiner de la même manière que l'an passé, sous les mêmes modalités ? Pour l'heure, l'Île-de-France, les Hauts-de-France et quelques autres départements dont le Rhône sont soumis à des restrictions qui permettent aux habitants de sortir sans limite de temps dans un périmètre de 10 km. Le dispositif peut-il être tout simplement élargi ? L'option ne semble pas faire partie des scénarios retenus. 12:37 - Emmanuel Macron peut-il annoncer la fin de la stratégie de territorialisation ? Le chef de l'Etat et le Premier ministre ont insisté ces dernières semaines sur la nécessité pour les pouvoirs publics d'ajuster les mesures de restriction à la situation dans chaque région ou dans chaque département. La nature même de l'épidémie de coronavirus et l'apparition des variants, qui circulaient jusqu'à il y a peu de manière très hétérogène en France, justifiaient ces choix. Emmanuel Macron peut-il annoncer ce soir dans son discours un revirement de cette ligne ? Compte tenu de l'évolution épidémique et de la dégradation sanitaire partout en France, il est possible que les nouvelles restrictions s'imposent sur l'ensemble du territoire. Mais rien n'est exclu, notamment pour les écoles, collèges et lycées : faudra-t-il fermer tous les établissements scolaires de France, même ceux situés dans des régions où la circulation du virus est encore contenue ? 12:29 - Un confinement ? Emmanuel Macron doit répondre à l'appel de l'ordre des médecins Des voix s'élèvent depuis des semaines au sein des cercles des virologues, médecins et responsables hospitaliers pour réclamer publiquement un reconfinement strict du pays, pour éviter une submersion des hôpitaux. Hier soir, dans Libération, c'est le président du Conseil national de l’ordre des médecins, Patrick Bouet, qui a demandé un confinement dur à Emmanuel Macron. "Monsieur le Président, nos concitoyens, inquiets chaque jour pour eux et leurs familles, nos soignants épuisés par un combat sans merci, ne peuvent plus attendre. Pour éviter que l’épidémie ne gagne, pour sauver des vies, pour ne pas avoir à choisir entre les patients, par respect pour nos soignants, pour nous donner collectivement un répit avant que le vaccin nous protège davantage, par respect pour l’obligation de bientraitance républicaine, je vous demande solennellement de renforcer sans attendre et clairement, nettement, sans détour, les mesures sanitaires", écrit notamment Patrick Bouet. Le chef de l'Etat doit lui apporter une réponse claire ce soir, lors de son discours. 12:20 - Macron face aux Français, Castex face aux parlementaires Si Emmanuel Macron prend la parole ce soir devant les Français, il s'est coordonné avec son Premier ministre pour le laisser présenter les mesures qui s'imposeront en France prochainement aux élus de la Nation. Jean Castex a donc pour mission de prononcer un grand discours d'explications demain devant les députés. Les services de Matignon ont indiqué que cette intervention du Premier ministre porterait sur "l'évolution de la situation sanitaire et les mesures nécessaires pour y répondre". Jean Castex donnera des détails sur les modalités pratiques à déployer sur les mesures nouvelles annoncées ce mercredi 31 mars. 12:14 - Des annonces de Macron ce soir suivi d'un vote demain au Parlement L'Elysée refuse de communiquer sur les décisions prises ce matin en conseil de défense sanitaire, dit "conseil Covid-19". Pour autant, des annonces importantes doivent être faites par Emmanuel Macron : des mesures nouvelles doivent en effet faire l'objet d'un vote demain jeudi à l'Assemblée nationale dans la matinée puis au Sénat l'après-midi. Ce débat parlementaire est organisé par le gouvernement sur la base de l'article 50-1 de la Constitution, qui n'engage pas la responsabilité de Jean Castex. 12:09 - Un discours d'Emmanuel Macron, synonyme d'annonces fortes Si le chef de l'Etat décide de s'exprimer solennellement ce mercredi 31 mars, il est probable qu'il le fasse pour des annonces majeures, de celles qui actent un changement de paradigme ou un nouveau cap dans la gestion de la crise sanitaire. France Info souligne ce mercredi matin que des annonces de fermeture d'écoles entreraient bien dans ce cadre, en s'appuyant sur une source gouvernementale. Le président compte aussi s'exprimer pour "donner un horizon à court et moyen terme" aux Français, alors que l'aggravation de l'épidémie de coronavirus en France accentue les incertitudes, selon des confidences de conseillers d'Emmanuel Macron au Monde.

Le président et le Premier ministre se sont toutefois fait une raison, selon les indiscrétions du Monde : dans le cas où l'aggravation épidémique se poursuit à ce rythme, alors l'exécutif est prêt, dès cette semaine, à un nouveau tour de vis. "Nous allons regarder l'efficacité des mesures de freinage et nous prendrons si nécessaires celles qui s'imposent", a déjà averti Emmanuel Macron au JDD, dimanche 28 mars, assurant que le gouvernement souhaitait "préserver les soignants et les personnes vulnérables".

Pour autant, Emmanuel Macron, selon les informations d'Europe 1, semble encore persuadé qu'il faut tout faire pour éviter un confinement strict et généralisé. Le chef de l'Etat considère que des alternatives seraient préférables à la chappe de plomb du confinement, très couteux sur le plan économique et social. D'autant qu'une telle mesure pourrait ne pas être respectée aussi bien que l'année dernière. "A l'époque, la question de l'acceptabilité ne se posait pas car nous étions tous sidérés et effrayés. Depuis, d'autres paramètres sont intervenus, économiques, scolaires ou liés à la santé mentale. Notre priorité, c'est le sanitaire, mais le sanitaire au sens large, pas uniquement lié au Covid-19", confiait lundi à ce sujet un conseiller de l'exécutif au Monde.

Selon France Info, l'hypothèse d'une fermeture généralisée des écoles est très probable : le chef de l'Etat, le Premier ministre et les membres du gouvernement présents en conseil de défense ce mercredi ont bien examiné cette éventualité. Cette mesure a jusque-là toujours été considérée comme une disposition d'"ultime recours", mais la circulation de l'épidémie est désormais critique. "Si nous ne prenons aucune mesure, le risque c'est que les écoles ferment toutes seules", confiait à ce sujet un ministre au média, en faisant référence au nouveau protocole qui oblige une classe à fermer dès qu'un cas de Covid est détecté. Il n'est pas exclu que l'exécutif ferme les écoles durant 3 ou 4 semaines, partout en France, en incluant la période des vacances de Pâques.

Le président compte donc lui-même faire un point de pédagogie ce soir sur la gestion de la crise sanitaire, alors que la troisième vague de l'épidémie de coronavirus crée une situation très préoccupante dans de nombreux hôpitaux de France. De nombreux médecins et responsables hospitaliers s'expriment dans les médias, depuis une dizaine de jours pour pointer les risques actuels : si des digues importantes - et de nouvelles restrictions strictes ne sont pas instaurées rapidement -, l'épidémie pourrait pousser les soignants à déprogrammer des actes chirurgicaux importants et à opérer des "tris entre patients".

Emmanuel Macron fait face à de nombreuses critiques de l'opposition depuis plusieurs jours. Hier, mardi 30 mars, la séance de questions-réponses à l'Assemblée nationale a été houleuse, plusieurs députés ont jugé que la stratégie de l'exécutif mis sous pression les hôpitaux de manière irresponsable. "Macron se prend pour un épidémiologiste et n'écoute personne. L'État ne prend aucune bonne décision depuis deux mois", a notamment jugé le député de Seine-Saint-Denis Eric Coquerel sur BFMTV. Convaincu d'avoir pris les bonnes décisions, Emmanuel Macron a déjà fait savoir dans le JDD, dimanche, qu'il n'avait "aucun mea culpa à faire, ni remord, ni aucun constat d'échec", ajoutant : "Certains nous disaient : 'En février vous allez prendre le mur'. On ne s'est pas pris le mur. On a pris des mesures proportionnées à la situation".

Un peu plus d'un an après le début du premier confinement en France, Emmanuel Macron ne semble plus sur la même longueur d'onde que les conseillers scientifiques qui l'entourent. Alors qu'il affirmait initialement être guidé par sa "confiance dans la science" pour définir une stratégie de lutte contre l'épidémie de Covid-19, le chef de l'État ne semble plus accorder autant d'importance aux recommandations des épidémiologistes, infectiologues et autres modélistes qui lui font des recommandations officielles. À l'image de la décision, prise le 13 avril dernier, de rouvrir les écoles à partir de mai, contre l'avis du Conseil scientifique. Depuis cette première rupture, Emmanuel Macron semble s'en remettre désormais à ses propres analyses. Au grand dam des scientifiques. "Il est d'une grande naïveté de prétendre que le président aurait une expertise d'épidémiologiste car il lirait tout dans ce domaine. En sachant que lire est une chose, comprendre les enjeux en est une autre", a ainsi souligné l'épidémiologiste et spécialiste de biostatistique Dominique Costagliola, dans un entretien accordé à L'Express à la mi-mars.