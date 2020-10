"DIRECT. Interview de Macron : le résumé des annonces, des précisions attendues après son discours"

MACRON. Couvre-feu, chômage partiel, déplacements... Emmanuel Macron a fait de grandes annonces ce mercredi soir, qui vont être précisées ce jeudi par plusieurs ministres. Tout ce qu'il faut savoir est dans cet article.

Un tour de vis inédit dans la lutte contre la propagation du Covid-19 en France a été décidé par Emmanuel Macron ce mercredi soir. Le chef de l'Etat, à l'occasion d'une interview accordée à TF1 et France 2, a annoncé de nouvelles mesures restrictives, venant confirmer que la situation sanitaire du pays est extrêmement préoccupante. Alors que l'on apprenait quelques instants plus tôt le rétablissement de l'état d'urgence sanitaire à partir de samedi, à minuit, la sanction est tombée pour les habitants de neuf métropoles, dont Paris et sa région : un couvre-feu va entrer en vigueur. Si cela reste la principale mesure prise par Emmanuel Macron , ce n'est pas la seule. Voici ce qu'il faut retenir, alors que des précisions sont attendues pour le début d'après-midi ce jeudi de la part de Jean Castex et de plusieurs ministres, qui tiennent une conférence de presse :

11:05 - Sans les mesures, "on court à la catastrophe" Interrogé ce jeudi matin par BFM TV, le président de la Commission Médicale d’Établissement de l’AP-HP, Rémi Salomon, a jugé nécessaires, voire indispensables, les mesures prises par Emmanuel Macron lors de son interview de mercredi soir. "Ce sont des mesures difficiles, mais il faut comprendre que si on ne les fait pas, on court à la catastrophe", a-t-il confié, tout en regrettant un manque de considération pour le personnel hospitalier de la part d'Emmanuel Macron. "Les soignants auraient apprécié un mot de reconnaissance et de remerciement. Plus que ça, on attendait des annonces de mesures qui permettent de les assurer que leurs conditions de travail vont s’améliorer dans les semaines à venir. L’hôpital est fragilisé", a-t-il déploré.

10:45 - 73% des Français favorables au couvre-feu Quelques heures seulement après les annonces d'Emmanuel Macron, les Français semblent approuver la décision choc du chef de l'Etat d'instaurer un couvre-feu dans neuf grandes métropoles. Selon un sondage Harris interactive pour LCI, 73% des Français sont favorables à l'instauration de ce couvre-feu. Bonne nouvelle également pour Emmanuel Macron puisque selon ce même sondage, 60% des sondés l'ont trouvé convaincant ce mercredi soir.

10:29 - Le gouvernement "vise les rassemblements privés festifs" Les mesures prises par Emmanuel Macron hier soir, et en premier lieu le couvre-feu dans les grandes métropoles françaises, visent à limiter principalement "les rassemblements privés festifs", comme l'a précisé ce jeudi matin Gabriel Attal sur Franceinfo. Des "sanctions dissuasives pour ceux qui organisent des soirées clandestines" sont prévues, a fait savoir le porte-parole du gouvernement. Ces soirées "sont aujourd'hui une source importante, si ce n'est majeure, de contamination", a-t-il précisé.

10:18 - Perquisitions chez Véran et Salomon On apprend ce jeudi matin que des perquisitions ont eu lieu au domicile et dans les bureaux d'Olivier Véran, ministre de la Santé. Cela intervient dans le cadre d'une information judiciaire ouverte par la Cour de justice de la République sur la gestion de la crise du coronavirus, a précisé le ministère dans un communiqué. Le domicile de Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, a également été perquisitionné.

10:13 - Les attestations dérogatoires bientôt disponibles Comme l'a fait savoir ce jeudi matin sur Franceinfo Gabriel Attal, les attestations dérogatoires de déplacement pendant les heures de couvre-feu seront disponibles dans les prochains jours. "Tous les outils liés au couvre-feu seront mis en place et disponibles au moment où il rentrera en vigueur", a indiqué le porte-parole du gouvernement.

09:40 - L'interview de Macron suivie par 20 millions de téléspectateurs Les chiffres de Médiamétrie viennent de tomber : l'interview d'Emmanuel Macron, diffusée sur TF1 et France 2 ce mercredi soir, a réuni plus de 20 millions de téléspectateurs sur les deux chaînes réunies. Dans le détail, 11,89 millions de personnes étaient devant TF1, soit 40,2% de part d'audience, tandis que 9,03 millions ont regardé et écouter le chef de l'Etat sur France 2, soit 30,5% de part d'audience.

09:21 - "J'ai l'impression que le président navigue à vue" Gaël Perdriau, le maire de Saint-Etienne, a réagi aux nouvelles mesures prises par Emmanuel Macron et notamment le couvre-feu qui concerne sa ville. L'édile voit dans ces mesures un "signe de contradiction supplémentaire". "J'ai l'impression que le président navigue à vue, qu'on réagit à vue", a-t-il réagi. .@PerdriauGael : "C'est un signe de contradiction supplémentaire.(...)Le président navigue à vue. Le gouvernement court après l'actualité" #le79inter pic.twitter.com/wtxigTXwRf — France Inter (@franceinter) October 15, 2020

09:06 - Malgré le couvre-feu, il y aura "des représentations" Invité à réagir au nom du monde de la culture et plus précisément du spectacle, le producteur Jean-Marc Dumontet a confirmé la tenue de "représentations" malgré la mise en place du couvre-feu. "Elles démarreront à 19 heures (...). Nos endroits sont des endroits sûrs où les règles sanitaires sont respectées, où il y a des sièges de distanciation, où on porte un masque en permanence. Il n'y a pas de contamination possible", a-t-il assuré sur BFM TV, jugeant que les Français ont "besoin de cette respiration".

08:51 - Dati redoute "d'autres débordements" à cause du couvre-feu Invité sur Europe 1 ce jeudi matin, Rachida Dati a évoqué le couvre-feu qui sera mise en place dans Paris et sa région à partir de ce samedi. "Les policiers disent qu'ils sont déjà épuisés et débordés par la délinquance du quotidien (...) Nous allons avoir encore d'autres débordements", redoute la maire du 7e arrondissement de la capitale, regrettant que "le gouvernement n’a pas adapté notre pays à la deuxième vague".

08:43 - Pécresse réagit sur le couvre-feu en Ile-de-France Alors qu'un couvre-feu va être instauré pendant au moins quatre semaines dans la région Ile-de-France, dont elle est la présidente, Valérie Pécresse s'est voulue fataliste. "La situation des hôpitaux en Ile-de-France est très alarmante. Face à cette situation, nous n’avons pas d’autres choix que de nous résoudre au couvre feu", a-t-elle expliqué ce jeudi matin sur RTL, évoquant "une épreuve" pour elle et tous les Franciliens, qui vont devoir "se retrousser les manches parce qu’il faut sauver des vies". L'ancienne ministre a tout de même appelé le gouvernement "à mettre en place un bouclier social puissant pour tous les secteurs économiques qui vont être durement impactés", notamment la restauration.

08:31 - Des mesures précisées ce jeudi Bonjour, nous reprenons ce direct consacré au annonces d'Emmanuel Macron de ce mercredi soir. Des annonces qui vont être détaillées avec plus de précision ce jeudi par Jean Castex, qui tient une conférence de presse à 14 heures. Le Premier ministre sera accompagné d'Olivier Véran, d'Elisabeth Borne et de Gérald Darmanin, respectivement ministres de la Santé, du Travail et de l'Intérieur.

14/10/20 - 23:34 - Pour Nicolas Dupont-Aignan, Emmanuel Macron "punit les Français" [Fin du direct] Sur Twitter, le député de l'Essonne et président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, a estimé qu'Emmanuel Macron a "puni et affaibli notre économie en raison de son incompétence". "Il a été incapable d'organiser les tests, de doubler nos lits de réanimation, de contrôler nos frontières… Il devra rendre des comptes", a-t-il écrit après l'interview du chef de l'État.

14/10/20 - 23:15 - Des mesures "insuffisantes" pour 52% des Français Selon un sondage Harris-Interactive pour LCI, 52 % des Français estiment que les mesures annoncées ce mercredi soir par Emmanuel Macron lors de son interview seront "insuffisantes" pour empêcher une deuxième vague de l'épidémie de Covid-19.