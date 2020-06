Discours d'Emmanuel Macron : restaurants, racisme, police.... Que retenir de son allocution ?

Le patron des sénateurs Les Républicains s'est montré critique sur le discours d'Emmanuel Macron, surtout sur le début de son allocution. "Debut surréaliste, E Macron est content de la gestion de la crise. Il oublie que notre pays va accuser une mortalité par millions d’habitants très élevée et l’une des récessions économiques les plus violentes au monde avec en prime un État de droit mis entre parenthèse...", a-t-il twitté.

Lors de son allocution de ce dimanche soir, Emmanuel Macron a d'ores et déjà annoncé qu'il s'adresserait de nouveau aux Français dans le courant du mois de juillet, sans donner de date précise. Il s'agira alors de "préciser un nouveau chemin" et de "lancer les premières actions", évoquant des "défis historiques" comme "l'investissement massif pour l’instruction, la formation et les emplois de la jeunesse". "Notre priorité absolue est d’abord de reconstruire une économie forte, écologique, souveraine et solidaire", a estimé le chef de l'Etat.

En faisant un bilan de la réponse de la France face à l'épidémie de Covid-19, Emmanuel Macron n'a pas écarté le fait qu'il y a eu des manquements, même si le chef de l'Etat a estimé avoir gagné cette "première bataille gagnée contre le coronavirus". "Nos forces nous les conforterons, nos faiblesses, nous les corrigerons vite et fort. Nous pouvons être fiers de ce qui a été fait et de notre pays", a-t-il jugé.

Dans sa réaction au discours d'Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon s'est montré assez informel. "Pluie de truismes, de mots volés et de poncifs. Macron saoule. Et il nous annonce qu'il nous dira la suite en juillet. Un feuilleton bavard continue", a écrit le leader de La France insoumise.

Le chef de l'Etat, au moment d'évoquer la réponse de l'Union européenne, a dit vouloir d'une Europe "solidaire", "indépendante" et "souveraine face à la Chine et aux Etats-Unis".

20:24 - Parents d'élèves et restaurateurs, grands gagnants du discours de Macron

Bon nombre de restaurateurs et de parents d'élèves ont sans doute pousser un grand "ouf" de soulagement ce dimanche soir en écoutant Emmanuel Macron. Et pour cause, le chef de l'Etat a levé l'interdiction d'ouverture en intérieur pour les restaurants, cafés et bar d'Ile-de-France et a rendu obligatoire le retour à l'école à partir du 22 juin.