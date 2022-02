"Discours d'Emmanuel Macron : la Russie sanctionnée et l'Ukraine soutenue"

DISCOURS MACRON. Après l'annonce de "sanction massives" contre la Russie ce vendredi 25 février à l'issue du Conseil européen, une note d'Emmanuel Macron doit être lue au Sénat et à l'Assemblée nationale à 14h30. D'autres discours sont attendus dans les prochaines heures.

"A cet acte de guerre, nous répondrons sans faiblesse, avec sang-froid, détermination et unité". Jeudi 24 février, quelques heures après le début de l'invasion russe en Ukraine, Emmanuel Macron condamnait la décision de Vladimir Poutine et promettait la prise de sanctions économiques et militaires "à la hauteur de l'agression dont [la Russie] se rend coupable." Aussitôt dit, aussitôt fait, aux cotés du président du Conseil européen, Charles Michel, et de la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, à deux heures du matin dans la nuit du 24 au 25 février 2022, le chef de l'Etat a présenté les grandes lignes d'un "paquet additionnel de sanctions massives et douloureuse" à l'égard de la Russie sur le plan financier, les secteurs de l'énergie, des transports, sur l'accès aux marchés de capitaux européens et sur la politique des visas. Ces décisions ont été actées lors du Conseil européen organisé hier soir à Bruxelles, et seront bientôt complétées par les sanctions retenues contre Moscou par l'Otan dont le sommet se tient ce vendredi 25 février 2022. Emmanuel Macron a précisé que le régime Biélorusse "complice de l'offensive russe" sera également concerné par des sanctions.

Dans son discours matinal, Emmanuel Macron a rappelé qu'en déclenchant une guerre en Europe, le Vladimir Poutine "bafou[e] tous les principes qui président au droit international, aux chartes et traités souverainement signés par la Russie ces dernières décennies". Il a également réaffirmé l'unité et le soutien de l'Europe et de l'Union européenne à l'Ukraine dans cette épreuve. Une aide économique d'1,2 milliards d'euros, financée par la France à hauteur de 300 millions, va être envoyée à Kiev en guise de soutien, en plus de renfort militaire aux frontières. Le président de la République a assuré l'envoi "en Estonie [d']un nouveau contingent au sein de la présence avancée renforcée, [l'anticipation] sa participation à la police du ciel balte dès le mois de mars, et [l'accélération de] son déploiement en Roumanie".

Après ces deux interventions de quelques minutes, Emmanuel Macron pourrait reprendre la parole très prochainement, notamment à la sortie du sommet de l'Otan. Si aucun nouveau discours n'a été annoncé, l'on sait qu'un message signé par Emmanuel Macron sera lu devant l'Assemblée national et le Sénat par les présidents respectifs des chambres parlementaires, Richard Ferrand et Gérard Larcher, ce vendredi 25 février à 14h30.

La courte allocution d'Emmanuel Macron du jeudi 24 février n'a servi qu'à l'officialisation de l'entrée en guerre de Vladimir Poutine contre l'Ukraine. Il est revenu plus en détail sur les réponses de l'Europe contre le chef d'Etat russe quelques heures plus tard depuis Bruxelles, à l'issue du Conseil européen. Avec un sommet de l'Otan qui se tient ce vendredi 25 février et la promesse de chef de l'Etat de revenir vers les Français pour les "tenir informer de l'évolution de la situation et des décisions qu'[il sera] amené à prendre", il faut s'attendre à de nouvelles prises de parole d'Emmanuel Macron dans les prochaines heures.

Seule une intervention indirecte du président de la République est, pour le moment, confirmée : le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, se chargera de lire la note laissée par le président de la République à 14h30 devant l'hémicycle, tout comme Gérard Larcher au Sénat. Sur le contenu du message, il est possible que les sanctions retenues contre Moscou lors du G7 et du Conseil européen organisés hier soient détaillées.

Emmanuel Macron condamne l'entrée en guerre de la Russie contre l'Ukraine

Vladimir Poutine a annoncé dans la nuit du 23 et 24 février 2022 le lancement d'une opération militaire en Ukraine. Dans son discours prononcé le 24 février, Emmanuel Macron a parlé d'une "attaque militaire massive" qui "contrevient à tous les engagements pris par les autorités russes" et constitue "une violation de la charte de Nations-Unies ainsi que des principes fondateurs de l'ordre européen et international". Le président de la République a fermement condamné le choix du Kremlin de déclencher une guerre et d'ainsi "porter l'atteinte la plus grave à la paix, à la stabilité dans notre Europe depuis des décennies". La France prend le parti de l'Ukraine et l'Elysée a affirmé se tenir aux côtés des dirigeants et du peuple ukrainien dans cette épreuve. Quelle que soit l'évolution du conflit russo-ukrainien, ces événements marquent "un tournant dans l'histoire de l'Europe et de notre pays. Ils auront des conséquences durables, profondes sur nos vies, des conséquences sur la géopolitique de nos continents", a déclaré le chef de l'Etat, le ton grave. Il promet de demander à la Russie "de rendre des comptes".