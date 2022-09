Discours d'Emmanuel Macron : un appel à moins consommer et des annonces sur l'énergie

DISCOURS MACRON. le 5 septembre, Emmanuel Macron a à son tour appelés les Français à réduire leur consommation d'énergie pour éviter des rationnements de gaz et d'électricité. Surtout, il a dévoilé sa stratégie pour faire face à la crise énergétique.

[Mis à jour le 6 septembre 2022 à 8h42] Après avoir laissé ses ministres se charger du dossier, Emmanuel Macron s'est finalement exprimé sur la crise énergétique. Le constat fait par le chef de l'Etat le lundi 5 septembre 2022 est le même que celui d'Elisabeth Borne quelques jours plus tôt : il faut réduire notre consommation d'énergie d'au moins 10%. Un appel aux particuliers et aux entreprises à faire des efforts associé à une déclaration concernante : "La solution est dans nos mains". Non seulement d'évoquer les nécessaires économies d'énergie, le président de la République a dressé la liste des solutions envisageables pour surmonter cette crise qui menace l'hiver. Il a d'ailleurs assuré que la France est prête à l'éventualité d'une "coupure complète du gaz russe", un scénario qui suscite beaucoup de craintes à quelques mois de la saison hivernale. Réduit à seulement 4% du mix énergétique français, le gaz russe n'est plus aussi indispensable et l'Hexagone pourra passer l'hiver sans lui selon le gouvernement.

Emmanuel Macron a aussi profité de son discours pour rappeler les excellents taux de remplissage des stocks de gaz en Europe avec "80% des objectifs" remplis, et a fortiori en France où les stocks sont pleins à 93%. Le discours d'Emmanuel Macron a insisté sur la sobriété énergétique et la coopération européenne, en particulier avec l'Allemagne. Pas étonnant quand on sait que le chef de l'Etat s'est adressé aux Français à l'issue de son entretien avec le chancelier allemand Olaf Scholz.

Le discours et appel à la sobriété d'Emmanuel Macron

C'est une expression qui revient de plus en plus souvent : la sobriété énergétique. Dans son discours du 5 septembre 2022 Emmanuel Macron a emboité le pas à la Première ministre, Elisabeth Borne, et la ministre de la Transition Energétique, Agnès Pannier-Runacher, en appelant à "un plan de mobilisation active pour économiser 10% de ce que nous consommons habituellement". Un effort auquel les entreprises mais aussi les particuliers devront participer. L'objectif est atteignable sans changer radicalement son confort selon le chef de l'Etat pour qui il suffit de "baisser la clim ou de se caler dans une référence chauffage de 19 degrés dans la pièce". Plus que des efforts, Emmanuel Macron parle de nécessité pour "éviter d'aller vers quelque chose de plus coercitif" comme des "rationnements" ou des "coupures" de gaz et d'électricité.

Emmanuel Macron préfère la diversification énergétique au gaz russe

Moscou peut décider d'une "coupure complète" des livraisons de gaz russe, la France est préparée. Si le gaz russe représentait 50% de l'approvisionnement européen, aujourd'hui cette part est redescendue à 9% et à 4% pour la France. Emmanuel Macron a d'ailleurs indiqué dans son discours que le pays aller travailler à la diversification des sources d'énergie et "chercher d'autres fournisseurs de gaz" comme la Norvège ou encore l'Algérie. Si la diversification passe par la multiplication des fournisseurs elle sera aussi assurée par le recours à différentes sources d'énergie notamment l'électricité. Pour "électrifier" les ressources, Emmanuel Macron a déclaré vouloir se tourner vers "plus de renouvelable, de nucléaire et de sobriété". En plus de la diversification, le chef de l'Etat prône la coopération européenne et l'achat commun du gaz en Europe, une stratégie commerciale pour qui permettrait aux pays d'acheter moins cher leur énergie.

Le discours pro-européen d'Emmanuel Macron sur l'énergie

Le discours d'Emmanuel Macron a souligné l'importance de la coopération européenne face à la crise énergétique. Une entraide qui en plus de passer par des achats groupés de gaz, organiserait des échanges entre les pays producteurs ou correctement approvisionnés en gaz et ceux à même de fournir de l'électricité. En exemple Emmanuel Macron a choisi de mentionner de possibles échanges franco-allemands : "L'Allemagne a besoin de notre gaz et nous avons besoin de l'électricité produite ailleurs en Europe et en particulier en Allemagne". Les dispositions techniques sont d'ailleurs en train d'être prises pour donner vie à ces échanges. "Nous allons finaliser les connexions gazières pour pouvoir livrer du gaz à l'Allemagne (…) s'il y avait un besoin de solidarité. [En retour, l'Allemagne] se mettra en situation de produire davantage d'électricité et de nous en apporter dans les situations de pic", a précisé le président de la République.