Discours d'Emmanuel Macron : que va-t-il annoncer à 20 heures dans son allocution ?

DISCOURS MACRON. Alors qu'un discours est prévu ce mercredi soir à 20 heures, que pourrait annoncer Emmanuel Macron dans son allocution ?

[Mise à jour le 22 juin 2022 à 17h16] L'information a été lâchée par surprise, au beau milieu de l'après-midi. Emmanuel Macron va prononcer un discours, ce mercredi 22 juin 2022, à 20 heures. Après la découverte des résultats des législatives dimanche, la digestion d'une victoire au goût de défaite et de nombreux entretiens avec des responsables politiques ces derniers jours, le président de la République s'exprimera lors d'une allocution qui devrait être très politique. Aux lendemains d'élections compliquées pour le chef de l'Etat et sa majorité, la crainte d'une impasse et d'un immobilisme parlementaires est sur toutes les lèvres. Ce discours d'Emmanuel Macron sera le résultat d'une large consultation avec divers dirigeants politiques ces dernières 48 heures, pour tenter de trouver une issue au blocage. Jusqu'à à annoncer dès ce soir des accords de gouvernance avec la Nupes, LR ou le RN ? Rien n'est moins sur.

Emmanuel Macron est aussi très attendu sur le sort réservé à Elisabeth Borne, alors que celle-ci est désormais bousculée dans ses fonctions de Première ministre et qu'un vaste remaniement est possible, voire demandé par une partie de la majorité, pour prendre acte de la gifle reçue dimanche dans les urnes. Une autre question sera, enfin, sur toutes les lèvres ce soir : Emmanuel Macron va-t-il annoncer une dissolution de l'Assemblée nationale ? Son discours devrait apporter une première réponse ce soir.

Une allocution solennelle d'Emmanuel Macron depuis l'Elysée

Il était resté muet depuis sa prise de parole improvisée sur le tarmac de l'aéroport d'Orly durant l'entre-deux-tours des élections législatives. Emmanuel Macron va, cette fois, rompre le silence, dans un tout autre cadre. Exit le Falcon présidentiel en arrière plan, ce devrait être - même si l'Elysée ne l'a pas précisé - sous les ors du palais présidentiel que le chef de l'Etat s'exprimera à partir de 20 heures.

Emmanuel Macron va-t-il annoncer un "gouvernement d'union nationale" ?

L'allocution d'Emmanuel Macron intervient après la réception de l'ensemble des chefs des différents partis : Christian Jacob (LR), Olivier Faure (PS), François Bayrou (MoDem), Stanislas Guérini (LREM), Marine Le Pen (RN), Fabien Roussel (PCF), Julien Bayou (EELV), Franck Riester (Agir), Adrien Quatennens (LFI) et Edouard Philippe (Horizons). Emmanuel Macron devrait évoquer le fruit de ces rencontres, tant avec la gauche que la droite, mais aussi le "gouvernement d'union nationale" qu'il envisagerait et dont il aurait déjà fait part à plusieurs responsables. Fabien Roussel (PCF) et Marine Le Pen (RN), ont tous les deux confirmé la tenue de tels propos lors de leurs rendez-vous respectifs à l'Elysée.

Dans son discours Emmanuel Macron devrait chercher à l'inverse un message d'union, dans la foulée des propos tenus par Edouard Philippe, mardi soir, sur BFM : "Nous allons devoir constituer une grande coalition (...) avec des gens qui spontanément n'ont pas envie de travailler ensemble, avec des gens qui se sont engagés sur des programmes différents, avec des gens qui se sont critiqués." L'annonce d'une si large coalition semble pourtant peu probable, l'hostilité affichée par les familles politiques à l'extrême gauche et à l'extrême droite de l'échiquier étant, de fait, rédhibitoire. L'opposition envers sa politique et celle de son gouvernement rend également difficilement imaginable un tel scénario.

Vers un éclaircissement des positions vis-à-vis des oppositions ?

Par ailleurs, Emmanuel Macron pourrait éclaircir sa position, et donc celle du gouvernement, quant à l'ouverture des discussions futures à l'Assemblée nationale, notamment avec le Rassemblement national. Des voix dissonantes se sont faites entendre depuis dimanche sur le sujet. Eric Dupont-Moretti, le ministre de la Justice, a déclaré être prêt à "avancer ensemble" avec le parti de Marine Le Pen, tout comme la députée des Hauts-de-Seine Céline Calvez qui a affirmé sans sourciller à la télévision que "quand on a besoin d'avoir une majorité et si c'est bon pour les Français, on va aller chercher les voix du Rassemblement national." Avant de rétropédaler. Le ministre chargé des Relations avec le Parlement, Olivier Véran, a pour sa part réfuté l'hypothèse d'une alliance avec l'extrême-droite : "faire le calcul par anticipation que grâce aux voix du RN nous passerions un texte que nous ne passerions pas sans eux, c'est non." L'ancien ministre de la Santé a également écarté toute discussion avec LFI. Qu'en sera-t-il de la position du président de la République ?

Elisabeth Borne sera-t-elle confirmée dans ses fonctions de Première ministre ?

Alors qu'elle avait présenté sa démission ainsi que celle de son gouvernement, conformément à la tradition républicaine, au lendemain des élections législatives, Elisabeth Borne a vu Emmanuel Macron refuser sa lettre, comme l'Elysée l'a fait savoir brièvement à l'AFP, mardi. Ainsi, le président de la République a maintenu sa Première ministre dans ses fonctions, tout comme l'ensemble de son équipe gouvernementale. Confiance affirmée ou simple gain de temps pour revoir toute son architecture ministérielle ? Alors qu'il sera en déplacement à l'étranger à partir de jeudi et pour plusieurs jours, Emmanuel Macron devrait réitérer sa confiance, publiquement, à sa cheffe du gouvernement, d'autant que l'hypothèse d'une éviction un mois après sa nomination semble peu probable.

L'annonce d'une dissolution de l'Assemblée nationale est-elle possible ?

Aussi peu probable l'idée d'une dissolution de l'Assemblée nationale, tout juste trois jours après l'annonce des résultats du 2e tour des élections législatives. Alors qu'il n'a pas la majorité absolue au palais Bourbon et qu'il devra composer avec des forces d'opposition conséquentes, Emmanuel Macron ne devrait pas activer cette option aussi rapidement. Si elle est constitutionnellement possible, l'hypothèse semble, politiquement, irréelle. Le président de la République aurait bien trop à perdre en envoyant le signal qu'il refuse le verdict des urnes. Outre l'impression de déni ou de passage en force, de nouvelles élections législatives pourraient l'affaiblir un peu plus en cas de défaite plus sévère encore.

Quel a été le discours d'Emmanuel Macron pendant les législatives ?

Hormis quelques confidentiels et quelques interviews, notamment une dans la presse régionale avant le premier tour, Emmanuel Macron aura d'abord opté pour une extrême discrétion médiatique pendant la campagne des législatives, que d'aucuns iront jusqu'à qualifier de "mutisme". Après avoir assuré vouloir "agir plus vite et plus fort" dans tous les domaines, en particulier sur "l'écologie, la santé, l'éducation" ou "le plein-emploi" après sa réélection, le chef de l'Etat a été rattrapé, comme lors de sa campagne présidentielle, par l'inflation et la question du pouvoir d'achat, qui ont contraint l'exécutif à annoncer des mesures d'urgence dans la presse.

En dehors d'un déplacement à Cherbourg pour annoncer une "mission flash" sur la crise des urgences, un autre à Marseille avec son nouveau ministre de l'Education Pap Ndiaye sur le thème de l'école et un dernier dans le Tarn sur la sécurité, la campagne de terrain d'Emmanuel Macron s'est aussi limitée à sa portion congrue avant le début du scrutin. Ce refus ou l'impossibilité pour le chef de l'Etat de se jeter dans la mêlée dans les 6 semaines séparant les deux élections n'a pas manqué de faire réagir l'opposition, Marine Le Pen notamment qui a évoqué une forme de "vacance du pouvoir" quand d'autres ont pointé l'immobilisme de l'Elysée.