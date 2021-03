"Discours de Macron : écoles et commerces fermés, confinement 3e voie... Le détail des annonces"

ANNONCES MACRON. Le chef de l'Etat a choisi la voie intermédiaire entre le confinement et le simple couvre-feu, en étendant à toute la France les limitations de déplacement en vigueur dans 19 départements. Les écoles ferment dès vendredi. Toutes les annonces de son discours.

23:00 - Pour Philippe Juvin, les efforts à faire vont être "très compliqués" Le chef des urgences de l'hôpital Georges-Pompidou à Paris et maire LR de La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine), Philippe Juvin, s’est exprimé suite à l’allocution d’Emmanuel Macron. "On a pris beaucoup de retard", il y a eu de la "procrastination, on va le payer très cher". Le Figaro rapporte ses propos : "On nous demande de faire des efforts (le personnel soignant), on va le faire mais ça va être très compliqué."

22:15 - La réaction de Karine Lacombe Pour Karine Lacombe, cheffe de service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, "il va y avoir un certain temps de latence avant qu'on voie l'impact de ces mesures, on espère qu'elles seront suffisantes". Le Figaro rapporte ses propos : "Le fait de l'étendre à toute la France, le fait d'agir sur les écoles, en particulier les collèges et les lycées (...), on espère que ce sont des mesures qui permettront de freiner cet engorgement qu'on sentait venir dans les réanimations et les urgences au détriment de la prise en charge des patients hors Covid-19".

21:45 - Pour Jean-Luc Mélenchon, une situation "désolante" Dans un tweet, Jean-Luc Mélenchon a réagi à l’allocution d’Emmanuel Macron : "#Macron20h incohérent. Les élèves: les uns à l'école les autres à la maison. Couvre-feu sans alternance des horaires de travail = la cohue. Purificateur d'air ? Masque FFP2 gratuit ? Licence libre des vaccins ? Rien. Désolant. Il est urgent de planifier le prochain déconfinement." #Macron20h incohérent. Les élèves: les uns à l'école les autres à la maison. Couvre-feu sans alternance des horaires de travail = la cohue. Purificateur d'air ? Masque FFP2 gratuit ? Licence libre des vaccins ? Rien. Désolant. Il est urgent de planifier le prochain deconfinement. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) March 31, 2021

21:22 - Marine Le Pen réagit à l’allocution d’Emmanuel Macron "Les mesures annoncées par Macron résultent notamment d’un Waterloo vaccinal dont il n’assume pas la responsabilité. "Ce sont hélas les Français qui paient les conséquences de ces retards, de cet orgueil, de ces incohérences, avec un impact lourd sur leur vie quotidienne", a déclaré Marine Le Pen dans un tweet, en réaction à l’allocution d’Emmanuel Macron. Les mesures annoncées par Macron résultent notamment d’un Waterloo vaccinal dont il n’assume pas la responsabilité.



Ce sont hélas les Français qui paient les conséquences de ces retards, de cet orgueil, de ces incohérences, avec un impact lourd sur leur vie quotidienne. MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) March 31, 2021

20:33 - "Croire en la responsabilité des Français, ce n'est jamais un pari" "Là où nos voisins ont décidé de confiner, il y a plusieurs mois maintenant, nous avons gagné des jours précieux de liberté, nous avons gardé des jours d'apprentissage pour nos enfants. Nous avons donc, je le crois, bien fait. Croire en la responsabilité des Français, ce n'est jamais un pari", a précisé Emmanuel Macron en introduction de son discours.

20:29 - Tenir pour "nos aînés" et "nos enfants" "Je sais pouvoir compter sur mes chers compatriotes. Je sais qu'il y a beaucoup de lassitude, de fatigue. Nous pouvons nous dire que nous aurions pu faire mieux, que nous avons commis des erreurs. Tout cela est vrai, mais nous avons appris et nous nous sommes à chaque fois améliorés. Alors oui, aujourd'hui, pour le mois qui vient, il nous faut mobiliser, nous mobiliser pour nos aînés et les plus fragiles et nous mobiliser pour nos enfants pour les protéger et leur permettre de continuer à apprendre et leur préparer le pays, le continent, le monde auquel ils ont droit. Nous tiendrons unis et déterminés".

20:27 - "Nous commencerons à rouvrir le pays à partir de la mi-mai" "Je reviendrai vers vous prochainement pour préciser un agenda de réouverture et pour que chacun puisse se projeter. Dès la mi-mai, nous commencerons à rouvrir certains lieux de culture. Nous autoriserons sous conditions l'ouverture de terrasses et nous allons bâtir, entre la mi-mai et le début de l'été, un calendrier de réouverture progressive pour la culture, le sport, le loisir, l'événementiel, nos cafés et restaurants".

20:24 - "Une stratégie de vaccination spécifique" pour enseignants et forces de l'ordre "Tous les médecins généralistes, pharmaciens, infirmiers et infirmières sont mobilisés. Au total, 250 000 professionnels médecins, pharmaciens, sapeurs-pompiers, infirmiers, vétérinaires sont aujourd'hui prêts à contribuer à ce grand effort national. (...) Une stratégie de vaccination spécifique sera prévue pour toutes les professions les plus exposées, en particulier nos enseignants que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi nos forces de l'ordre"

20:23 - Tous les Français de plus de 18 an, vaccinés à la fin de l'été "D'ici à la fin de l'été, tous les Français de plus de 18 ans qui le souhaitent pourront être vaccinés. Parce que c'est la clé pour renouer avec la vie, la clé pour rouvrir notre pays»

20:22 - Les nouvelles dates du calendrier vaccinal "Si vous avez plus de 55 ans et souffrez de diabète, de surpoids ou d'hypertension, vous pouvez prendre rendez-vous chez votre médecin pour vous faire vacciner avec AstraZeneca. Si vous avez plus de 75 ans, vous avez déjà peut être reçu des appels. L'ensemble des plus de 75 ans qui n'ont pas réussi à obtenir un rendez-vous seront appelés par l'assurance maladie. A partir du 16 avril la vaccination sera ouverte aux personnes de plus de 60 ans. A partir du 15 mars, elle le sera aux personnes de plus de 50 ans. A la mi-juin, à tous les Français de moins de 50 ans."

20:19 - "Vacciner, vacciner, vacciner sans répit" "Le vaccin est efficace, il l'est au bout de 15 jours après la première dose. Notre enjeu principal c'est d'accélérer encore et encore avec une stratégie claire : continuer à avoir de plus en plus de doses en continuant nos achats et en produisant en France. Nous allons devenir le premier continent au monde à produire le plus de vaccins. Ensuite c'est vacciner le plus vite possible ceux qui en ont le plus besoin, ceux qui risquent de développer des formes graves, c'est ainsi que nous sauverons des vies. Nous mettons tout en oeuvre pour vacciner sans répit, sans jour fériés, le samedi le dimanche comme la semaine"

20:18 - Plus de 8,5 millions de Français vaccinés "Plus de 8,5 millions de personnes à avoir reçu une injection de vaccin. 3 millions à en avoir reçu deux", rappelle Emmanuel Macron sur les chiffres de la vaccination.

20:17 - Le droit au chômage partiel pour les parents d'élèves "Les parents qui devront garder leurs enfants et ne peuvent pas télétravailler auront droit au chômage partiel. Pour les commerçants, les indépendants... Tous les dispositifs actuellement en vigueur seront prolongés"

20:15 - Les écoles fermés et le calendrier scolaire adapté "L'éducation de nos enfants n'est pas négociable". "Nous allons fermer durant trois semaines les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. La semaine prochaine les cours se feront à la maison, sauf pour les enfants de soignants et quelques autres professions, de même que pour les enfants souffrant de handicap. Les deux semaines suivantes, la France entière sera placée en vacance de printemps. La rentrée aura lieu le 26 avril, physiquement pour les écoles maternelles et primaires, à distance pour les collèges et les lycées. Le 3 mai, les collégiens et lycéens pourront retrouver les cours en physique avec des jauges adaptées. Les étudiants pourront continuer de ses rendre à l'université un jour par semaine."

20:13 - L'attestation obligatoire pour les déplacements à plus de 10km uniquement "Certains militaient pour le retour généralisé de l'attestation. Nous n'avons pas retenu cela, car le comportement de quelques-uns ne doit pas limiter tout le monde. Des contrôles seront renforcés, mais nous faisons le choix de la responsabilité. (...) L'attestation ne sera donc obligatoire que pour les déplacements au delà des 10km du domicile".

20:11 - Les mesures de freinage renforcées étendues à tout le territoire métropolitain "Les règles en vigueur dans les 19 départements en vigilance renforcés seront étendues à tout le territoire métropolitain dès samedi soir et pour quatre semaines. (...) Si nous faisons le choix de toucher tout le territoire métropolitain c'est parce qu'aucune région n'est épargné. Chacun doit veiller non pas à s'enfermer mais à limiter au maximum les contacts avec les autres. Le couvre-feu à 19h sera maintenu. Le télétravail, sans doute la mesure la plus efficace, sera systématisé. Les commerces seront fermés. Les citoyens qui souhaitent changer de région pour s’isoler pourront le faire pour ce week-end de Pâques"

20:10 - "Notre stratégie a eu des effets, mais trop limités" "Deux semaines après (les mesures décidées dans 19 départements), notre stratégie a eu des effets, mais trop limités. Nous sommes en train de subir une accélération de l'épidémie à cause du variant qui risque de nous faire perdre le contrôle. (..) Nous devons fixer un nouveau cap. Nous ne devons pas céder à la panique, au déni. Pour continuer à protéger la vie au présent, nous devons pour les mois à venir fournir chacun un effort supplémentaire. C'est ce que je vous demande collectivement ce soir."

20:09 - "Monter notre capacité à un peu plus de 10.000 lits dans les prochains jours" "Nous devons pour les mois à venir fournir chacun un effort supplémentaires. L'effort des soignants mobilisés depuis un an. Pour augmenter encore le nombre de personnes en réanimation sans trop déprogrammer, ils seront appuyés par des renforts supplémentaires, les volontaires, les étudiants en médecine, la réserve sanitaire seront mobilisés. Le nombre de lits en réanimation a déjà été porté à 7000. Nous voulons monter notre capacité à un peu plus de 10.000 lits dans les prochains jours."

20:06 - 44% des patients en réanimation ont moins de 60 ans "Nous faisons face à une nouvelle donne. Nous sommes entrés dans une course, d'un côté la vaccination et de l'autre la propagation du virus sous une toute nouvelle forme, la variant qui a fait apparaître une épidémie dans l'épidémie. Aucune région métropolitaine n'est épargnée. Le virus est plus contagieux mais aussi plus meurtrier, 44% des patients en réanimation ont aujourd'hui moins de 60 ans".