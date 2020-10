VIDEO. Discours de Macron : toutes les annonces détaillées, précisions sur le confinement

Emmanuel Macron a pris la parole ce mercredi 28 octobre 2020 pour une allocution solennelle. Un discours lors duquel il a annoncé un nouveau confinement, avec plus de souplesse qu'en mars dernier. Découvrez toutes les annonces et retrouvez son discours en vidéo...

Emmanuel Macron a confirmé que la France allait de nouveau adopter un confinement, lors d'un discours solennel depuis l'Elysée. Un confinement plus souple qu'en mars dernier . Les écoles, collèges et lycées resteront ouverts pour leur part. Le télétravail sera généralisé partout où cela est possible et les commerces qui ont été définis comme "non essentiels", notamment les bars et restaurants, seront fermés. Ce confinement durera jusqu'au 1er décembre. Dans son allocution, Emmanuel Macron a exhorté les Français à rester chez eux et à respecter les règles. Découvrez les principales annonces ci-dessous dans notre verbatim :

22:12 - "Une mesure rendue nécessaire par l’échec cinglant du gouvernement" Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR, a réagi au discours d'Emmanuel Macron sur Twitter. "Ce soir, je pense à tous les Français sur lesquels s’abat la brutalité d’un nouveau confinement. Une mesure rendue nécessaire par l’échec cinglant du gouvernement dans la lutte contre le virus", a-t-il écrit.

21:59 - Jean Castex présente les annonces d'Emmanuel Macron ce jeudi à l'Assemblée Le Premier ministre sera ce jeudi matin devant les députés pour une séance à 9h15. Il soumettra les principales mesures à un vote des parlementaires du palais Bourbon, avant de faire de même l'après-midi au Sénat.

21:55 - La Fédération nationale des exploitants de cinémas réagit au discours de Macron Marc-Olivier Sebbag, directeur général de la Fédération nationale des exploitants de cinémas, a réagi sur Twitter. "La décision s’impose. Le plus dur sera encore de faire revenir les spectateurs en salles à la fin de ce reconfinement. On s’était reconstruit dans le respect des règles sanitaires, et on doit refermer. [...] C’est un moment de tristesse".

21:24 - Les parcs et jardins fermés ? Emmanuel Macron ne l'a pas indiqué Le chef de l'Etat n'a pas indiqué lors de son discours si les jardins publics resteraient ouverts à partir de vendredi matin. Des précisions devraient être apportés par le Premier ministre ou un autre membre du gouvernement ce jeudi.

21:21 - La réaction de la maire de Paris après le discours d'Emmanuel Macron "Le Président de la République vient d'annoncer le reconfinement. Plus que jamais, le service public municipal sera aux côtés des Parisiennes et des Parisiens, des familles, des jeunes, des plus fragiles et de toutes celles et tous ceux déjà durement touchés par la crise", a indiqué Anne Hidalgo sur Twitter. La maire de Paris ajoute : "Dès demain, je réunis la cellule de crise. Avec mon équipe et les maires d'arrondissement, nous sommes pleinement mobilisés pour accompagner les Parisiennes et les Parisiens dans cette nouvelle épreuve. Notre ville sera toujours fidèle à sa devise".

21:09 - La réaction du député LR Julien Aubert sur Twitter "Macron a rendu un arbitrage de Salomon, mais ne pas choisir c’est laisser le Covid trancher dans 15 jours pour nous. Si sa potion est trop faible, il sera obligé de reconfiner dans l’urgence et le choc économique sera terrible car il achoppera sur Noël", a réagi le député LR du Vaucluse. [...] Le plus triste symbole des hésitations de l’exécutif face à la Covid est que ce sera Jean Castex, autrefois nommé M. Déconfinement, qui sera le Premier ministre en charge du reconfinement. Emmanuel Macron aura été un président flou entre deux vagues".

21:03 - Jean-Luc Mélenchon réagit aux annonces d'Emmanuel Macron "Le déconfinement est un échec. L'épidémie est hors de contrôle. Le président aussi. Aucune leçon tirée. Tous les foyers de contamination restent ouverts. Mais que reste-t-il de nos vies ? Nous respecterons la discipline sanitaire. Mais sans cautionner ce pilotage incohérent", a posté sur Twitter le leader des Insoumis.

20:56 - Le député PS Boris Vallaud : "Ce reconfinement est un échec de la stratégie du gouvernement" L'élu des Landes a livré son commentaire, relayé par le site du Monde. "Le gouvernement a perdu le contrôle du virus. Ce reconfinement est un échec de la stratégie du gouvernement et du président, qui nous assurait pourtant le 14 juillet que la France était prête pour affronter une deuxième vague. Quelles leçons l’exécutif a-t-il véritablement tiré de la première vague ? La question est posée".

20:53 - Des précisions attendues pour les maisons de retraite Emmanuel Macron a indiqué que les visites en maisons de retraites et Ehpad resteraient "autorisées" durant le confinement. On ignore encore la fréquence et les modalités qui encadreront ces visites. Le chef de l'Etat a indiqué qu'il était nécessaire que les plus âgés ne soient pas totalement isolés.

20:51 - Demain, Jean Castex va préciser les mesures annoncées par Emmanuel Macron La conférence de presse devenue hebdomadaire du gouvernement est maintenue ce jeudi 29 octobre. Après les débats à l'Assemblée et au Sénat prévus dans l'après-midi, "Jean Castex détaillera les mesures annoncées en compagnie de plusieurs ministres", indique le site Internet du journal. Seront présents autour du premier ministre Gérald Darmanin, Olivier Véran, Jean-Michel Blanquer, Bruno Le Maire et Elisabeth Borne qui livreront les détails des mesures dans leurs périmètres (Intérieur, Education, Travail...).

20:48 - Ce qu'a dit Emmanuel Macron pour les entreprises contraintes de fermer "Une prise en charge jusqu’à 10 000 euros par mois des pertes des entreprises fermées administrativement", a fait savoir Emmanuel Macron. "Un plan spécial sera préparé pour les indépendants, les commerçants, les très petites et moyennes entreprises", a-t-il ajouté.

20:43 - La politique de tests qui s'annonce sera-t-elle suffisante ? Emmanuel Macron a indiqué que des "tests rapides obligatoires" seront instaurés dans les aéroports et dans les ports "pour toutes les arrivées" et "pour les déplacements internationaux". L'épidémiologiste considère ce soir sur France Info qu'il faut "tester massivement" et qu'un confinement trop souple ne permettrait pas de stopper rapidement la dynamique du virus.

20:40 - Un objectif fixé par les annonces d'Emmanuel Macron : "pouvoir fêter Noël en famille" Le président de la République a indiqué qu'il gardait "l'espoir de célébrer en famille Noël et les fêtes de fin d'année"; sans pour autant assurer que la situation sanitaire le permette.

20:34 - Des différences par rapport au mois de mars, a précisé Emmanuel Macron "Je sais la lassitude et cette impression d'un jour sans fin qui tous nous gagne", a déclaré Emmanuel Macron qui a bien insisté sur un point : le nouveau confinement sera plus souple qu'en mars, avec la possibilité de se rendre à son travail sauf si le télétravail est possible et l'ouverture des écoles. Davantage de dérogations seront donc prévues.