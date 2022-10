"Emmanuel Macron sur France 2 : sur la pénurie d'essence, Poutine ou l'Ukraine... Ce qu'il faut retenir"

DISCOURS MACRON. Emmanuel Macron était le premier invité de la nouvelle émission politique de France 2, L'Événement, le 12 octobre 2022. Il s'est longuement exprimé sur la guerre en Ukraine et a eu un mot sur la pénurie d'essence.

[Mis à jour le 13 octobre 2022 à 11h01] Après plusieurs semaines de discrétion, Emmanuel Macron a renoué avec les longs entretiens qu'il affectionne tant. Pendant une heure d'interview, le mercredi 12 octobre, le président de la République a répondu aux questions de Caroline Roux dans le premier numéro de l'émission politique de France 2, L'Événement. Le chef de l'Etat a fait le tour des sujets internationaux en se penchant longuement sur la guerre en Ukraine. Le conflit qui secoue l'est de l'Europe depuis plus de sept mois était annoncé comme le sujet principal des discussions et pour cause, Emmanuel Macron n'avait pas explicité sa pensée ou sa politique vis-à-vis de la Russie de Vladimir Poutine depuis quelques semaines. C'est chose faite puisque le chef de l'Etat a accusé son homologue russe d'avoir "déclenché une guerre de manière unilatérale contre un pays voisin [et] mis en danger tout un peuple et le continent". Mais celui qui s'est positionné durant les premiers mois de la guerre comme un médiateur entre Kiev et Moscou n'a pas pu se contenter de rejeter la faute sur l'un des belligérants et a appelé, une nouvelle fois, son Vladimir Poutine à "cesser cette guerre, respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine et revenir autour de la table des discussions." A noter qu'à cette table aussi bien la Russie que l'Ukraine refusent de s'asseoir. Emmanuel Macron n'a pas pu s'étendre sur le conflit en Ukraine sans être interrogé sur l'épineuse question de la menace nucléaire. Sujet sur lequel il a préféré botter en touche tout en ajoutant une pincée de dissuasion dans son discours.

Si l'interview d'Emmanuel Macron sur France 2 était essentiellement dédiée à l'Ukraine, d'autres sujets de l'actualité internationale se sont invités dans les échanges notamment les manifestations qui continuent de gonfler en Iran ou le soutien de la France à l'Arménie dans ses affrontements contre l'Azerbaïdjan. Mais ce sont surtout les déclarations du chef de l'Etat sur la pénurie d'essence, hors du cadre prévu par l'interview, qui ont retenu l'attention.

Face à la pénurie d'essence, Macron appelle à la "responsabilité" des syndicats

Emmanuel Macron s'est bien gardé de faire des annonces sur le sujet brûlant des grèves dans les raffineries et de la pénurie d'essence mais il a estimé que des améliorations dans les stations-service seraient visibles "dans le courant de la semaine qui vient" grâce à la réquisition d'employés pour faire tourner une raffinerie d'Esso. Le président de la République a toutefois pris le parti des automobilistes qui subissent de plein fouet les conséquences de la grève et a critiqué le comportement des syndicats : "Que la CGT permette au pays de fonctionner". Il a appelé à la "responsabilité" des syndicats mais aussi des dirigeants des sociétés pétrolières, les invitants à se remettre autour de la table : "Je suis pour la négociation, pas pour le blocage." Reste que si le dialogue, déjà difficile, n'aboutit pas Emmanuel Macron n'exclut pas de recourir à de nouvelles réquisitions.

Emmanuel Macron face à Vladimir Poutine

Vladimir Poutine est responsable du conflit militaire en Ukraine selon Emmanuel Macron qui a dénoncé durant l'entretien sur France 2 les récentes salves de frappes aériennes lancées sur Kiev et leur but : "L'objectif de la Russie, ces derniers jours, très clairement, c'est de [...] briser la résistance ukrainienne." Une volonté de guerre que le chef de l'Etat pointe du doigt mais à laquelle il veut répondre par le dialogue. "À chaque fois que ce sera nécessaire, je parlerai à Vladimir Poutine", a-t-il réaffirmé malgré les critiques que ses précédents échanges avec le maître du Kremlin lui ont valu. Le président de la République défend encore le dialogue entre les deux pays : "À un moment donné, j'espère le plus tôt possible, il faudra que toutes les parties prenantes reviennent à une table de discussions" ajoutant que "négocier, ça ne veut pas dire renoncer" à l'adresse de l'Ukraine.

Macron s'essaye à la dissuasion nucléaire

Emmanuel Macron a aussi mis son homologue russe en garde à propos de l'arme nucléaire dans les premières minutes de l'entretien. Face à Moscou qui a brandi son arsenal nucléaire à tire-larigot, le chef d'Etat a rappelé que la France est aussi dotée de l'arme atomique et a prévenu qu'en la matière : "Moins on en parle, plus on est crédibles". "On doit faire que ce conflit ne s'étende ni géographiquement, ni verticalement, par l'emploi d'armes chimiques ou nucléaires qui en changeraient la nature", a-t-il pris soin d'ajouter.

Emmanuel Macron confirme le soutien militaire français à l'Ukraine

Après avoir invité les deux pays à privilégier les négociations aux escalades militaires, Emmanuel Macron a confirmé le positionnement français dans ce conflit : "On va continuer et intensifier la même logique [...] Nous soutenons l'Ukraine dans sa résistance sans participer à la guerre." Cette aide passe par l'envoi d'équipements défensifs comme "des radars et des systèmes avec des missiles antiaériens" qui serviront à la protection contre "des attaques de drones et des attaques de missiles" et dont la réception par Kiev est prévue "dans les prochaines semaines". Le chef des armées a aussi confirmé la prochaine livraison de six canons d'artillerie Caesar supplémentaires normalement destinés au Danemark.

Macron prend position sur l'Iran et l'Arménie

Derniers sujets au volet international : les manifestations en Iran et les affrontements entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. En ce qui concerne la révolution qui semble se préparer en Iran après le décès de Mahsa Amini, Emmanuel Macron a assuré que "la France condamne les répressions menées par le régime iranien et nous nous tenons aux côtés de ces femmes" qui militent pour leur droit et leur liberté. Il explique toutefois que la France ne peut et ne doit intervenir dans les événements iraniens : "Aujourd'hui, ce qui se passe en Iran, il faut le défendre, le dire, le soutenir. Nous ne pouvons pas nous y substituer".

Quant à l'Arménie où les affrontements avec l'Azerbaïdjan pour la région du Haut-Karabagh font toujours rage, le chef de l'Etat a promis que "nous ne lâcherons pas les Arméniennes et les Arméniens" en rappelant la participation de la France dans les négociations entre les deux belligérants à Prague. Il a aussi pointé le rôle de la Russie dans ce conflit aux côtés de l'Azerbaïdjan et dénoncé une "manœuvre de déstabilisation qui, dans le Caucase, cherche à créer le désordre pour tous nous affaiblir et nous diviser".

Une autre interview le 26 octobre prochain

Le 26 octobre 2022, Emmanuel Macron sera à nouveau l'invité de l'émission L'Évènement. Cette fois-ci, la direction de la télévision publique a indiqué que l'interview portera sur "les grands enjeux de politique intérieure". Face à Caroline Roux, le président de la République reviendra sur tous les sujets brûlants de la rentrée politique. Le chef de l'État devrait aborder les questions des réformes engagées par le gouvernement, et notamment celle des retraites. La réforme de l'assurance-chômage, adoptée en première lecture par les députés ce mardi 11 octobre 2022, sera également au programme de cette émission attendue le 26 octobre prochain.

Emmanuel Macron pourrait également être interrogé sur une potentielle utilisation de l'article 49.3 pour faire passer, sans passer par le vote, le budget de l'année 2023 à l'Assemblée nationale. La majorité se prépare, de son côté cette éventualité. Après Emmanuel Macron, les principaux leaders politiques devraient participer à ce nouveau format dans les prochaines semaines.