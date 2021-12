Interview de Macron : sur TF1 ce mercredi pour parler "échecs, réussites", Covid et... sa candidature ?

MACRON. Le chef de l'Etat s'exprime ce mercredi 15 décembre, sur TF1, dans une grande émission en prime time. Emmanuel Macron tiendra un discours de pédagogie sur son quinquennat qui s'achève, il sera interrogé sur ses ambitions pour 2022.

Discours du 12 juillet Emmanuel Macron ne souhaite pas attendre les voeux de fin d'année pour s'adresser directement aux Français. Et le président veut une communication offensive, de confrontation : pas de nouveau discours solennel, mais une grande interview, sur TF1 et LCI, face à deux journalistes conviés au palais de la présidence. Ce sera donc une grande interview, ce mercredi 15 décembre 2021, à 21h, à Audrey Crespo-Mara et Darius Rochebin. Les deux chaînes annoncent un "entretien événement", en donnant brièvement le ton de ce qui nous attend : "La crise sanitaire, son quinquennat, ses réussites, ses échecs, sa vision de l'avenir... Le président de la République répondra depuis l'Élysée aux questions que se posent les Français". Macron sur TF1 mercredi 15 décembre, pour des annonces de restrictions sur le Covid ? De quoi va parler le chef de l'Etat sur TF1 ce mercredi ? Il sera question, évidemment, de la gestion de la crise sanitaire qui est au coeur des préoccupations en cette fin d'année, alors que le taux d'incidence épidémique dépasses les 500 cas pour 100 000 habitants, et que les hôpitaux font face à des surcharges dans plusieurs services. Emmanuel Macron appellera très vraisemblablement les Français à la prudence, au respect des gestes barrière et à éviter les rassemblements à risque durant les fêtes. Des annonces sur de nouvelles mesures de freinage de l'épidémie ne sont pas à exclure, mais pour l'heure, l'exécutif n'envisage pas d'instaurer des restrictions de type couvre-feu, confinement ou limitation de déplacement, comme l'a fait savoir Olivier Véran le 12 décembre au Parisien. Sur TF1 pour se déclarer candidat à la présidentielle 2022 ? Il n'est pas vraiment utile pour le président de faire connaître ses ambitions pour la prochaine présidentielle, tant il semble naturel pour la majorité qu'il se présente à nouveau, pour une 2e mandat. Emmanuel Macron n'a par ailleurs aucun intérêt à endosser le costume du candidat dès lors qu'il préside le pays et qu'il entend porter d'ultimes réformes. Il sera question de l'agenda de son gouvernement, des derniers grands axes de son quinquennat. Mais ce grand entretien aura une dimension particulièrement politique à 4 mois du premier tour, alors que la campagne présidentielle est déjà lancée. En parlant des ses "échecs", de ses "réussites", Emmanuel Macron sera déjà dans la présentation de son bilan, avec comme objectif de convaincre les Français que le cap fixé est le bon.

Jeudi 9 décembre 2021, Emmanuel Macron organisait une conférence de presse pour introduire la présidence française au Conseil de l'Union européenne, qui commence le 1er janvier 2022, pour une durée de six mois. Souhaitant que l'Europe devienne "un grand continent d'innovation, de production et de création d'emplois", défendant aussi une Europe plus politique, Emmanuel Macron a annoncé sa volonté de mettre en place un service civique européen pour les moins de 25 ans, une forme de salaire minimum européen et une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne, entre autres. Il a aussi évoqué une réforme de l'espace Schengen et de nouveaux mécanismes de protection des frontières.

Emmanuel Macron a tenu à s'adresser aux Français mardi, comme il s'y était engagé, pour faire le point sur la situation sanitaire. Il a donc salué dans son discours les efforts de tous, mis en garde contre le début de la 5e vague de Covid en Europe, avec une mesure forte et concrète : les plus de 65 ans doivent se faire administrer une 3e dose de vaccin pour sauvegarder leur pass sanitaire. Emmanuel Macron a ensuite pris le temps de développer sa vision de l'avenir du pays, laissant entendre qu'il sera sera candidat en 2022 : nécessité de mener une réforme des retraites, mais pas avant la fin du quinquennat, renforcement de l'UE, volonté de construire de centrales nucléaires nouvelles, d'accéder au plein emploi en France. Et encore une fois des annonces concrètes : davantage de contrôles sur les chômeurs, de nouvelles règles d'indemnisation pour les demandeurs d'emploi. Voici les principales annonces d'Emmanuel Macron :

Sur le Covid, Emmanuel Macron a confirmé que la 3e dose de vaccin sera nécessaire pour le prolongement du pass sanitaire chez les plus de 65 ans et les personnes atteintes de comorbidités après le 15 décembre. Le chef de l'Etat a aussi annoncé une campagne de rappel courant décembre pour les 50-64 ans. "Nous n'en avons pas terminé avec la pandémie", a lancé Emmanuel Macron, exhortant les 6 millions de Français toujours pas vaccinés à le faire. Le prêt garanti par l'Etat sera quant à lui prolongé jusqu'à juin 2022.

Sur les retraites, la réforme sera bien repoussée a confirmé Emmanuel Macron. Le président de la République a expliqué que "les conditions ne sont pas réunies pour lancer la réforme des retraites", mentionnant "la situation sanitaire" et "le souhait unanime exprimé par les organisations syndicales de concentrer les efforts sur le besoin de concorde". Emmanuel Macron a tout de même appelé tout de même à lancer un "débat démocratique ès 2022", avant l'élection présidentielle, pour "prendre des décisions claires". Et il indique qu'"à [s]es yeux, il faudra travailler plus longtemps, harmoniser le régime public et privé".

Sur le chômage, Emmanuel Macron a exprimé dans son allocution son souhait de ne "pas viser 7% de chômage, mais bien le plein emploi". Il a confirmé l'entrée en vigueur d'un des derniers volets de la réforme de l'assurance chômage : "A partir du 1er décembre, une nouvelle étape va s'engager. Il faudra travailler au moins six mois dans les deux dernières années pour être indemnisé", a-t-il annoncé. Une durée qui est aujourd'hui de quatre mois. "Les demandeurs d'emploi qui ne démontreront pas une recherche active d'emploi verront leurs allocations suspendues", a-t-il aussi rappelé.

Sur le nucléaire, Emmanuel Macron a indiqué qu'il entendait "continuer de développer les énergies renouvelables" mais aussi "relancer la construction de réacteurs nucléaires". Le tout dans le but d'être "à la hauteur de nos engagements au moment de la COP26" autrement dit d'"atteindre en 2050 la neutralité carbone" et de "garantir l'indépendance énergétique de la France". Le développement de "petits réacteurs modulaires" avait déjà été annoncé via le plan d'investissement France 2030.

Sur l'Union européenne, dont la France prendra la présidence tournante en janvier pour six mois, Emmanuel Macron s'est posé en europhile convaincu. "Sans l'UE nous n'aurons pas pu disposer si vite du vaccin. Nos partenaires ne sont pas des étrangers. Nos voisins sont confrontés aux mêmes vagues que nous connaissons", a-t-il estimé. Il a donné trois grands axes à cette présidence : "protéger nos frontières extérieures", "réguler les géants du numérique", "bâtir une stratégie crédible pour baisser nos émissions de Co2".

Une pique à Eric Zemmour à la fin de son discours ? Face "à la soumission, aux dogmes, aux obscurantismes, au retour du nationalisme", le chef de l'Etat a opposé une France qui "embrasse l'avenir" et continue "d'assumer sa part d'universel". Comme une réponse, sans le nommer, au presque-candidat de la droite radicale qu'il pourrait affronter lors d'un second tour en mai prochain selon les sondages. "Croyons en nous, nous le méritons", a conclu le chef de l'Etat, à la toute fin de son allocution.

Le 12 juillet 2021, Emmanuel Macron s'est une nouvelle fois adressé aux Français, dans un cadre particulier. C'est depuis le Grand Palais éphémère, avec la Tour Eiffel en fond, que le chef de l'Etat s'est exprimé. Voici ce qu'il fallait en retenir :