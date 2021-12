Interview de Macron sur TF1 : pas de restrictions pas de candidature... Mais alors, quelles annonces ?

MACRON. Ce mercredi 15 décembre, Emmanuel Macron s'exprime dans une interview accordée à TF1 et LCI. Cet entretien, enregistré il y a plusieurs jours déjà, est plus politique que hiératique.

Annonces du 9 novembre Une interview, mais une interview enregistrée. Emmanuel Macron veut bien fluidifier sa communication et cesser de recourir aux grands discours solennels, mais pas question de rendre l'exercice plus compliqué que nécessaire. Ce mercredi, TF1 diffuse un "entretien événement", à partir de 21h05 : il s'agit d'une interview, menée par les deux journalistes Audrey Crespo-Mara et Darius Rochebin, invités par le chef de l'Etat à l'Elysée. Mais qu'on ne s'y trompe pas, cet entretien a déjà eu lieu, il a été enregistré dimanche dernier, nous assisterons donc tous à la diffusion de la vidéo, conservée en lieu sûr dans la tour de TF1, et dont le contenu n'a pour l'heure par fuité. TF1 a tout de même fait savoir aux médias que la durée du créneau télévisuel était d'1h45. Seuls les journalistes et les responsables de l'information du groupe TF1 savent ce que le président de la République a annoncé dans cette interview. Et le services de communication de la première chaîne ont résumé cela en une ligne : "La crise sanitaire, son quinquennat, ses réussites, ses échecs, sa vision de l'avenir... Le président de la République répondra depuis l'Élysée aux questions que se posent les Français". Chacun jugera de l'emploi du futur dans le communiqué de presse. Macron sur TF1 mercredi 15 décembre : pas annonces de restrictions sur le Covid De quoi a parlé le chef de l'Etat sur TF1 aux journalistes ? Il est évidemment question, dans cette interview, de la gestion de la crise sanitaire qui est au coeur des préoccupations en cette fin d'année, alors que le taux d'incidence épidémique dépasses les 500 cas pour 100 000 habitants, et que les hôpitaux font face à des surcharges dans plusieurs services. Emmanuel Macron doit appeler les Français à la prudence, au respect des gestes barrière et à éviter les rassemblements à risque durant les fêtes. L'entretien a été enregistré après que le Conseil scientifique a transmis à l'Elysée son dernier avis, le 8 décembre. Dans celui-ci, les experts demandent aux pouvoirs publics de restreindre l'accès aux grands rassemblements en recourant si besoin au pass sanitaire et aux jauges (ce qui a été fait pour les discothèques). Le Conseil scientifique demande aussi aux Français - même vaccinés - de bien recourir aux tests antigéniques avant de retrouver ses proches. La situation sanitaire évolue au fil des jours et Gabriel Attal, le porte parole du gouvernement, comme le Premier ministre ont indiqué ce début de semaine qu'il n'y aurait pas, sauf revirement majeur lié à un événement soudain, de nouvelles restrictions avant la fin de l'année : l'interview d'Emmanuel Macron ne contient donc pas d'annonces de ce type, cela est de l'ordre de l'évidence. De nouvelles mesures de freinage de l'épidémie ne sont pas à exclure pour l'avenir, mais pour l'heure, l'exécutif n'envisage pas d'instaurer couvre-feu, confinement ou limitation de déplacement, comme l'a fait savoir Olivier Véran le 12 décembre au Parisien. Sur TF1 pour se déclarer candidat à la présidentielle 2022 ? Il n'est pas vraiment utile pour le président de faire connaître ses ambitions pour la prochaine présidentielle, tant il semble naturel pour la majorité qu'il se présente à nouveau, pour une 2e mandat. Emmanuel Macron n'a par ailleurs aucun intérêt à endosser le costume du candidat dès lors qu'il préside le pays et qu'il entend porter d'ultimes réformes. Dans cet interview donnée à TF1, il est donc avant tout question de l'agenda de son gouvernement, des derniers grands axes de son quinquennat. Mais ce grand entretien prend une dimension particulièrement politique à 4 mois du premier tour, alors que la campagne présidentielle est déjà lancée. En parlant des ses "échecs", de ses "réussites", Emmanuel Macron sera déjà dans la présentation de son bilan, avec comme objectif de convaincre les Français que le cap fixé est le bon. Difficile de ne pas voir dans cet interview les prémisses d'une nouvelle campagne pour Emmanuel Macron. Et c'est pour cette raison que le chef de l'Etat est enjoint par ses rivaux à l'élection présidentielle 2022 à "clarifier ses positions". Valérie Pécresse, la candidate LR à l'élection d'avril a même saisi le CSA pour demander davantage d'équité de temps de parole. "On ne peut pas avoir un président candidat qui se fait ouvrir les chaînes de télévision à la demande et qui, pendant des heures, fait sa campagne alors même que ses adversaires doivent se contenter de 5 minutes de duplex pour lui répondre", s'est justifié la présidente de la région Île-de-France sur BFMTV le 13 décembre.

Jeudi 9 décembre 2021, Emmanuel Macron organisait une conférence de presse pour introduire la présidence française au Conseil de l'Union européenne, qui commence le 1er janvier 2022, pour une durée de six mois. Souhaitant que l'Europe devienne "un grand continent d'innovation, de production et de création d'emplois", défendant aussi une Europe plus politique, Emmanuel Macron a annoncé sa volonté de mettre en place un service civique européen pour les moins de 25 ans, une forme de salaire minimum européen et une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne, entre autres. Il a aussi évoqué une réforme de l'espace Schengen et de nouveaux mécanismes de protection des frontières.

Emmanuel Macron a tenu à s'adresser aux Français mardi, comme il s'y était engagé, pour faire le point sur la situation sanitaire. Il a donc salué dans son discours les efforts de tous, mis en garde contre le début de la 5e vague de Covid en Europe, avec une mesure forte et concrète : les plus de 65 ans doivent se faire administrer une 3e dose de vaccin pour sauvegarder leur pass sanitaire. Emmanuel Macron a ensuite pris le temps de développer sa vision de l'avenir du pays, laissant entendre qu'il sera sera candidat en 2022 : nécessité de mener une réforme des retraites, mais pas avant la fin du quinquennat, renforcement de l'UE, volonté de construire de centrales nucléaires nouvelles, d'accéder au plein emploi en France. Et encore une fois des annonces concrètes : davantage de contrôles sur les chômeurs, de nouvelles règles d'indemnisation pour les demandeurs d'emploi.