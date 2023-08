Macron va-t-il annoncer de nouvelles mesures ? 12h de discussions avec l'opposition, et maintenant ?

Emmanuel Macron a reçu, mercredi 30 août à Saint-Denis, les chefs de partis dans le cadre de son "initiative politique d'ampleur". Mais le président ne s'est pas engagé sur des réformes ou mesures de poids.

Les chefs de partis se sont réunis autour d'Emmanuel Macron, ce mercredi 30 août, à l'occasion du projet du président d' "initiative politique d'ampleur". À l'école de la Légion d'honneur à Saint-Denis, les femmes et hommes politiques, chefs de toutes les "forces politiques représentées au Parlement", ont travaillé à l'émergence de mesures pouvant faire consensus.

Au programme des discussions qui ont été menées : "la situation internationale", "la cohésion de la Nation", "l'efficacité" de "notre action publique", "la place de l'école" et des questionnements autour du "pouvoir d'achat et d'inégalité" et "d'intégration". À travers cette "initiative politique d'ampleur", le chef de l'État a laissé entendre qu'il pouvait être ouvert à un référendum à l'issu de ces tables rondes, "et pourquoi pas même un préférendum (...) qui est un concept qui nous permettrait de tester plusieurs sujets à la fois au cours d'un même référendum", avait affirmé Olivier Véran.

Des annonces d'Emmanuel Macron à venir ?

Ce jeudi 31 août, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a indiqué qu'il ne fallait se méprendre sur cette initiative : pour l'exécutif, il s'agissait "de consultations", pas de "programmation de réformes à venir". "Le président a indiqué ce qu'il voulait porter, il a écouté les représentants de l'opposition, il va y avoir un retour, de nouveaux échanges", a-t-il dit ce jeudi sur France Info. Olivier Véran a aussi qualifié ces rencontres d'"historiques" : "Des gens qui ne se parlent pas, qui ne s'entendent pas, qui ne se comprennent pas, qui ne pensent pas la même chose, ont décidé de se parler à huis clos, ont décidé d'échanger, ont décidé de partager désaccords et désaccords, et ce, jusqu'au milieu de la nuit", a-t-il dit.

A noter que ces "rencontres de Saint-Denis", nom donné à cette réunion entre Emmanuel Macron et les chefs des partis politiques présents au Parlement, se sont faites dans la plus grande discrétion. Ni les conseillers des politiques, ni les téléphones portables n'avaient été autorisés à entrer dans la salle de réunion. Quant à la presse, elle n'a pas pu aller plus loin que devant le perron de la maison d'éducation de la Légion d'honneur.

C'est donc lorsque les chefs de partis sont sortis des salles de réunion, qu'ont été présentés, par les principaux intéressés, les premières conclusions. Voici les premières réactions :

Eric Ciotti - LR : "Il n'y a pas eu d'annonces particulières. Il y a eu trois grandes thématiques : une sur l'international, une sur la réforme des institutions, l'autre sur les tensions qui ont traversé le pays. On verra sur quoi cela débouche. J'ai une forme de scepticisme. J'espère que cela ne sera pas qu'une opération de communication". Après cette réunion, "au pire il ne se passera rien, au mieux quelques propositions vont prospérer, celles que nous avons faites, celles que j'ai portées notamment sur un recours au référendum de façon beaucoup plus fréquente"

Manuel Bompard - LFI : "Un président hors sol sans réponse face aux priorités de la rentrée. Le référendum sur la retraite à 64 ans, c'est non. Le blocage des prix, c'est non. L'indexation des salaires sur l'inflation, c'est non. L'allocation pour les jeunes, c'est non".

Marine Tondelier - EELV : "On est venus, On a vu, On a été déçus. Le vivant s'effondre. La planète devient progressivement inhabitable. Et ces 12h de discussion m'ont paru en décalage total avec l'urgence environnementale et sociale".

Olivier Faure - PS : "Cela s'est fait de manière très civilisée et en même temps très franche"

Fabien Roussel - PC : "Se parler c'est déjà une bonne chose. J'ai proposé une indexation des salaires sur l'inflation. Le président a dit non. Je le regrette fortement. [...] Il y a des sujets où nous avons des points de désaccord. Je ne vois pas comment nous les dépasserons, laissons la démocratie et les Français s'exprimer".

Jordan Bardelle - RN : "Il n'y a pas de conclusion pour l'instant. [...] Je lui ai dit ce que j'avais sur le cœur, il faudra voir quelles suites le président souhaite donner, j'espère lui faire prendre conscience que le pays ne peut plus continuer dans cette direction"

Le porte-parole du gouvernement a de son côté fait savoir à l'issue du Conseil des ministres, que se teindrait un séminaire gouvernemental le 6 septembre 2023 pour assurer le suivi de l'initiative politique et des propositions issues de la réunion du 30 août ainsi que "pour aborder les enjeux sur le fond mais aussi d'un point de vue de la méthode".

Des mesures concrètes désormais ?

Emmanuel Macron a validé une proposition venant de la gauche : la création d'une "conférence sociale", portant "sur les carrières et les branches situées sous le salaire minimum", l'information a été confirmée à l'AFP par l'entourage du chef de l'Etat. C'est la seule piste de travail concrète, issu des discussions, à ce stade.

Les chefs de l'opposition ne manquaient pas de propositions à faire à l'exécutif, mais conscients des clivages et au vu des échanges difficiles entre eux et la majorité, beaucoup ont demandé des référendums. La droite et l'extrême droite, représentées respectivement par Eric Ciotti et Jordan Bardella, avaient en ligne de mire la politique migratoire, et souhaitaient que cette dernière soit soumise à référendum.

A gauche, la Nupes réclame la consultation des Français sur un tout autre sujet : un référendum sur la réforme des retraites, seulement quelques mois après son adoption et alors que le projet de loi doit prendre effet le vendredi 1er septembre 2023. LFI, le PS, EELV et le PCF estiment que c'est là "le seul projet de référendum qu'attendent les Françaises et les Français". L'opposition des citoyens à cette réforme s'était manifesté dans les rues pendant plusieurs mois avant l'adoption forcée du texte par le 49.3.