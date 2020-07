Florence Parly : pourquoi sa nomination à Matignon est possible

Le nom de Florence Parly, actuelle ministre des Armées, revient très régulièrement parmi les potentiels successeurs d'Edouard Philippe, si le Premier ministre venait à être débarqué...

Après la lourde défaite du parti présidentiel aux élections municipales, place donc au remaniement, que l'on annonce d'ampleur et à même d'incarner la nouvelle ère qui doit mener Emmanuel Macron à 2022. Prévu pour la fin de semaine, voire le début de la prochaine, ce changement d'équipe gouvernementale fait encore l'objet d'intenses tractations, au sommet desquelles se trouve une question : Edouard Philippe va-t-il garder sa place de Premier ministre ? A en croire les chuchotements glissés par des proches du pouvoir un peu partout dans la presse, les chances de voir le Normand rester à Matignon sont aussi élevées que celles qui le donnent partant. Du 50-50, en somme.

Les prétendants à cette éventuelle place vacante, déclarés ou pas, sont nombreux - qu'ils soient déjà au gouvernement ou non -, mais un nom se détache : Florence Parly, pas vraiment la plus célèbre des ministres, mais assurément celle qui coche un certain nombre de cases pour rejoindre la rue de Varenne. Le fait de placer une femme à ses côtés constituerait indéniablement un signal fort envoyé par Emmanuel Macron, puisque jusqu'à présent, Edith Cresson, le temps d'une dizaine de mois au début des années 1990, reste la seule Première ministre de l'histoire.

"Elle est aussi compétente qu'Édouard Philippe"

Le chef de l'Etat n'en avait d'ailleurs pas fait un secret peu de temps avant la présidentielle de 2017, nommer une femme à Matignon faisait partie de ses souhaits, même s'il assurait à l'époque ne pas vouloir "choisir un Premier ministre parce que c'est une femme". Jugée apte pour la fonction par ses pairs - "elle est aussi compétente qu'Édouard Philippe", estime un ministre cité par L'Opinion -, de gauche... Florence Parly pourrait incarner un virage social attendu par bon nombre de mécontents de la politique du chef de l'Etat, à qui l'on prête par ailleurs une très grande estime à l'égard de celle qui a occupé des hauts postes chez Air France et à la SNCF.

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Ces dernières heures, les signes encourageants pour l'actuelle ministre des Armées, 57 ans, se sont intensifiés. Selon des informations relayées par LCI, l'ancienne secrétaire d'Etat au Budget de Lionel Jospin aurait les faveurs des députés de la majorité en cas de départ d'Edouard Philippe. Un soutien fort et collectif sur lequel Emmanuel Macron ne peut assurément pas fermer les yeux.