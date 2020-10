Sophie Petronin libérée, de retour en France et accueillie par Emmanuel Macron

L'humanitaire Sophie Pétronin est attendue à la mi-journée en France après avoir été libérée jeudi 8 octobre dans la soirée. Trois autres otages ont aussi été délivrés.

[Mis à jour le 9 octobre 2020 à 11h33] "Je suis en pleine forme". Tels sont les mots de Sophie Pétronin, la dernière otage française retenue dans le monde. Elle a été libérée le jeudi 8 octobre après quatre années de captivité au Mali. Cette information a été confirmée par la présidence malienne. L'humanitaire de 75 ans a rejoint l'aéroport de Senou-Bamako dans la nuit, en présence de trois autres otages. L'opposant parlementaire malien Soumaïla Cissé enlevé au mois de mars ainsi que deux Italiens du nom de Nicola Chiacchio et Pier Luigi Maccalli ont aussi été libérés.

La septuagénaire avait été enlevée le 24 décembre 2016 à Gao, dans le nord du Mali, alors qu'elle y vivait et y dirigeait l'ONG "Association d'Aide à Gao", destinée aux enfants. Sophie Pétronin a immédiatement dit vouloir retourner dans cette région pour voir l'état de son organisation, que son assistant a pris en charge depuis le début de sa captivité. "Je vais aller en France, en Suisse et après je vais revenir voir un peu ce qui se passe ici. J'ai pris l'engagement pour les enfants, ça fait presque quatre ans que je n'ai pas vu comment se déroulent les programmes", a t-elle affirmé lors d'une rencontre avec des journalistes à l'ambassade de France à Bamako.

Le fils de Sophie Pétronin "n'a rien lâché"

À son arrivée dans la capitale du Mali, Sophie Pétronin a retrouvé son fils Sébastien Chadaud-Pétronin. Le neveu de la franco-suisse, Lionel Granouillac, a décrit sur franceinfo que cette libération était "surtout la réussite d'un combat mené par son fils, qui sans relâche, parfois accompagné, parfois seul, n'a rien lâché". Sébastien Chadaud-Petronin a quelque peu refroidi les ardeurs de sa mère. "Attends-toi à ce que je cadre certaines choses, tu n'iras pas où tu veux", lui a-t-il lancé. Sophie Pétronin est attendue en France à 12h30 ce vendredi, elle doit atterrir à la base aérienne de Villacoublay, dans les Yvelynes. Le président de la République Emmanuel Macron sera présent à son arrivée sur le territoire français, après avoir annoncé sur Twitter avoir conversé par téléphone avec cette dernière, aux alentours de minuit.

Je viens déchanger quelques mots par téléphone avec Sophie Pétronin. Quelle joie davoir entendu sa voix et de savoir quelle est maintenant en sécurité ! Je laccueillerai à son retour en France demain. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 8, 2020

Depuis plusieurs jours, la libération de Sophie Pétronin, détenue par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM), un groupe terroriste affilié à Al-Qaïda, semblait possible. Son neveu Lionel Granouillac l'avait évoquée sur BFMTV et dans l'émission de France 5 intitulée C à vous, mardi 6 octobre. Le fils de la travailleuse humanitaire, Sébastien Chadaud, avait indiqué au Parisien que "ça [sentait] bon" avec prudence. Il a ensuite pris l'avion en direction de Bamako pour pouvoir retrouver sa mère. Les circonstances de la libération de l'ancienne otage n'ont pas été communiquées par l'Élysée. Cependant, un responsable de la médiation a anonymement fait part à l'AFP en début de semaine des conditions pour que Sophie Pétronin soit délivrée : "dans le cadre de négociations pour obtenir la libération de Soumaïla Cissé et de Sophie Pétronin, plus d'une centaine de prisonniers jihadistes ont été libérés ce week-end sur le territoire malien". Cette information a été confirmée par un responsable des services de sécurité maliens, selon le Parisien.

Son dernier signe de vie datait de 2018

La Française Sophie Pétronin était la dernière otage détenue dans le monde. Elle avait été enlevée le 24 décembre 2016 par des hommes armés à Gao au Mali, son lieu de résidence depuis le début des années 2000. Le parquet de Paris avait ouvert une enquête pour enlèvement et séquestration en bande organisée. Sophie Pétronin avait fait une apparition à la mi-juin 2018 dans une vidéo où elle en appelait à l'intervention d'Emmanuel Macron, avant de ne plus donner de nouvelles. Pendant le confinement, son fils avait été convoqué par les autorités françaises afin qu'il se rende au quai d'Orsay. Lors de ce déplacement, Sébastien Chadaud-Pétronin avait eu connaissance que l'État français avait une preuve de vie récente de sa mère, qui datait du début du mois de mars 2020.