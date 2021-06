"DIRECT. Élections régionales 2021 : les résultats définitifs, les réactions, les analyses"

RESULTAT ELECTION 2021. Que faut-il retenir du 2e tour des régionales 2021 ? Le RN et LREM n'atteignent pas leurs objectifs, la droite et le PS sortent confortés. Retrouvez tous les résultats des élections régionales, région par région, ville par ville.

10:00 - Pour Xavier Bertrand, la présidentielle est maintenant un "match à trois" Réélu ce dimanche 27 juin à la tête des Hauts-de-France lors des régionales 2021, Xavier Bertrand estime avoir prouvé qu'il est un "meilleur rempart" contre le RN qu'Emmanuel Macron. Candidat déclaré à la présidentielle, l'élu s’est confié aux Échos sur la campagne à venir, ses concurrents à droite et ce qu'il veut prouver. Il participera ce lundi au lancement d'une nouvelle usine de batteries électriques à Douai avec Emmanuel Macron. Comme les contre-performances de l'extrême droite et du parti du chef de l'État s'étendent à presque toute la France, Xavier Bertrand l'assure dans les colonnes du média : "Maintenant, tout le monde a compris que la présidentielle est désormais un match à trois. Le match à deux a du plomb dans l'aile : Marine Le Pen engueule ses électeurs - c'est du jamais-vu - et Emmanuel Macron cherche encore à enjamber le scrutin."

09:30 - Jean-Laurent Felizia appelle Renaud Muselier à la "responsabilité" Jean-Laurent Felizia, tête de liste du Rassemblement écologique et social au premier tour des élections régionales en Paca, était l'invité de France Bleu Provence ce lundi 28 juin. Après s'être désisté au second tour pour faire barrage au Rassemblement national, il se dit "attentif". "Aujourd'hui commence la main tendue que nous a adressée Renaud Muselier entre les deux tours. Nous sommes attentifs aux propositions qu'il pourra nous faire", a-t-il déclaré. Après son désistement à contrecœur entre les deux tours, Renaud Muselier a en effet promis de créer un "comité" afin que la gauche et les écologistes soient représentés au sein du nouveau conseil régional, rapporte France Bleu. "Aujourd'hui commence un autre jour, une région sans la gauche et les écologistes. Il faut que Renaud Muselier soit responsable."



09:08 - Priorité à son programme pour Valérie Pécresse Invitée de BFMTV ce lundi 28 juin, au lendemain de sa victoire en Île-de-France aux régionales, Valérie Pécresse a résumé en style télégraphique, selon Le Parisien : "priorité absolue à mon programme tout de suite, (puis) bâtir le collectif, définir la règle du jeu, le mode de départage et il faudra s’y plier".

08:57 - Valérie Pécresse évoque sa candidature à la présidentielle Valérie Pécresse était l’invitée de BFMTV ce lundi 28 juin. Après sa victoire en Île-de-France aux régionales, elle va "réfléchir pendant l’été, consulter" sur sa possible candidature à la présidentielle. "Les régionales ont desserré l’étau du duel Macron/Le Pen", mais n’ont pas fait émerger "un homme providentiel", a-t-elle déclaré.

08:51 - LREM n'a "pas réussi a s'ancrer localement" admet Roland Lescure Triste score pour la majorité présidentielle, dans la continuité des résultats observés au premier tour. Le parti d'Emmanuel Macron n'a remporté aucune région. Ce matin sur France Inter, le porte-parole de LREM, Roland Lescure a reconnu : "Ce n'est pas un coup gagnant, on est déçu des résultats". Il admet que le parti n'a "pas réussi a s'ancrer localement suffisamment pour peser dans ses élections" mais cherche aussi à le dédouaner en insistant sur "la prime au sortant qui a tout écrasé." Au micro de l'antenne il tient à rappeler l'opposition de deux dynamiques entre les scrutins nationaux et locaux, s'il estime que les élections régionales répondent toujours au clivage gauche/droite d'avant, à l'échelle du pays il y eu "un coup de tonnerre il a quatre ans qui vibre encore"

08:43 - Audrey Pulvar salue "la capacité que nous avons eu à nous unir" en Ile-de-France Audrey Pulvar, candidate du PS en Ile-de-France ralliée à l'union de la gauche derrière Julien Bayou au deuxième tour s'est inclinée avec ses colistiers devant Valérie Pécresse. Mais ce matin sur France Info, l'ancienne journaliste a préféré se concentrer sur le positif du scrutin notamment la formation d'un bloc entre les forces de gauches et les écologistes : "La lecture du scrutin, pour nous, c’est le succès, la capacité que nous avons eu à nous unir". "Nous n’avons pas réussi à mobiliser l’ensemble de nos électeurs. Je vois l’espoir que nous avons levé pour une grande partie du peuple de gauche, l’espoir d’une union. On sait très bien qu’en 2022 la gauche n’a aucune chance d’être qualifiée pour le second tour si elle ne part pas unie" a-t-elle poursuivi laisse apparaître des ambitions pour la gauche lors du prochain rendez-vous électoral, la présidentielle de 2022.

08:32 - "Notre liste a été battue par tout un système coalisé" a regretté Thierry Mariani C'est la douche froide pour le Rassemblement national, le parti de Marine Le Pen revit le scénario des élections régionales de 2015 : plusieurs candidats étaient donnés dans le duo de tête, partageait de gros espoirs de victoire en Provence-Alpes-Côte d'Azur mais aucune région n'a basculé dans le bleu marine. Thierry Mariani accepte difficilement l'issue du scrutin et a annoncé hier soir : "Notre liste a été battue par tout un système coalisé" regrettant la formation tacite d'un front républicain derrière Renaud Muselier. D'ailleurs le président sortant et rival du candidat RN dans ce duel en a pris pour son grade lors du discours de Thierry Mariani qu'il l'a décrit comme : "un candidat qui a vu les trois derniers présidents de la République voler à son secours, un candidat qui a vu la majorité des médias se mobiliser pour sa réélection parfois au mépris des règles les plus élémentaires de la déontologie. Quand on est redevables auprès de tant de cercles de pouvoir, cela ne présage rien de bon pour l'avenir de notre région".