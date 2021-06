"DIRECT. Résultats des régionales : les scores par région, ce qui se profile au 2e tour"

ELECTION. Le résultat des élections régionales 2021 signe un véritable revers pour la République en Marche dans la quasi-totalité des territoires. La droite sort victorieuse de cette élection, le Rassemblement national est plus bas que pouvaient laisser entendre les sondages. Les tractations débutent pour le 2e tour...

Le 2e tour des élections régionales auront lieu dimanche prochain. Les tractation ont débuté dans les différentes régions pour la suite du scrutin. Suivez en direct les dernières infos sur l'élection et sur la configuration qui se profile pour ce second tour.

Les résultats dans les régions sont tous complets ou presque ce lundi matin (consultez le moteur de recherches ci-dessus). Dans le détail, seule la région PACA semble aujourd'hui à la portée du Rassemblement national, avec un Thierry Mariani à 36,38%, contre moins de 32% pour le président LR sortant Renaud Muselier. Le maintien de la liste d'Union de la gauche de Jean-Laurent Felizia est en question. En Ile-de-France, Valérie Pécresse semble en bonne position pour être réélue dimanche prochain, les listes de gauche tentent de trouver un arrangement. Dans les Hauts-de-France, Xavier Bertrand semble lui aussi en passe de réussir son pari, tout comme Laurent Wauquiez en Auvergne-Rhône-Alpes. Les présidents sortants de gauche, Carole Delga et Alain Rousset sont en position favorable pour leur part en Occitanie et en Nouvelle Aquitaine...

Une droite largement en tête, un Rassemblement national plus faible qu'annoncé, une gauche qui résiste et une majorité présidentielle à terre. Les résultats du premier tour des régionales 2021 ont abouti hier soir un équilibre politique proche de celui du "monde d'avant", avec en plus une abstention massive. Plus de 65% des électeurs ne se sont pas déplacés dans leurs bureaux de vote, un record dans l'histoire électorale.

10:24 - Pas d'alliances en vue dans le Grand Est Dans le Grand Est, le premier tour était marqué par les divisions avec notamment deux listes d'union de la gauche : celle d'Eliane Romani et celle d'Aurélie Filippetti. Les candidates n'étaient pas parvenues à se mettre d'accord au premier tour et selon la porte-parole de la liste d'Eliane Romani, les discussions n'ont pas évolué pour le second tour, l'écologiste continuera donc la course avec la même liste. A droite non plus, l'heure n'est pas au rassemblement. Laurent Jacobelli fera la course seul pour le RN tout comme Jean Rottner et Brigitte Klinkert, le président sortant assure depuis le milieu de campagne électorale qu'il n'envisage pas de s'allier à La République en Marche.

10:13 - Les scores de tous les candidats s'abaissent si l'on prend l'abstention en compte L'abstention était le premier parti de France hier et si on la prend en compte dans les calculs des voix, les scores des candidats, même ceux donnés largement en tête perdent jusqu'à une trentaine de points. BFMTV a fait le calcul pour toutes les régions, et par exemple dans les Hauts-de-France, même Xavier Bertrand donné à 41,39% des voix n'arrive qu'à 13,03% chez les électeurs ayant voté, contre 7,67% pour son adversaire du RN, Sébastien Chenu. Le constat est accablant et semblable dans toutes les régions

10:05 - "Une difficulté importante" pour LREM Gérald Darmanin a reconnu sur France 2 la terrible défaite de La République en Marche lors de ses élections. "La majorité présidentielle, comme elle était sortante nulle part et qu’elle voulait entrer partout, a connu en effet une difficulté importante" soulignant que "la démocratie, c’est parfois perdre les élections et ce n’est pas très grave". Il ne montre pour autant pas pessimiste concernant l'élection présidentielle de 2022 et insiste sur la différence que les Français opèrent entre les scrutins : "Les Français sont un peuple politique qui n’est pas idiot. Quand il vote pour les régionales, c’est qu’il vote pour un président de région. Quand il votera pour le président de la République, il choisira le président de la République."

09:58 - François Bonneau lance le jeu des alliances en Centre-Val-de-Loire En Centre-Val de Loire, le président sortant, François Bonneau, cherche à asseoir sa position en tête lors du deuxième tour. Au lendemain des résultats il rappelle que "le Rassemblement national est deuxième et en embuscade". "J’appelle au rassemblement avec nos amis écologistes. J’appelle aussi tous les démocrates, les républicains à se mobiliser" poursuit le socialiste conscient que l'issue des élections déprendra du jeu des alliances. Aleksandar Nikolic de son côté apparaît amer après un scrutin ayant si peu mobilisé : "Je ne sais pas si on peut tirer un enseignement de ce scrutin quand seulement trois électeurs sur dix se sont déplacés. Cela profite aux gens installés, au pouvoir."

09:49 - "Dimanche prochain, votez !" lance Jean Castex Le Premier ministre, Jean Castex, regrette la part immense que représentait les abstentions dans les scrutins d'hier. Sur Twitter, ce matin il appelle les électeurs à se mobiliser dimanche prochain pour rendre leur dimension démocratique aux élections. Faire gagner l’abstention, c’est faire perdre la démocratie.

Nous devons tous, collectivement, la combattre.

Ce n’est pas une formule mais une exigence républicaine.

Aujourd’hui, je lance un appel solennel à tous nos concitoyens, à vous toutes et tous : dimanche prochain, votez ! — Jean Castex (@JeanCASTEX) June 21, 2021

09:36 - Jordan Bardella : "Tout cela a été organisé dans l'amateurisme le plus total" Les élections d'hier sont "un échec démocratique qui concerne l'intégralité des forces politiques. Quand deux tiers des Français ne se déplacent pas c'est que le scrutin n'a pas été suffisamment lisible", analyse Jordan Bardella sur RMC. La tête de liste du Rassemblement national fait toutefois peser la responsabilité de cet échec en partie sur la majorité présidentielle est estimant que "tout cela a été organisé dans l'amateurisme le plus total" et sur les représentants de l'Elysée : "Je pense que c'est la faute des dirigeants qui se sont succédés à la tête de notre pays, qui ont dégouté les gens de la politique [...] qui ont désacralisé la fonction présidentielle. Il ne faut pas s'étonner que les gens se désintéressent de la politique".

09:27 - Thierry Mariani tente de décrédibiliser le "front républicain" Thierry Mariani prêche pour sa paroisse sur France Bleu Provence et estime que la stratégie du retrait des listes pour former un barrage ne répond pas à la définition de sa politique : "La politique, c’est défendre des idées ! Ce ne doit pas être tous se retirer pour éviter que le Rassemblement national passe. Comment voulez-vous que Renaud Muselier applique son programme alors qu’il devra son élection à tout l’arc-en-ciel politique s’il est élu !?"

09:20 - Xavier Bertrand : "La politique doit un peu moins la ramener et un peu plus bosser" Xavier Bertrand nomme clairement les responsables du taux d'abstention "abyssal" observé. Il estime au micro de BFMTV que ce n'est "pas de la faute des électeurs, c’est la faute des politiques, il ne faut surtout pas se tromper. [...] La politique doit un peu moins la ramener et un peu plus bosser". Arrivé en tête, le candidat est revenu sur son score : "On sentait que les gens de la région reconnaissaient, quelle que soit leur sensibilité politique, qu’on avait travaillé pour eux mais je ne pensais vraiment pas (faire ce score)". "Tous ceux qui veulent me rejoindre, qui veulent se rassembler pour faire reculer le FN sont les bienvenus. Je suis pour cette logique de rassemblement, dans la clarté, la cohérence" a-t-il également fait savoir, appelant au rassemblement des forces lors du second tour.

09:14 - Le RN croit en ses chances de victoires au second tour "Nos électeurs ne se sont pas déplacés" regrette Jordan Bardella sur BFMTV. Déçu des scores du premier tour le candidat en Ile-de-France estime toutefois qu'une victoire du parti est possible dans au moins une région : "Nous pouvons remporter la région Paca dimanche. Nous n’avons aucune responsabilité dans la situation actuelle du pays." Le maire RN de Perpignan rejoint cet avis, sur France Info il pense qu'"il peut y avoir des surprises : l'électorat peut se mobiliser au second tour pour nous apporter des victoires qui n'étaient pas prévues par les sondages. Les victoires seront dans notre capacité à mobiliser".

09:06 - La liste LREM se maintient en Bourgogne-Franche-Comté En Bourgogne-Franche-Comté, le candidat de La République en Marche fait savoir qu'il maintient sa liste au second tour après "le refus de la présidente sortante de constituer un arc politique républicain, préférant le sectarisme d’un accord rétréci avec les communistes et les verts". Et d’ajouter : "Nous rejetons bien évidemment les extrémistes de droite". Denis Thuriot fait figure de quatrième homme avec 12% des voix, derrière la socialiste Marie-Guite Dufay, le frontiste Julien Odoul et le républicain Gilles Platret.

08:59 - Le RN moins bon que ce qui était annoncé Le Rassemblement national décrit comme un challenger de taille dans tous les sondages n'enregistrent pas de si bons scores, à part en Provence-Alpes-Côte d'Azur où Thierry Mariani est sorti en tête du premier tour devant Renaud Muselier, mais son avance n'est que de cinq points, moitié moins que ce qui était prédit. Marine Le Pen figurait parmi les plus déçus et s'est exprimé depuis le Pas-de-Calais hier soir : "La distorsion des intentions de vote mesurées par les sondages avec les votes réels n’a qu’une seule explication : nos électeurs ne se sont pas déplacés. C’est pour cela que j’appelle au sursaut tous ceux qui veulent exprimer leur opposition à l’action de ce gouvernement". Selon l'institut de l'Ifop, parmi les électeurs du Rassemblement national de 2017, 73% ne se sont pas mobilisés pour le scrutin régional.

08:50 - Jean-Laurent Félizia n'aura pas le soutien des Verts s'il se maintient La région Provence-Alpes-Côte d'Azur concentre tous les regards une nouvelle fois, la décision du candidat écologiste de se maintenir est loin de faire l'unanimité. Son homologu en Ile-de-France, Julien Bayou a d'ailleurs avancé sur France Info que si la liste de Jean-Laurent Félizia décide de rester en course, "elle n'aura pas le soutien d'Europe-Ecologie-Les Verts. Elle n'aura pas le soutien du PS ou du Parti communiste". "On ne peut pas jouer cette élection aux dés, le risque Rassemblement national est trop élevé juge le candidat francilien. Il n'y a tout simplement pas de sujet : nous ne participerons en rien à la possible victoire du Rassemblement national. Je ne pourrais pas être plus clair. Nous appelons à faire barrage".

08:42 - Sur l'abstention, Gérald Darmanin estime qu'il "faut donner un porte-voix à celui qui n’a pas envie de parler" Un tel niveau d'abstention doit être pris en compte selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Sur le plateau de l'émission de France 2, les 4 Vérités, il estime que voir dans l'abstention "des Français qui n’auraient pas compris la question serait les prendre pour des idiots. Il faut donner un porte-voix à celui qui n’a pas envie de parler". "Il faut écouter les silences" poursuit-il en évoquant un "délitement de la démocratie" lent et profond. Pour beaucoup, la date des scrutins n'était pas propice à une forte participation mais le ministre indique que l'abstention est due à d'autres raisons : "Je ne crois pas que le responsable soit un calendrier, c’est notre classe politique qui est manifestement distendue par rapport aux Français".

08:33 - 66,1% d'abstention, un taux record L'abstention a atteint des records hier, elle a même dépassé les taux annoncés par les instituts de sondage en s'élevant à 66,1%. Qualifié d'"abyssale", de "désastre civique", le chiffre a été déploré par l'ensemble de la classe politique hier. Par endroit le taux d'abstention a grimpé jusqu'à 70% comme dans le Grand Est.

08:24 - Jean-Laurent Félizia : "Je ne reculerai pas" Malgré les appels au désistement de Yannick Jadot (EELV) et Olivier Faure (PS), le candidat de l'union de gauche en Provence-Alpes-Côte d'Azur, Jean-Laurent Félizia a soutenu ce matin sur France Info qu'il "ne reculerai(t) pas". "Le sursaut républicain vaut mieux qu'un front républicain qui efface les écologistes et la gauche de tout le paysage politique régional" justifie-t-il avant d'estimer que le niveau historique de l'abstention influence les résultats des élections : "La leçon que je tire de ce scrutin effectivement la faible mobilisation, un scrutin qui de fait est tronqué, le faible écart qu'il reste entre Thierry Mariani et Renaud Muselier par rapport aux sondages qui ont fait la nique à ce scrutin pendant des semaines et qui ont sans doute alimenté toute forme de polémique préalable au vrai résultat.