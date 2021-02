Le Pen - Darmanin : entre eux, déjà une série de mots doux et d'invectives

DEBAT LE PEN DARMANIN. Le débat organisé entre la président du RN et le ministre de l'Intérieur génère de nombreux commentaires. Gérald Darmanin, qui incarne l'axe très droitier du gouvernement et Marine Le Pen entretiennent une relation politique... contrastée.

Voilà un débat, annoncé comme un moment important par l'entourage des deux protagonistes, qui pourrait bien intéresser au-delà du cercle des journalistes politiques. Ce jeudi 11 février, France 2 organise une confrontation entre Gérald Darmanin et Marine Le Pen, dans l'émission "Vous avez la parole", en prime time. La chaîne du service public a décidé de consacrer son édition du jour au ministre de l'Intérieur. Plusieurs intervenants seront présents, dont la députée LREM Aurore Bergé, le socialiste Boris Vallaud, le député LR Julien Aubert et le député LFI Alexis Corbières. Mais c'est évidemment le débat de 45 minutes programmé entre le "Premier flic de France" et la présidente du Rassemblement national qui concentrera toutes les attentions et les commentaires.

Gérald Darmanin devra défendre le projet de loi contre les séparatismes, mais aussi exposer la ligne du gouvernement sur certains sujets forts : la sécurité, la laïcité, l'immigration et les dangers de l'islamisme radical. Il s'agit là des thématiques que le parti de Marine Le Pen a toujours voulu mettre en centre des préoccupations politiques et du débat public, la présidente du RN a donc une carte à jouer sur son propre terrain. Gérald Darmanin, qui est lui considéré par une partie de l'opinion comme proche des idées du parti nationaliste, devra profiter de l'exercice pour marquer sa différence. "Sur ces sujets, il ne faut surtout pas laisser l'occasion aux extrémistes de rendre le débat confus ou dangereux, en laissant croire que l'on viserait l'islam", synthétise le député apparenté LREM Francis Chouat, auprès de 20 Minutes. Hier, en conférence de presse post-conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a lui-aussi commenté la confrontation à venir, considérant que ce débat sera "un moment de vérité".

Le Pen / Darmanin, des courtoisies et des tacles appuyés

Ce n'est pas la première fois que Gérald Darmanin et Marine Le Pen se font face. Il n'est pas inutile de le rappeler, la présidente du Rassemblement national a été reçue en octobre dernier au ministère de l'Intérieur, par Gérald Darmanin lui-même et ses conseillers, pour parler, déjà, du projet de loi contre les séparatismes. Le ministre a reçu de nombreux présidents de parti ou de groupe parlementaire, mais pour Marine Le Pen, l'organisation de cet entretien place Beauvau a sans doute eu une saveur particulière. A la sortie de ce rendez-vous, elle avait d'ailleurs salué ce geste, et qualifié Gérald Darmanin de "ministre républicain". Le sénateur RN Stéphane Ravier, qui était aussi présent, a semble-t-il apprécié la teneur des échanges. "Il aurait pu tirer la gueule et nous expédier en vingt minutes, mais il a pris le temps d'écouter", confiait-il alors au journal L'Opinion, ajoutant que le ministre s'était montré "courtois". Sur le projet de loi, l'élu a même concédé "un certain courage" de l'exécutif et ce commentaire : "Personne n'était allé aussi loin". L'Opinion précise toutefois que Gérald Darmanin s'est opposé à Marine Le Pen sur les causes de la montée en puissance de l'islamisme radical, refusant de faire un lien direct avec l'immigration.

Reste que Gérald Darmanin, depuis son entrée au gouvernement, en 2017, a toujours veillé à parler du Rassemblement national comme un ennemi politique. Lors d'un précédent débat, sur France 2 en octobre 2017, celui qui était alors ministre des Comptes publics avait pris soin de moquer les positions radicales du parti de Marine Le Pen, et notamment le flou de son programme sur la sortie de l'euro. Quelques semaines auparavant, Gérald Darmanin avait aussi réussi un joli coup d'éclat en s'en prenant à la députée RN, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Réagissant à des applaudissements du FN à un élu de droite, le ministre s'était alors illustré par ces propos : "Il était un temps, pas si éloigné, où quand je siégeais sur ces bancs, c'était une honte d'être applaudi par le Front national". Marine Le Pen, manifestement contrariée, avait répondu, en référence à son départ de LR pour intégrer le gouvernement : "Pas de leçon de morale, Judas !". Réplique de Gérald Darmanin : "A la différence de vous, Mme Le Pen, (...) Judas restera dans l'Histoire".

L'ancien maire de Tourcoing, qui s'est toujours présenté comme un gaulliste social s'étant construit dans les pas de Nicolas Sarkozy, avait aussi envoyé un message aux lecteurs de Libération, en septembre 2017, explicitant sa rupture avec LR. "Pour moi, la droite, ce n'est pas la protection du tabac, de l'immobilier et du catholicisme blanc. Si c'est leur logique, ils vont terminer comme le PCF. Moi, face à Le Pen, j'aurais voté pour Hollande, voire pour Mélenchon. Alors qu'ils aient hésité à le faire pour Macron..."