"ELECTION. Résultat des départementales 2021 : les premières estimations clés de l'élection"

DEPARTEMENTALES. Le résultat des élections départementales est désormais très proche. La majorité des bureaux de vote a ferme à 18 heures ce dimanche 20 juin. On ne vote jusqu'à 20 heures que dans les grandes métropoles. Les premières estimations donnent une abstention à plus de 68%. Suivez la publication des résultats en direct...

19:21 - Une abstention record dans la région Grand Est ? Pour ces élections départementales et régionales, ce dimanche, l'abstention promet d'être record. Selon une estimation Ipsos/Sopra pour franceinfo, l'absence des électeurs aux urnes pourrait même détenir un record dans la région Grand-Est. Les chiffres en détails : Auvergne-Rhône-Alpes : Abstention à 66,3% , contre 51,1% en 2015

, contre 51,1% en 2015 Bourgogne-Franche-Comté : : Abstention à 65,8%, contre 49,4% en 2015

Bretagne : Abstention à 64% , contre 48,4% en 2015

, contre 48,4% en 2015 Centre-Val de Loire : Abstention à 67% , contre 50,5% en 2015

, contre 50,5% en 2015 Corse : Abstention à 44,1% , contre 40,3% en 2015

, contre 40,3% en 2015 Grand Est : Abstention à 70,8% , contre 52,1% en 2015

, contre 52,1% en 2015 Hauts-de-France : Abstention à 67% , contre 45,2% en 2015

, contre 45,2% en 2015 Normandie : Abstention à 67% , contre 50% en 2015

, contre 50% en 2015 Occitanie : Abstention à 61,4% , contre 47,7% en 2015

, contre 47,7% en 2015 Pays de la Loire : Abstention à 69,8% , contre 50% en 2015

, contre 50% en 2015 Provence-Alpes-Côte d'Azur : Abstention à 66,3%, contre 48,1% en 2015

19:17 - Comment est élu le président de conseil départemental ? Une fois que tous les conseillers départementaux sont connus, chaque famille politique choisit un candidat pour prétendre à la présidence du conseil. Lorsque tous les candidats se sont présentés, les conseillers départementaux procèdent à un vote à bulletin secret. Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix est élu président du conseil départemental pour six ans. Si aucune majorité n'est obtenue au premier tour, un second tour se déroule selon les mêmes consignes, si là encore aucun candidat ne parvient à réunir plus de 50% des voix, un troisième tour s'organise et celui accumulant le plus de suffrage l'emporte.

19:14 - En Seine-Saint-Denis, les électeurs boudent les urnes La participation aux élections départementales n'est pas mieux du côté de la Seine-Saint-Denis. À midi, le taux de participation aux élections départementales était estimé à 7,37 %. Un chiffre plutôt similaire par rapport à 2015, où les régionales comptaient 7,72 % de taux de participation, contre 8,97 % en 2010.

19:04 - La Corse, bonne élève du scrutin On ne pourra pas reprocher à l'Île de beauté de ne pas être au rendez-vous de l'élection. À 17 heures, le taux de participation s'élevait à 47,2% en Corse, contre 26,72 % sur le territoire national. Les grandes villes corses sont également bonne élèves de ce premier tour. À Ajaccio, on enregistrait une participation à 42,5 % et 45 % à Bastia.

19:04 - Vers une abstention à 68,5% à 20 heures ? Selon une projection Elable pour BFM TV, l'abstention pourrait s'élever à 68,5% pour le premier tour des élections départementales et régionales, ce dimanche. Par rapport aux votes de 2015, le taux d'abstention serait de 18 points supérieurs. D'après nos confrères, le niveau d'abstention n'a pas connu de pires situations depuis le référendum de septembre 2000, où le pourcentage d'absents aux urnes était de 69,81%.

18:57 - À Hénin-Beaumont, Marine Le Pen s'affiche aux urnes Candidate pour les départementales dans son célèbre fief, Marine Le Pen s'est également rendue aux urnes ce dimanche. À Hénin-Beaumont, où elle fait campagne en tandem avec le maire de la ville Steeve Briois, la présidente de la Rassemblement national se place en bonne position sur le territoire. ???? A voté, à #HéninBeaumont ???? #Régionales2021 #Départementales2021 pic.twitter.com/q7SqTrXkRO — Marine Le Pen (@MLP_officiel) June 20, 2021

18:54 - Marine Le Pen, vedette de ces départementales 2021 Pour rappel, Marine Le Pen était candidate à ces élections départementales dans le Pas-de-Calais. Elle formait un binôme avec son fidèle lieutenant, le maire d'Hénin-Beaumont Steeve Briois, dans le canton d'Hénin-Beaumont 2.

18:47 - En 2008, le taux de participation à 17 heures était deux fois plus élevé ! Selon les dernières estimations des bureaux de vote, à 17 heures, l'absence des électeurs montre un certain refus de la démocratie ces précédentes années. Et pour cause, en 2008, le taux de participation aux départementales (ex-cantonales) s'élevait à 51,20 %, à la même heure. En 2011, le taux était à 36,38%, pour remonter à 42,98% en 2015. Pour rappel, à 17 heures, ce dimanche la participation aux élections départementales s'élève seulement à 26,72%.

18:27 - Une départementale peut être s'achever dès ce soir au 1er tour ? Lors des ces élections départementales, pour être élu dès le premier tour dans son canton, un binôme devra obtenir au moins 50% des suffrages dès ce soir. Dans le cas contraire les départementales se poursuivront dimanche prochain dans ce canton. Il est donc très peu probablement qu'une élection soit terminée dès ce soir dans un département.

18:10 - La Moselle est le département qui a le moins voté pour ces élections C'est le département de la Moselle qui a le moins voté à 17h dans ces élections régionales et départementales. Le taux de participation était de 17,59% à 17h dans le département du Grand Est. la Moselle signe pour l'instant le triste record de cette journée électorale déjà historique du point de vue de l'abstention.

18:07 - Aucun département francilien ne dépasse les 25% de votants A 17 heures, aucun département francilien ne dépasse les 25% de votants : le taux de participation à Paris était de 22,25% (la capitale ne vote que pour les régionales, pas pour les départementales), il était de 24,41% en Seine-et-Marne, de 23,42% dans le Val-de-Marne, de 23,40% dans les Hauts-de-Seine, de 22,93% dans les Yvelines, de 19,99% dans le Val d’Oise, de 19,84% en Essonne, de 18,33% en Seine-Saint-Denis.

18:00 - Les bureaux de vote, sauf exception, ferment leurs portes Ça y est, les jeux sont faits. À l'exception des grandes villes, les bureaux de vote ont fermé, depuis 18 heures.

17:43 - Quel est le mode de scrutin pour les élections départementales ? Les conseillers départementaux sont élus au suffrage universel direct. Chaque département est divisé en un certain nombre de cantons et dans chaque canton les citoyens élisent un binôme de candidat composé d'une femme et d'un homme. Le binôme peut être élu au premier tour s'il remporte la majorité absolue des suffrages exprimés et au moins 25% des voix des électeurs inscrits sur les listes électorales. Si aucun duo n'obtient ce score, les binômes ayant récolté au moins 12,5% des voix peuvent se maintenir au second tour. Le binôme enregistrant la majorité des voix sera alors nommé au conseil départemental.

17:42 - Le taux de participation à 17 heures dans vos régions Ça y est, les chiffres du nombre d'électeurs aux urnes ce dimanche ont été dévoilés. Voici, à 17 heures, le taux de participation dans vos régions, d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur : Auvergne-Rhône-Alpes : 24,75%

Bourgogne-Franche-Comté à 17h : 28,41%

Bretagne : 28,79%

Centre-Val de Loire: 27,76%

Grand Est : 21,73%

Hauts-de-France : 27,17%

Île-de-France : 21,97%

Normandie : 28,14%

Nouvelle-Aquitaine : 28,71%

Occitanie : 31,71%

Pays de la Loire : 26,63%

Provence-Alpes-Côte-d’Azur : 30,64%