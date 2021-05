Élections départementales 2021 : candidats, dates, résultat des sondages... Toutes les infos clés

Les élections départementales se tiennent fin juin, elles permettront de renouveler les élus des cantons français. Le point sur le scrutin, avec toutes les informations pratiques.

Quelle est l'utilité du conseil départemental ?

Le gouvernement considère le conseil départemental comme le "chef de file en matière d’aide sociale, d’autonomie des personnes et de solidarité des territoires". Il est responsable de l'action sociale et de la gestion des revenus solidaires comme le revenu de solidarité active (RSA), l'allocation personnalisée d’autonomie (APA), la gestion des services de protection maternelle et infantile (PMI) ou encore l'aide aux personnes handicapées. L'Etat confie également d'autres points de la politique publique aux départements et ces derniers ont l'obligation d'y répondre. Ils sont en charge de l'enseignement notamment de la construction et l'équipement des collèges, de la culture par la "valorisation et la sauvegarde du patrimoine" et le soutien aux activités culturelles et/ou sportives. L'entretien des routes et la sécurité contre les incendies dépendent également de l'action du conseil départemental. Enfin, la dernière obligation du conseil est de s'occuper de l'aménagement durable du territoire. Il est à même d'intervenir pour optimiser l'aménagement rural et les aménagements fonciers ou pour prendre des décisions dans un souci de sécurité sanitaire ou environnemental. Si avec ces missions, le conseil départemental a déjà de quoi faire, il peut se positionner sur d'autres domaines qui représentent un enjeu pour le territoire, le gouvernement cite en exemple une politique d'aide en faveur des communes ou d'associations, un dispositif d'aide à l'emploi ou encore un soutien à la culture régionale Ces projets relèvent des politiques publiques volontaristes portées par les conseillers départementaux élus.

Le secrétaire général de LREM crée la polémique au sujet d'une candidate voilée

L'actu du 11 mai : La République en Marche fait face à une polémique après la publication de l'affiche de campagne de la liste investie pour les élections départementales dans l'Hérault. Pour quelles raisons ? Parmi les quatre candidats représentés, l'une est voilée. La phrase "Différents mais unis pour vous" accompagne le cliché. Le vice-président du Rassemblement national a été le premier à émettre un commentaire sur cette l'affiche électorale. "C’est cela la lutte contre le séparatisme ?" a-t-il apostrophé Marlène Schiappa. Le tweet est remonté jusqu'au sommet du parti et n'a pas laissé indifférent. Le délégué général de LREM, Stanislas Guerini, a réagi directement au message de Jordan Bardella, en condamnant le choix de la photo : "Les valeurs portées par LREM ne sont pas compatibles avec le port ostentatoire de signes religieux sur un document de campagne électorale. Soit ces candidats changent leur photo, soit LREM leur retirera leur soutien." Un point de vue expliqué en d'autres termes par Gabriel Attal, ce mardi matin sur France Inter. "C'est une question de choix politique" selon le porte-parole du gouvernement qui a indiqué que la parti ne voulait pas "présenter un.e candidat.e avec un signe ostensible religieux". Plus encore que la photo et le port du voile par une candidate, ce sont les mots de Stanislas Guerini qui ont suscité de vives réactions des membres du parti, d'autant qu'ils semblent abonder la remarque du cadre du Rassemblement national. A commencer par Naïma Moutchou, députée du Val d'Oise qui estime qu'"écarter cette candidate serait une discrimination". "La loi protège les convictions religieuses et la liberté de les afficher en campagne électorale. La jurisprudence est tout aussi claire. Puis les électeurs décident", défend-elle sur Twitter. Des propos qui font écho à ceux du député de la Vienne, Sacha Houlié : "Je suis en désaccord total avec ces propos tant sur le fond que la forme. La légalité et la liberté de conscience prévalent. Les électeurs disposent." La photo de campagne fait remonter des avis divergents sur la place des croyances religieuses personnelles en campagne, un sujet sur lequel la majorité aurait peut-être préféré ne pas aborder.

Le ministre de l'Intérieur candidat aux élections départementales 2021 L'actualité du 5 mai 2021. Gérald Darmanin brigue bien un mandat de conseiller départemental. Il a fait part de ses intentions électorales dans le journal régional La Voix du Nord : il sera candidat dans le canton de Tourcoing-2, la ville qu'il a dirigée comme maire avant d'être nommé ministre. Il sera présent sur la liste Divers Droite de Christian Poiret et de Doriane Bécue, l'actuelle édile de la commune du Nord, également vice-présidente sortante du Conseil départemental. Le ministre de l'Intérieur, qui précise dans les colonnes de la Voix du Nord qu'il ne compte pas présider le département, justifie tout de même ce choix politique par son envie de demeurer ancré dans son fief. "La nomination c’est bien, l’élection c’est mieux. C’est comme ça qu’on tire sa légitimité. Et je ne veux pas donner l’impression que, bien qu’ayant des responsabilités importantes à Paris, j’oublie Tourcoing". Et d'ajouter : "Et si je peux apporter un peu de légitimité et un peu d’humus local à Paris, ça fait partie de ce que souhaite le président de la République". Le ministre de l'Intérieur, soutenu dans sa démarche par Emmanuel Macron, appelle pour ces élections départementales à une alliance avec les élus sortants de la majorité de la droite et de l'UDI, dont une partie de membres de LR. "Les électeurs n’ont que faire des logiques d’appareil. Le fond de ma pensée, c’est qu’il doit y avoir face au RN l’union des républicains au sens large, comme en PACA. Être divisé n’est jamais bon. La politique, ce n’est pas partir en week-end ou passer Noël ensemble. Il faut accepter l’idée qu’on n’est pas le seul à avoir raison, qu’on peut faire des compromis", insiste Gérald Darmanin dans La Voix du Nord.

La fille de Jacques Chirac candidate aux départementales 2021 Comme le rapporte Le Point, Claude Chirac, la fille de Jacques et Bernadette Chirac, sera bien candidate comme tête de liste aux élections départementales, qui ont lieu dans moins de 7 semaines. L'actuelle présidente de la Fondation Chirac, qui fut conseillère communication de l'ancien président à l'Elysée, brigue un mandat électoral pour la première fois. La fille de Jacques Chirac a choisi de se présenter dans le département de la Corrèze, qui restera ad eternam associé politiquement à sa famille, dans la circonscription de Brive Centre. Rappelons que l'ancien chef de l'Etat, avant d'accéder à l'Elysée en 1995, ou de conquérir la mairie de Paris, avait débuté sa carrière en Corrèze, en devenant député en 1967. Jacques Chirac fut aussi président du conseil départemental de Corrèze de 1970 à 1979. Claude Chirac souhaite donc reprendre le flambeau familial. Sa mère Claude Chirac, très attachée au département, était l'une des élues les plus célèbres et influentes du territoire, son siège ayant été conservé par l'ancienne première dame de 1979 à 2015. "Je serai très heureuse de m'engager pour la Corrèze. Sous quelle forme ? Honnêtement, je ne le sais pas encore", avait fait savoir Claude Chirac en septembre dernier sur BFMTV. Son élection ne serait pas une surprise, mais sera certainement l'un des petits événements marquants de ces élections départementales 2021.

Un projet de loi pour "sécuriser l'organisation" des élections départementales fin juin L'info du 28 avril 2021. Jean Castex, en conférence de presse post-conseil des ministres, a fait un point sur la situation épidémique en France, indiquant qu'à partir du début du mois de juin, la France devait se doter d'un "nouveau régime transitoire de sortie de l'état d'urgence sanitaire". Le gouvernement présentera la semaine prochaine un projet de loi pour mettre en place un "nouveau dispositif", actant notamment la fin du couvre-feu. Ce projet contient également "plusieurs dispositions visant à faciliter et à sécuriser l'organisation" des élections départementales et des élections régionales, qui se tiendront en France les dimanches 20 et 27 juin 2021. Le gouvernement doit donc présenter formellement des mesures concrètes aux députés et aux sénateurs, pour que le scrutin puisse avoir lieu dans des conditions optimales, en pleine crise sanitaire. Rappelons que le conseil scientifique avait soumis au gouvernement, au mois de mars, un rapport préconisant notamment que toutes les personnes se présentant comme assesseur dans les bureaux de vote pour les départementales et les régionales soient vaccinées. L'exécutif peut-il l'exiger dans le texte de loi à venir ? Jean Castex n'a pas donné d'éléments précis, mais il a tenu à précisé que plus de 60% des personnes de plus de 60 ans allaient cette semaine "être vaccinées en première injection".

Michèle Rubirola bientôt candidate dans les Bouches-du-Rhône ?

L'actu du 21 avril : Michèle Rubirola prépare sa candidature aux élections départementales des Bouches-du-Rhône. La conseillère départementale sortante du 1er canton de Marseille était sortie victorieuse des élections municipales de la cité phocéenne en juin dernier, à la tête de la coalition de gauche, le Printemps marseillais. Mais l'écologiste avait rapidement renoncé à son nouveau rôle de maire en échangeant sa place avec son premier adjoint, le socialiste Benoît Payan. A l'époque Michèle Rubirola justifiait sa décision par des problèmes de santé. Quatre mois plus tard, elle décrit ses déconvenues comme "derrières elle" et souhaite repartir en campagne dans son canton du centre-ville. Les négociations sont en cours entre les partis de gauche, dont les écologistes, pour dresser les contours d'une union pour les scrutins des 20 et 27 juin. Europe-Ecologie-Les-Vert proposera, entre autres, la candidature de Michèle Rubirola. Pourtant, le retour en politique du médecin surprend certains élus. L'un d'entre eux étiqueté écologiste a confié au Monde : "C’est une candidature qui va être difficile à justifier. Mais c’est vrai que Michèle a fait gagner le Printemps marseillais, qu’elle est sortante et qu’il est difficile de lui refuser quelque chose. Elle aurait peut-être dû se placer hors du jeu électoral pour quelque temps." D'autant plus que le 1er canton est déjà représenté par un binôme de gauche composé de Benoît Payan (PS) et Sophie Camart (ex-LFI).