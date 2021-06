"Élections départementales 2021 : un 2e tour à enjeu, résultats complets ce dimanche"

RESULTAT DEPARTEMENTALES. C'est ce dimanche 27 juin qu'est organisé le 2e tour des élections départementales 2021. Suivez avec nous tous les temps forts du scrutin avant les premières tendances et les premiers résultats dans chaque canton...

26/06/21 - 19:00 - Pourquoi les élections départementales ne sont pas organisées partout ? Premier élément : dans les cantons où les candidats ont été élus dès le premier tour, il n'y a pas de second tour ce 27 juin. Mais ce dimanche, tous les départements français organisent les élections départementales à quelques exceptions près. La Ville de Paris pour commencer est devenue, en janvier 2019, une collectivité à statut particulier où les compétences du département reviennent au conseil de Paris élu lors des élections municipales. La métropole de Lyon répond au même schéma, les compétences départementales sont accordées au conseil de la métropole. De leur côté, la Corse, la Guyane et la Martinique détiennent respectivement depuis 2018 et 2015 le statut de collectivité territoriale unique et ce sont les Assemblée de Corse, de Guyane et de Martinique qui assurent à la fois les missions des conseils régionaux et départementaux. Enfin les collectivités d'outre-mer (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française) et la Nouvelle-Calédonie ne sont pas des départements et ne disposent donc pas de conseils départementaux.

26/06/21 - 18:29 - Quel rôle joue le conseil départemental dans l'aménagement territorial ? Depuis 2004, les départements sont responsables du réseau routier : entretien, projet de construction pour des ouvrages d'arts et sécurité de la voirie. Un nouveau pôle d'investissements et de dépenses qui entre dans le champ de l'aménagement territorial. Les conseillers départementaux étaient déjà en charge de l'équipement et de l'aménagement foncier du département mais également de la gestion des espaces naturels et de l'eau sur tout le territoire. Si elle n'a l'air de rien, cette compétence offre un vaste champ d'action aux politiques des conseillers régionaux entre protection environnementale, développement touristique et/ou agricole et sécurité.

26/06/21 - 18:01 - Que fait le conseil départemental en matière d'action sociale ? Le conseil départemental est compétent dans plusieurs domaines mais il faut reconnaître que l'une de ses principales missions est l'action sociale, c'est d'ailleurs le pôle qui représente la plus grande partie du budget du département. Mais en quoi cela consiste ? Le conseil département doit gérer la distribution de certains revenus et/ou de certaines allocations selon les situations sociales des habitants. Cet accompagnement social et ces aides financières s'agencent en quatre catégories : l'aide à l'enfance avec notamment l'aide sociale à l’enfance (ASE), la protection maternelle et infantile (PMI), l'adoption et le soutien aux familles en difficulté financière ; l'aide aux personnes handicapées avec des politiques d’hébergement et d’insertion sociale, des prestations de compensation du handicap et les maisons départementales des personnes handicapées ; l'aide aux personnes âgées avec la création et la gestion de maisons de retraite, la politique de maintien des personnes âgées à domicile et les allocations personnalisées d’autonomie (APA) ; et enfin les prestations légales d’aide sociale avec la gestion du revenu de solidarité active (RSA).