"Résultat des départementales 2021 : suivez la fin de l'élection en direct, les résultats dévoilés"

ELECTION DEPARTEMENTALE. Le 2e tour des élections départementales 2021 se déroule depuis ce matin, le résultat sera connu à 20 heures. Suivez la fin du scrutin en direct sur cette page et découvrez les résultats de ces départementales au fil de l'eau dès leur publication...

18:43 - Pourquoi beaucoup de candidats n'ont pas été élus dimanche dernier malgré la majorité absolue ? Dimanche dernier, de nombreux binômes de candidats aux départementales 2021 ont obtenu la majorité absolue mais n'ont pourtant pas été élus dès le 1er tour du scrutin. Cela s'explique par l'abstention, qui a dépassé les 65%. En plus de la majorité absolue, un binôme doit en effet obtenir au moins un quart des électeurs inscrits sur les listes électorales pour passer dès le 1er round. Une condition qui n'a pas été réunie dans plusieurs cantons. 18:40 - Plus de 76% pour Marine Le Pen à Hénin-Beaumont dimanche dernier Le score leur était plutôt assuré dans le canton d'Hénin-Beaumont. En binôme dans le célèbre fief RN, Marine Le Pen et Steve Briois ont marqué le premier tour dans le canton Hénin-Beaumont 2. Ils y ont obtenu 76,44% voix dans la commune et 61,09% voix dans le canton la semaine dernière. Insuffisant pour être élus au premier tour cependnat, la faute à l'abstention. il fallait en effet 25% des électeurs inscrits pour être élu sans passer par un 2e tour. Nous réalisons plus de 76 % sur Hénin-Beaumont qui détient de surcroît le record de participation de toute la région hauts de france dans les villes de plus de 20 000 habitants ! Mais à cause des autres villes qui participent moins, il y aura un second tour. Mobilisation générale — Steeve Briois (@SteeveBriois) June 20, 2021 18:36 - En Gironde, un léger rebond de trois points au second tour Il n'y pas foule aux bureaux de vote en Gironde, mais il y a du mieux par rapport à la semaine dernière. À 17 heures, le taux de participation au second tour s'élève à 28,21% dans le département, contre 25,68% la semaine précédente. Toutefois, en 2015, 43,96% s'étaient rendus aux urnes à la même heure, pour les élections départementales. 18:34 - Un candidat aux départementales dépité par la participation Auprès du journal Le progrès, Daniel Pommeret, maire d’Anse, au sud de Villefranche-sur-Saône, et lui même candidat aux élections départementales, commente la légère amélioration de la participation à ces élections : "Que signifie suffrage universel quand on voit de tels taux d’abstention ? Après des années de désaccord , mais avec l’alternance, puis la déception et le rejet, il semble bien que nous assistons à l’avènement du détachement". 18:12 - Vers une abstention à 65% au second tour ? Pas de "sursaut démocratique" pour ce second tour des élections régionales et régionales. D'après une estimation Ipsos/Sopra Steria, l'abstention pourrait s'élever à 65,5% ce dimanche. Au premier tour la semaine dernière, le chiffre était de 66,7%. 18:01 - La plupart des bureaux de vote ferment leurs portes Les bureaux de vote sont fermés dans la très large majorité des communes de France à l'heure qu'il est. Les dépouillements peuvent débuter et vont rapidement faire émerger des résultats partiels pour ces élections régionales. Seules les grandes métropoles continuent de voter jusqu'à 20 heures. Attention, les jeux sont loin d'être faits concernant les résultats des ces départementales : compte tenu de leur forte densité de population et donc de votants, les grandes villes peuvent parfois faire basculer les élections. 17:49 - Les résultats du taux de participation en Bretagne La Bretagne est une terr où l'on vote un peu plus qu'ailleurs ce dimanche. Selon les chiffres de participation à ces départementales à 17h, le taux de participation en Bretagne était de 31,17%, soit presque deux points de plus que la semaine passée à la même heure (29,42 %). Les Côtes-d’Armor ont voté à 35,53 % (contre 35,43 % au premier tour), le Morbihan à 31,86% (28,69%), le Finistère à 30,5 % (28,78%) et l'Ille-et-Vilaine : 26,79 % (24,80%). 17:47 - En Seine-Saint-Denis, une participation toujours plus faible à 17 heures Les habitants de la Seine-Saint-Denis ont décidé de bouder les élections ce dimanche. À 17 heures, le taux de participation du département est de 19,39%, contre 18,33% à la même heure la semaine dernière. Avec moins d'un électeur sur quatre aux urnes pour le premier tour, le département a enregistré l'abstention la plus forte de l'Île-de-France dimanche 20 juin (24;35%). 17:34 - Une abstention finale estimée à 65% aux départementales Les résultats des régionales vont se résumer à un seul chiffre à 20 heures : celui de l'abstention qui s'annonce de nouveau massive ce dimanche pour le 2e tour des élections départementales. L'abstention définitive de ce 2e tour devrait s'élever à 65,5%, selon un projection Ipsos/Sopra Steria extrapolée du taux de participation à 17h et communiquée par Le Parisien. Cette estimation, un peu plus élevée que le taux d'abstention de la semaine dernière (près de 67%) rejoint celle d'Elabe pour BFMTV qui estime que 65% des électeurs ne se sont pas ou ne vont pas se déplacer d'ici la fin du scrutin. 17:32 - Quel était le taux de participation au second tour des précédentes élections ? À 17 heures, le taux de participation aux élections régionales et départementales s'élève à 27,89%. Si c'est une petite hausse par rapport au premier tour dimanche dernier, le chiffre reste bien inférieur aux précédents scrutins. En mars 2015, le taux de participation aux départementales était fixé à 41,94% à la même heure. 17:27 - Quelles sont les horaires de fermeture des bureaux de vote ? Il reste moins d'une heure pour voter dans ces départementales dans la plupart des communes ! Chaque électeur est assigné à un bureau de vote selon son lieu de résidence, il n'a pas d'autres choix que de ce rendre dans ce bureau pour voter. Le scrutin dure une journée, en l'occurrence le dimanche 27 juin pour le second tour. Les électeurs peuvent aller voter jusqu'à 18h. Si les conditions le nécessitent le bureau de vote peut rester ouvert jusqu'à 20h par un arrêté préfectoral. Renseignez vous sur notre service consacré aux bureaux de vote. 17:18 - Une confusion des électeurs ? Cette année, le second tour des élections départementales se déroulent ce dimanche 27 juin, en même temps que celui des régionales. À l’exception de Paris, les électeurs doivent voter deux fois en se rendant à leur bureau de vote. Une situation qui a parfois créé une confusion chez certains électeurs, à l’image d’un jeune Nancéien, interrogé par l’Est républicain, qui a confié ne pas avoir "compris qu’il y avait deux élections simultanées". 17:17 - 65% d'abstention estimée pour ce second tour Selon le cabinet d'études Elabe, le taux d'abstention pour ce second tour des élections est estimé à 65%. Une petite progression par rapport au pourcentage du premier tour qui était de 68%. 17:00 - On connaît le taux de participation à 17 heures ! C'est une légère hausse par rapport au premier tour, mais pas de grande surprise. À 17 heures, le ministère de l'Intérieur enregistre 27,89% de taux de participation, contre 26,72% la semaine dernière. 16:54 - A Marseille, une légère hausse de participation pour les départementales C'est une amélioration par rapport à la semaine dernière, une légère certes, mais l'abstention est moindre pour ce second tour des départementales. D'après la Provence, 14,33% des électeurs se rendus aux urnes ce dimanche, contre 11,43% lors du premier tour des départementales.

Pour trouver rapidement un résultat des élections départementales par ville, canton, ou par département, le plus simple est d'utiliser notre moteur de recherche. Il permet d'accéder aux pages de résultats par liste de candidats dans un territoire donné.

Tous les résultats des élections départementales sont disponibles depuis la carte ci-dessous. Il suffit de cliquer sur un département pour accéder aux résultats, canton par canton, liste par liste.

Les résultats du 2e tour des élections départementales 2021 seront communiqués le dimanche 27 juin, avec de premières estimations à partir de 20h. Linternaute.com, comme pour chaque élection, met à disposition de ses lecteurs les scores de chaque liste dans toutes les communes de France dès promulgation officielle par le ministère de l'Intérieur.

Lors des précédentes élections départementales, les listes "de droite" avaient obtenu 45,03% des suffrages au second tour pour un total de 2396 sièges et de 67 départements ; la gauche avait recueilli 32,13% des voix, avec 1597 sièges et 34 départements ; les listes d'extrême droite 22,30% des suffrages, pour un total de 66 sièges. L'abstention avait été très élevée, avec 50,02% des électeurs inscrits ne s'étant pas déplacés dans leur bureau de vote.

Pour se présenter à ces élections, il faut être français de 18 ans révolus, être domicilié dans le département ou y être inscrit "au rôle d'une des contributions directes", être inscrit sur une liste électorale et ne pas être privé de ses droits civils et politiques. Des dizaines de milliers de candidats se présentent en France lors des départementales, 4 058 candidats seront élus conseillers départementaux, selon le principe des binômes, à l'issue du scrutin dans environ 2000 cantons. Les candidats du 2e tour ont été dévoilés en milieu de semaine. Trouvez la liste des candidats près de chez vous.

Tous les citoyens français ayant 18 ans révolus, inscrits sur une liste électorale et n'étant pas privés de leurs droits civils et politiques peuvent voter aux élections départementales. Attention, ces élections n'ont pas lieu à Paris, dans la métropole de Lyon, la Corse, la Guyane et la Martinique, et les collectivités d'Outre-mer.

Les élections départementales ont lieu tous les 6 ans, elles permettent de renouveler l'ensemble des sièges de conseillers départementaux. Le scrutin est binominal à deux tours. Si un binôme (composé d'un homme et d'une femme) reçoit au premier tour la majorité des voix avec au moins 25% des électeurs inscrits sur les listes électorales, celui-ci est élu. Si ce n'est pas le cas, un 2e tour est organisé, avec les candidats ayant obtenu au 1er tour au moins 12,5% des voix ces électeurs inscrits sur liste électorale. La liste ayant le plus grand nombre de voix est alors désignée gagnante.