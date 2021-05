Sondage exclusif. Xavier Bertrand jugé meilleur candidat de la droite pour la présidentielle 2022

La droite peut-elle déjouer les sondages de la présidentielle, qui laissent entendre que le duel Macron-Le Pen est indéboulonnable ? Quelle doit-être la stratégie de LR pour le scrutin ? Un sondage YouGov pour Linternaute apporte de précieux enseignements sur l'opinion des Français sur le sujet.

A moins d'un an de la présidentielle, tous les sondages apportent les mêmes conclusions : pour l'heure, le duel de second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen apparaît un scénario inéluctable, aucune autre personnalité politique n'est en mesure d'incarner une alternative, à ce stade. La course à l'Elysée n'est pas encore lancée et, certes, les campagnes présidentielles réservent toujours leur lot de surprises. Mais il apparaît de plus en plus probable que, pour la deuxième fois consécutive, ni la gauche ni la droite de gouvernement n'accèdent au second tour de ce scrutin qui structure l'ensemble de la vie politique pour 5 ans. Le parti Les Républicains, dont l'espace politique s'est réduit comme peau de chagrin depuis 2017, traverse une crise majeure. Un sondage Ipsos/Sopra Steria réalisé pour France Info et Le Parisien révélait qu'une majorité de Français considère cette formation politique comme "inutile".

Mais alors, quelle stratégie devrait adopter la droite pour l'élection présidentielle ? Les dirigeants de LR et les personnalités de la droite - dont les principales ont quitté officiellement le parti - parviendront sans doute à fixer leur propre feuille de route, après discussions, tractations et rudes négociations. Et qu'en pensent les Français et les sympathisants de droite ? Un sondage YouGov pour Linternaute, effectué du 25 au 26 mai 2021, vient apporter plusieurs enseignements.

Xavier Bertrand se détache comme meilleur candidat à droite

Deux enseignements peuvent être tirés du sondage YouGov pour Linternaute, testant les principaux candidats à droite : Xavier Bertrand est le plus cité comme "meilleur candidat de la droite" ; mais aucune candidature, même celle du président de la région des Hauts-de-France, ne suscite de fort intérêt (52% des sondés préfèrent ne pas se prononcer ; 36% parmi les sympathisants de droite).

Les sondés sont ainsi 17% à estimer que Xavier Bertrand serait le "meilleur candidat de la droite à la présidentielle 2022" (+3% soit 20% chez les sympathisants de doite) ; 8% préfèrent Valérie Pécresse (12% chez les sympathisants de droite) ; 7% citent Laurent Wauquiez (12% chez les sympathisants de droite) ; 7% citent Michel Barnier (8% chez les sympathisants de droite) ; 6% Rachida Dati (6% aussi chez les sympathisants de droite) ; 3% citent Bruneau Retailleau (6% aussi chez les sympathisants de droite).

La droite doit-elle s'allier au premier tour avec LREM ou le RN ?

Selon l'enquête Yougov, les Français sont très indécis sur l'intérêt d'une candidature LR au premier tour. 31% des Français seulement assurent souhaiter "une candidature LR ou de la droite soutenue par LR", 12% souhaitent une alliance avec le RN, 12% souhaitent une alliance avec LREM. 45% répondent de pas savoir à ce stade. Autre éclairage avec les réponses apportées par les sympathisants de droite et d'extrême droite : ils sont 36% à souhaiter une candidature indépendante, 26% à souhaiter une candidature avec le RN, 16% à préférer une alliance avec LREM, 22% ne savent pas encore.

Faut-il une primaire de la droite ?

Sur ce point, les Français sont aussi très partagés : 38% des sondés sont favorables à l'organisation d'une primaire pour désigner le candidat de la droite pour l'élection présidentielle, 29% y sont opposés et 32% ne savent pas. Parmi les sympathisants de droite, les avis sont plus tranchés : 41% répondent oui, 44% répondent non et 15% disent ne pas avoir d'avis sur le sujet.

Méthodologie : l'enquête a été réalisée sur 1005 personnes représentatives de la population nationale française âgées de 18 ans et plus. Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire YouGov France du 25 au 26 mai 2021. Pour en savoir savoir plus sur cette étude, contactez YouGov ici