SONDAGE. Pécresse, Wauquiez, Bertrand... face à Macron et Le Pen

EXCLUSIF. Les trois ténors de la droite, réélus confortablement lors des élections régionales, ont désormais dans le viseur le scrutin de la présidentielle 2022. Un sondage YouGov pour Linternaute révèle leur potentiel électoral face aux deux favoris du 2e tour.

Qui sera le candidat de la droite pour l'élection présidentielle 2022 ? Le président du parti Les Républicains, Christian Jacob, souhaite que la question soit tranchée en novembre, en s'appuyant sur une grande consultation de militants. Mais le calendrier fixé par LR semble subsidiaire pour les trois personnalités de la droite aujourd'hui en meilleure position pour incarner leur camp à l'élection suprême. Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez, qui ont remporté une victoire nette lors des récentes élections régionales, sont au centre de toutes les attentions : le premier s'est déjà déclaré, les deux autres espèrent encore prendre le leadership de la droite dans la course à l'Elysée.

Un précédent sondage YouGov pour Linternaute révélait que les électeurs de droite faisaient de Xavier Bertrand "le meilleur candidat de leur camp" (voir ici). Alors qu'une nouvelle séquence politique s'ouvre, les trois rivaux ayant jaugé leur capital politique durant les régionales, nous avons choisi d'évaluer les rapports de force entre Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez et les deux prétendants en meilleure position - jusque-là, dans les sondages - pour constituer le duel de 2e tour de la présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

Bertrand face à Macron et Le Pen

Wauquiez face à Macron et Le Pen

Pécresse face à Macron et Le Pen

Méthodologie : l'enquête a été réalisée sur 1018 personnes représentatives de la population nationale française âgées de 18 ans et plus. Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire YouGov France du 29 au 30 juin 2021, après la diffusion des résultats des élections régionales. Pour en savoir savoir plus sur cette étude, contactez YouGov ici