"DIRECT. Nouveau Premier ministre : Borne nommée par Macron, un vrai changement ?"

PREMIER MINISTRE MACRON. C'est désormais officiel : Elisabeth Borne a été nommée Première ministre par Emmanuel Macron. Après Jean Castex, s'agit-il d'un vrai changement à la tête du gouvernement ?

19:33 - Jean Castex : "j'ai essayé de mener le bateau dans ces circonstances exceptionnelles" Lors de sa prise de parole, Jean Castex a déclaré avoir "essayé de mener le bateau dans ces circonstances exceptionnelles avec un seul objectif : protéger, apaiser, expliquer, rassembler, fédérer."

19:30 - Jean Castex et Elisabeth Borne prennent la parole L'entretien entre Jean Castex et Elisabeth Borne est terminé. Les discours de la passation de pouvoir débutent.

19:27 - Jack Lang salue "une femme d'action, solide, sérieuse" Invité sur BFM TV, Jack Lang a évoqué la personnalité d'Elisabeth Borne, qui a été l'une de ses conseillères lors de sa nomination au ministère de l'Education nationale entre 2000 et 2002 : "c'est une femme d'action, solide, sérieuse et j'ai beaucoup apprécié, à ce moment là, sa connaissance des dossiers, sa présence active. C'était une grande technicienne dans les domaines de l'urbanisme, de la construction. A l'Education nationale, elle est chargée de la conduite et des travaux des universités." Si des critiques ont émaillé sur la présentation qui est faite de la nouvelle locataire de Matignon, la désignant comme une femme de gauche, Jack Lang est resté évasif sur le sujet : "je n'ai pas à donner de bons ou mauvais points. C'est à travers les actions que la qualité d'être ceci ou cela s'apprécie. En ce temps là (lorsqu'elle travaillait à ses côtés), elle était pleinement engagée à gauche en faveur d'une politique de l'éducation de gauche."

19:21 - Emmanuel Macron : "nous continuerons d'agir sans relâche" Dans un tweet, Emmanuel Macron a missionné Elisabeth Borne à "avec le nouveau gouvernement, continu[er] d'agit sans relâche pour les Françaises et les Français", énumérant divers domaines : "écologie, santé, éducation, plein-emploi, renaissance démocratique, Europe et sécurité." Chère @Elisabeth_Borne,

Écologie, santé, éducation, plein-emploi, renaissance démocratique, Europe et sécurité : ensemble, avec le nouveau gouvernement, nous continuerons d’agir sans relâche pour les Françaises et les Français. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 16, 2022

19:16 - Pour EELV, avoir une femme à Matignon est "le seul motif de satisfaction" Dans un communiqué, EELV a réagi à la nomination d'Elisabeth Borne : "Emmanuel Macron vient de nommer Elisabeth Borne en tant que Première Ministre. Europe Ecologie Les Verts lui adresse des félicitations républicaines et ne peut que se réjouir de voir, pour la seconde fois dans l’histoire de la cinquième République, une femme accéder à Matignon. Pour autant, il s’agit là du seul motif de satisfaction. Elisabeth Borne, que ce soit en tant que Ministre de l’Écologie ou Ministre des Transports, a échoué à mettre la France sur la trajectoire nécessaire pour respecter l’Accord de Paris. Elle partage, avec d’autres, la responsabilité de ces cinq ans de perdus pour le climat, ayant failli à faire voter les mesures de la Convention Citoyenne pour le Climat, ou à sortir le secteur de la mobilité de sa dépendance aux énergies fossiles. En tant que Ministre du Travail, elle a perpétué une politique brutale à l’égard des personnes les plus vulnérables dans le pays avec notamment la mise en œuvre de la réforme de l’Assurance chômage. Elle accepte par ailleurs de conduire une politique qui mènera à la retraite à 65 ans, une mesure profondément injuste."

19:11 - Elisabeth Borne après Jean Castex, un vrai changement ? Emmanuel Macron voulait du renouveau, impulser un nouveau souffle pour débuter son second quinquennat. Le président de la République a finalement fait le choix de promouvoir l'un des membres de son gouvernement, à savoir sa ministre du Travail, Elisabeth Borne. Tout sauf une surprise, la sexagénaire ayant été citée à de nombreuses reprises et présentée comme la favorite. Pas d'effet de surprise donc, mais du changement ? Pas si sûr. Car au profil technocrate de Jean Castex a succédé un profil... technocrate. Femme de dossiers, bonne connaisseuse des sujets en cours, Elisabeth Borne apparaît comme la copie au féminin de son prédécesseur : une personnalité de l'ombre chargée d'organiser et de mettre en oeuvre la politique souhaitée par Emmanuel Macron, sans faire d'ombre au chef de l'Etat. L'inconnue demeure sur la dimension politique d'Elisabeth Borne, comme Jean Castex à son arrivée. Mais c'est peut-être là aussi l'occasion pour le président de la République de garder un peu plus la main sur sa majorité, dirigée directement depuis le palais. Le changement, ce n'est pas tout à fait maintenant.

19:03 - Elisabeth Borne est arrivée à Matignon Elisabeth Borne est arrivée à Matignon pour la passation de pouvoir avec Jean Castex. L'entretien entre les deux personnalités a débuté.

18:55 - Olivier Faure étrille Elisabeth Borne Les critiques pleuvent déjà après la nomination d'Elisabeth Borne. "Point positif, une femme Première ministre. Pour le reste… Nomination de la ministre des transports qui a démantelé le service public ferroviaire, de l’écologie condamnée pour inaction climatique, du travail qui a spolié les chômeurs avec la réforme de l’assurance chômage" a cinglé Olivier Faure, premier secrétaire du PS.

18:54 - Le Monde annonce la nomination d'Elisabeth Borne Comme BFM TV, Le Monde confirme bien à son tour qu'Elisabeth Borne sera nommée Première ministre par Emmanuel Macron, s'appuyant que diverses sources proches du président de la République.

18:53 - Le message "fair-play" de Catherine Vautrin Longtemps pressentie pour être nommée à Matignon, Catherine Vautrin, finalement écartée au dernier moment, a félicité la successeuse de Jean Castex. "Enfin une femme à Matignon ! Bravo à Elisabeth Borne et plein succès à la France", a-t-elle tweeté.

18:48 - Selon Mélenchon, "c'est une nouvelle saison de maltraitance sociale" qui commence avec Elisabeth Borne Lors d'une conférence diffusée sur les réseaux sociaux, Jean-Luc Mélenchon a réagi à la nomination d'Elisabeth Borne comme "Première ministre" : une femme "qui a toutes les compétences et les qualités personnelles pour assumer la tache qui lui a été confiée". "Elle incarnera la continuité de la politique du président de la République et des précédents Premiers ministres du premier quinquennat. C'est donc, en quelques sortes, une nouvelle saison de maltraitance sociale et écologique qui commence". Il a, par ailleurs, souhaité "bonnes vacances" à Jean Castex.

18:46 - Valérie Pécresse "souhaite le meilleur" à Elisabeth Borne Valérie Pécresse a, dans un tweet, adressé ses "félicitations républicaines" à Elisabeth Borne, nommée Première ministre. "Elle a incontestablement le parcours d'engagement nécessaire pour devenir la 2e femme Premier ministre (sic) de notre pays." "Je lui souhaite le meilleur pour la France", a ajouté la présidente de la région Île-de-France.

18:42 - Quel est le programme pour la passation de pouvoir ? Selon RTL, la passation de pouvoir entre Jean Castex et Elisabeth Borne se déroulera en trois temps. La nouvelle Première ministre est attendue à 19 heures à Matignon. Un entretien d'un quart d'heure est prévu avec son désormais prédécesseur. Elle prononcera ensuite un discours dans la cour de sa nouvelle résidence. #remaniement :

18:35 - Pour l'Elysée, "c’est le choix de la compétence au service de la France" En complément du très bref communiqué diffusé, l'Elysée a ajouté, auprès de l'AFP, qu'Elisabeth Borne "est le choix de la compétence au service de la France, d'une femme de conviction, d’action et de réalisation."