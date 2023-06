Nouveau Premier ministre : qui pour succéder à Elisabeth Borne à Matignon ?

Pour tourner la page des retraites, Emmanuel Macron avait annonce "100 jours" pour avancer sur d'autres thèmes. À l'approche de la fin de cette période, Elisabeth Borne semble de plus en plus sur la sellette.

[Mis à jour le 15 juin 2023 à 18h23] Après avoir affronté avec succès une 17ème motion de censure le lundi 12 juin, Elisabeth Borne a-t-elle obtenu l'assurance de conserver son poste à Matignon ? Difficile à dire, mais la journée du 14 juillet sera à coup sûr éclairante. Les "100 jours d'apaisement" prôné par Emmanuel Macron seront alors terminés.

Pour Le Monde, "depuis le début de la crise des retraites, le chef de l'État souffle un vent chaud et froid". Elisabeth Borne tente de multiplier les annonces de nouveaux grands chantiers au sein du gouvernement. Dimanche 11 juin sur le plateau de France 3, elle a écarté toute idée de remaniement en soulignant que "ce n'est pas avec vous que j'évoquerai cette question" mais plutôt avec Emmanuel Macron.

Un départ semble confirmer l'hypothèse d'un grand chamboulement selon le Parisien. Il s'agit de celui d'Aurélien Rousseau, bientôt ex-directeur de cabinet d'Elisabeth Borne. Selon leurs informations, l'ancien directeur de l'Agence régionale de santé "part pour des raisons personnelles" mais "certaines voix évoquent des tensions avec l'Élysée". Plusieurs personnes ont été sollicitées pour ce poste, mais personne n'a répondu favorablement à cet appel.

Le quotidien régional se questionne. "Qui ferait mieux qu'Elisabeth Borne dans le contexte actuel ?" Lors de son discours à l'Assemblée nationale lors de l'examen du motion de censure portée par la Nupes, la Première ministre a mis en avant qu'il "n'y a pas de majorité alternative" à la sienne. Un moyen de conforter son positionnement et surtout d'indiquer qu'un changement à la tête du gouvernement ne changerait au rapport de force existant à l'Assemblée.

Quelle est la stratégie d'Emmanuel Macron ?

Le Monde estime que deux choix s'offrent à Emmanuel Macron : "Un remaniement managérial, qui signifierait l'échec de ministres issus de la 'société civile' ou un remaniement à visée politique, qui poursuivrait la droitisation du quinquennat".

Cette deuxième voie fait écho à la menace dans le Journal du dimanche d'Olivier Marleix, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Ce dernier, interrogé sur l'éventualité d'un nouveau 49.3 sur la loi immigration, répondait que "si le gouvernement voulait passer à l'Assemblée nationale en force sur un texte laxiste qui aggrave les choses en matière d'immigration plutôt que de les régler, à titre personnel, je souhaite qu'on dépose une motion de censure."

Il reste donc une seconde option : un remaniement interne, en piochant au sein de la majorité présidentielle. Le Monde juge que cela "se limiterait à un remaniement destiné à resserrer le collectif et à lui donner un second souffle. Il s'agit à la fois de réduire une équipe de plus quarante ministres et secrétaires d'État et de se séparer des membres du gouvernement qui peinent à exercer leurs fonctions."

Renaissance planche sur un rapprochement avec Les Républicains

Stéphane Séjourné, le chef de Renaissance, a alors invité ses députés à "une réunion politique" pour évoquer "la stratégie de la majorité" selon le Figaro. Cela serait donc l'occasion de plancher sur un rapprochement avec LR. Le chef de l'État s'est même entretenu le 6 juin à l'Élysée avec Nicolas Sarkozy, comme l'a révélé L'Express. L'ancien président lui aurait confié que "quand la France penche à droite, il faut nommer un Premier ministre de droite."

Cependant, l'incertitude à la tête des Républicains rendrait méfiant le président qui n'a pas oublié l'échec d'un accord sur les retraites. Les leaders du parti de droite refusent de se positionner publiquement sur une éventuelle alliance comme Olivier Marleix, sur BFMTV : "Nous n'avons rien à voir avec le président de la République, notre projet n'est pas le même, donc il n'y aura pas d'alliance."

Qui pourrait prendre la relève d'Elisabeth Borne à Matignon ?

Le remplacement d'Elisabeth Borne n'est pas encore confirmé, mais en coulisses des noms de potentiels successeurs circuleraient selon l'Express. La facilité pousse à imaginer certains des ministres forts du gouvernement s'installer à Matignon à l'instar de Bruno Le Maire ou de Gérald Darmanin. Le premier s'est amarré à Bercy et ne semble pas vouloir changer de portefeuille, mais renoncerait-il à une nomination à la tête du gouvernement ? Le ministre de l'Economie ne répondrait toutefois pas au profil de collaborateur exécutant recherché par le chef de l'Etat à Matignon. Par ailleurs, il nourrirait des ambitions plus importantes en vue de 2027 en tant qu'héritier du macronisme. Quant au ministre de l'Intérieur, il aurait l'avantage d'étendre la majorité présidentielle vers la droite, peut-être trop. Gérald Darmanin reste l'une des personnalités les plus clivantes de gouvernement et se traîne des projets de loi encombrants comme la loi immigration ou encore son ancienne opposition au mariage pour tous.

Parmi les ministres possiblement en course, Sébastien Lecornu pourrait aussi avoir sa chance, selon plusieurs titres de presse politique. Passé de secrétaire d'Etat à ministre de la Défense, l'homme a gravi les échelons en évitant les scandales, en restant plutôt anonyme et serait apprécié d'Emmanuel Macron. Sur le papier, le ministre remplit de nombreux critères qui pourraient en faire l'exécutant de Matignon sans effacer l'Elysée. Reste que peu de personnes semblent croire en cette nomination.

Une autre femme Première ministre ?

D'autres noms sont évoqués d'après les indiscrétions de l'Express dont certains qui étaient déjà en lice lors du précédent remaniement, à commencer par Julien Denormandie. L'ancien ministre de l'Agriculture qui n'est pas sans rappeler Emmanuel macron à ses débuts a quitté la politique mais n'exclut pas son retour, à condition que celui-ci se fasse à un poste de poids. Seul son âge et son manque d'expérience seraient des freins pour certains macronistes. Catherine Vautrin est aussi citée, l'ancienne ministre de Jacques Chirac avait quasiment été nommée en 2022 avant que le choix ne porte finalement sur l'actuelle cheffe du gouvernement. Les qualités et les inconvénients de la politique LR sont les mêmes, mais la nommer après Elisabeth Borne pourrait donner l'impression d'avoir fait une erreur la première fois.

Deux derniers noms figurent dans la liste d'hypothèses : ceux de Richard Ferrand et de Gérard Larcher. Le premier, s'il ne siège plus parmi les élus après sa défaite aux législatives de 2022, reste un fervent défenseur et un proche d'Emmanuel Macron et se serait dit prêt à revenir auprès du chef de l'Etat. Le second, actuel président LR du Sénat, pourrait entériner une forme de coalition entre la majorité et la droite, c'est d'ailleurs seulement à cette condition que le sénateur accepterait de travailler avec le chef de l'Etat qu'il ne porte pas particulièrement dans son cœur. Si cette dernière hypothèse est souvent citée, elle semble aussi très peu probable.

Quels sont les ministres en danger en cas de remaniement ?

Les noms les plus menacés seraient ceux de Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de la vie associative, qui traîne comme un boulet l'affaire du fonds Marianne. Pap Ndiaye est affaibli par sa gestion de l'affaire Lindsay. Olivier Dussopt et Eric Dupond-Moretti pourraient payer leurs affaires judiciaires en cours. Pour les remplacer, Franceinfo estime que "des profils plus aguerris, rompus aux plateaux télé, avec un CV plus politique, sont ciblés".