"Premier ministre de Macron : une annonce imminente ? Quel casting ?"

PREMIER MINISTRE MACRON. En marge d'un déplacement surprise à Cergy ce mercredi 27 avril 2022, Emmanuel Macron a donné de nouvelles indications quant au profil de son futur Premier ministre. A qui ces critères pourraient-ils correspondre ?

Les résultats de la présidentielle près de chez vous

[Mis à jour le 27 avril 2022 à 16h37] Emmanuel Macron fait encore durer le suspens… Mais en dit légèrement plus. Sorti de sa tanière dans laquelle il s'est enfermée depuis sa victoire à l'élection présidentielle, dimanche, le président de la République a donné de très légères précisions quant au profil du prochain Premier ministre. Isolé à la Lanterne (à Versailles) puis à l'Elysée, le chef de l'État a fait sa première apparition en public mercredi 27 avril 2022 à Cergy (Val-d'Oise), à l'occasion d'un déplacement annoncé à la dernière minute. Sur une place bondée de la commune située au nord de Paris, il s'est naturellement fait questionner sur l'identité de son futur chef du gouvernement. Interrogation qu'il a à moitié éludée. S'il n'a dévoilé aucun nom, Emmanuel Macron a donné de nouvelles indications sur les compétences recherchées. "Je nommerai quelqu'un qui est attaché à la question sociale, à la question environnementale et à la question productive", a-t-il déclaré devant les caméras. Quant à savoir si le futur locataire de Matignon aurait plutôt une sensibilité de gauche après un premier quinquennat piloté par deux ex-LR à la tête du gouvernement, le président de la République a déclarer "croi[re] au dépassement, la couleur politique ne dit pas tout. Jean Castex venait de la droite, et il a mené une des politiques les plus sociales des dernières décennies. Parce que c'est aussi un homme de coeur et qu'il a la fibre sociale." Quelle figure a-t-il déjà en tête ? Un homme ? Une femme ? Un élu de premier plan ? Une discrète personnalité de l'ombre ? Le brouillard ne devrait pas se désépaissir avant la semaine du 2 mai.

Elisabeth Borne à Matignon 31 ans après Edith Cresson ?

Et si le poste était occupé par une femme ?L'hypothèse ne semble pas saugrenue. 31 ans après Edith Cresson, Emmanuel Macron pourrait nommer un profil féminin comme Premier ministre. Le nom d'une politique résonne particulièrement ces derniers temps dans les arcanes du pouvoir : celui d'Elisabeth Borne. Un profil qui pourrait correspondre aux divers critères qui semblent être requis pour ce chapitre Macron 2 : une personnalité capable, notamment, de porter la périlleuse réforme des retraites, de mettre en œuvre la planification écologique -le Premier ministre en sera "directement chargé" a annoncé Emmanuel Macron durant la campagne d'entre deux-tours mais aussi d'être issue de la gauche alors que c'est ce flanc politique que le chef de l'État drague en vue d'être réélu. L'actuelle ministre du Travail semble correspondre à ces pré-requis, elle qui détient déjà le portefeuille lié à la principale réforme souhaitée par le président-candidat, après être passée par la Transition écologique et la direction du cabinet de Ségolène Royal lorsqu'elle était ministre de l'Ecologie, d'autant qu'elle est présentée comme ex-proche du Parti socialiste.

Julien Denormandie, un fidèle de Macron nommé Premier ministre ?

Selon plusieurs indiscrétions revenant avec insistance, Julien Denormandie pourrait être le prochain Premier ministre d'Emmanuel Macron. L'actuel ministre de l'Agriculture est l'un des plus proches du président de la République. A 41 ans, cet ingénieur fait partie des Marcheurs de la première heure. En 2016, alors qu'il était directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Economie Emmanuel Macron, il avait participé à la fondation d'En Marche, occupant le poste de secrétaire général adjoint. Depuis, il fut de (presque) tous les gouvernements, excepté Philippe I, nommé tour à tour secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des territoires, puis ministre de la Ville et du Logement, avant de prendre le portefeuille de l'Agriculture depuis l'été 2020.

Un temps évoqué pour diriger la campagne 2022 d'Emmanuel Macron, il est finalement resté au ministère pour gérer l'impact de la guerre en Ukraine sur l'agriculture. Pour autant, pas de quoi faire freiner l'ascension du quadra. "Le choisir, ça n'envoie pas plus de signal à gauche qu'à droite. Au mieux il est vu comme un Macroniste historique. Au pire, il n'est pas vu du tout parce qu'il n'est pas connu et c'est sans doute ce qui plaît à Macron", avait commenté un conseiller du président auprès de Paris Match. Et si ce n'est pas pour le premier gouvernement post-réélection, "Macron finira son deuxième mandat avec Julien à Matignon", avait lancé ce même habitué du palais.

Pascal Canfin, l'inconnue "caution verte" propulsée Premier ministre ?

Emmanuel Macron pourrait-il aller piocher son futur Premier ministre parmi l'un de ses députés européens ? L'éventualité ne semble pas écartée car le président de la République disposerait d'un profil, à Strasbourg, qui pourrait correspondre à sa recherche. Son nom : Pascal Canfin. Âgé de 47 ans, ce Pas-de-Calaisien de naissance, ce journaliste de formation s'est engagé au début des années 2000 chez les Verts (ex-EELV) au point d'être élu député européen en 2009 sous cette étiquette. Il travaille alors sur les questions économiques, la criminalité organisée, la corruption ou encore le blanchiment. Nommé ministre délégué au Développement en 2012 par François Hollande, l'une des deux cautions EELV du gouvernement Ayrault, il avait affirmé, l'année suivante que l'écotaxe, qui avait entraîne le déclenchement du mouvement des "Bonnets rouges", allait être appliquée. Elle avait finalement été suspendue par Ségolène Royal un an plus tard.

Parti du gouvernement, Pascal Canfin redevient député européen et intègre le World Ressources Institute, un groupement d'experts parmi les plus influents du monde sur l'environnement et participe à la Conférence de Paris de 2015. En 2016, le quadra devient directeur général de WWF France, poste occupé pendant trois ans. En 2018, Emmanuel Macron le nomme membre du Haut Conseil pour le climat, un organisme présenté comme indépendant porter une expertise sur les mesures mises en oeuvre. Il s'en retire un an plus tard pour se lancer dans la reconquête d'un siège de député européen, qu'il décroche, cette fois sous l'étiquette LREM. A Bruxelles, il préside la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire.

Discret, non-issue du gouvernement actuel, connaisseur des questions écologiques... Et si le poste semblait tailler pour lui ? "Je m'occupe aujourd'hui du Green deal, de la transition écologique pour 450 millions d'européens, l'immense majorité des solutions à la lutte contre le dérèglement climatique passent par l'Europe, je pense que je suis servi aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à faire, je pense que j'ai un impact qui est très significatif, modestement", a-t-il évacué sur Franceinfo le 26 avril. Avant d'ajouter : "Ça fait 30 ans qu'on n'a pas eu de Premier ministre femme, je pense que la priorité est d'avoir une Première ministre."

L'improbable rumeur Arnaud Montebourg Premier ministre

Arnaud Montebourg Premier ministre ? C'est la rumeur qui a été massivement commentée sur les réseaux sociaux lundi 25 avril 2022. En cause, un article publié par le site Entreprendre et titré : "Arnaud Montebourg favori pour le poste de Premier Ministre". Une affirmation inattendue tant l'ancien ministre de l'Economie et du Redressement productif sous François Hollande ne semble pas en odeur de sainteté avec le président de la République. Mais l'article du média détenu par le groupe Lafont presse n'a pas été relayé, faute de source notamment, mais aussi parce que le titre de presse ne jouit pas d'une bonne côte de popularité, présenté comme "serial-copieur", "flibustier" selon une enquête du Monde parue en 2015. En mai 2020, en plein confinement, Entreprendre avait annoncé un départ de Didier Raoult pour l'Université de Pékin, alors que ce dernier n'a jamais quitté Marseille. L'hypothèse Montebourg Premier ministre de Macron est d'autant plus improbable que le principal intéressé a engagé des discussions avec Jean-Luc Mélenchon en vue des élections législatives, annoncent Le Figaro et BFM TV. A moins qu'il n'accède à Matignon dans le cadre d'une cohabitation ?

Quelles sont les autres rumeurs pour le nouveau Premier ministre ?

Pour autant, rien n'est définitivement acté et Emmanuel Macron n'annoncera pas le nom du Premier ministre tout de suite. D'autres noms ont circulé, comme celui de Sébastien Lecornu, ministre des Outre-Mer, également fidèle du président sortant, ou encore celui d'Alexis Kohler, l'actuel secrétaire général de l'Elysée. Mais sa personnalité clivante pourrait le priver d'une promotion ministérielle. Par ailleurs, l'hypothèse Christine Lagarde a été évoquée. Mais l'actuelle patronne de la Banque centrale européenne, ex-ministre de l'Economie de Nicolas Sarkozy, ne devrait pas quitter son poste pour Matignon. La rumeur Bruno Le Maire circule également, sans grande épaisseur toutefois, pas plus que celle de Nathalie Kosciusko-Morizet, ex-secrétaire d'Etat et ministre de l'Ecologie sous Sarkozy.

Un Premier ministre chargé de la planification écologique

Après un quinquennat dirigé par des Premier ministres issus de la droite, le chef de l'État chercher à rassembler à gauche, électorat grâce auquel il a été réélu président de la République, lui-même en ayant conscience. C'est en ce sens que, lors de son meeting d'entre-deux-tours à Marseille, il avait annoncé de nouvelles prérogatives pour le pensionnaire de Matignon pour élargir sa base électorale : celle de la "planification écologique", thème cher à Jean-Luc Mélenchon qu'Emmanuel Macron a repris à son compte. Emmanuel Macron a en effet promis un Premier ministre "directement chargé de la planification écologique " et " appuyé par deux ministres forts", chargés respectivement de "la planification énergétique" et de "la planification écologique territoriale". Alors, qui pour endosser ce rôle ?